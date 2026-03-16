Spannung pur im Nordschwarzwald: Sulz rückt der Spitze näher Die Bezirksliga Nordschwarzwald: Nach einem torreichen 17. Spieltag liegt der VfR Sulz nun punktgleich mit Gechingen an der Tabellenspitze. von LS · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In der Bezirksliga Nordschwarzwald hat der 17. Spieltag für eine dramatische Zuspitzung im Titelrennen und im Kampf um den Klassenerhalt gesorgt. Während die Favoriten an der Spitze ihre Ambitionen untermauerten, kämpften die Teams im Tabellenkeller mit hohem Einsatz um jeden Zentimeter Boden. Es war ein Nachmittag, der von sportlicher Rivalität und der nackten Gier nach Punkten geprägt war, wobei sich das Klassement sowohl im Aufstiegsrennen als auch in der Abstiegszone weiter verdichtet hat.

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In einer intensiv geführten Begegnung teilten sich die SG Ahldorf/Mühlen und die SG Dornstetten die Punkte. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Pascal Trick das Tor zum 1:0 erzielte. Die Freude währte jedoch nicht bis zum Schlusspfiff, da Christoph Wachter für die Gäste den Ausgleich zum 1:1-Endstand markierte. Durch dieses Remis schiebt sich Ahldorf/Mühlen auf 18 Punkte vor, während Dornstetten nun bei 20 Zählern steht.

Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Wittendorf. Die Hausherren starteten durch einen Treffer von Roman Rieger zum 1:0 perfekt in die Partie. Doch das Schlusslicht aus Möttlingen bewies Moral: Andreas Essig glich zum 1:1 aus, bevor ein Eigentor von Marco Geige die Gäste sogar mit 1:2 in Front brachte. Wittendorf schlug jedoch zurück: Erneut war es Roman Rieger, der zum 2:2 traf, gefolgt vom 3:2 durch Marco Sumser. Möttlingen gab nicht auf und kam durch Marcel Fricker zum 3:3-Ausgleich, bevor Johannes Burkhardt mit seinem Tor zum 4:3 den dramatischen Sieg für Wittendorf besiegelte. Wittendorf klettert damit auf 28 Punkte, während Möttlingen bei 7 Punkten verharrt.

Die SG Oberreichenbach/Würzbach dominierte das Gastspiel in Althengstett deutlich. Johannes Neuweiler stellte mit zwei aufeinanderfolgenden Treffern zum 0:1 und 0:2 früh die Weichen auf Sieg. Marvin Keppler erhöhte auf 0:3, und Jens Schober sorgte mit dem 0:4 für die endgültige Entscheidung. Den Gastgebern gelang lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:4 durch Sabino Marotta. Oberreichenbach zieht damit mit 23 Punkten an Althengstett (20 Punkte) vorbei.

In einem taktisch geprägten Duell zwischen der SGM Felldorf/Bierlingen und dem 1. FC Altburg fielen keine Tore. Beide Abwehrreihen standen sicher, sodass es beim leistungsgerechten 0:0 blieb. Altburg rangiert damit weiterhin in der Verfolgergruppe mit 28 Punkten, während Felldorf nun 24 Zähler auf dem Konto hat.

Der SV Gültlingen nutzte seinen Heimvorteil und besiegte den FV GW Ottenbronn mit 2:0. Durch diesen Erfolg verbessert sich Gültlingen auf 28 Punkte und schiebt sich aufgrund des besseren Torverhältnisses auf den dritten Tabellenplatz vor. Ottenbronn bleibt bei 19 Punkten stehen.

Für eine Überraschung sorgte der SV Baiersbronn gegen den Tabellenführer. Durch Tore von Thomas Schechinger zum 1:0 und Moritz Wagner zum 2:0-Endstand behielten die Gastgeber die Oberhand. Trotz dieser Niederlage bleiben die Sportfreunde Gechingen mit 35 Punkten an der Spitze, sind nun aber punktgleich mit ihrem schärfsten Verfolger.

Der VfR Sulz unterstrich seine Ambitionen mit einem deutlichen Auswärtssieg. Die Torfolge eröffnete Philipp Rumpel mit dem 0:1, gefolgt von Treffern durch Jonathan Siegel (0:2), Ozon Güler (0:3) und Björn Schuhmann (0:4). Eutingen gelang durch Kai Sieb das Tor zum 1:4, doch den Schlusspunkt setzte Lukas Plocher mit dem 1:5. Sulz schließt damit nach Punkten zum Spitzenreiter Gechingen auf (beide 35 Punkte).