 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Spannung pur im Aufstiegsrennen der B-Liga Odenwald

Der Aufstiegskampf in der B-Liga Odenwald spitzt sich zu: Im Spitzenspiel gibt es keinen Sieger, dafür mischt der TSV Günterfürst II nun ganz oben mit

von Heidrun Nikella · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser
Umkämpftes Aufstiegsrennen: im B-Liga-Topspiel schenken sich Brensbachs Christoph Bardohl (links) und Breitenbrunns Gabriel Jäger nichts. Foto: Herbert Krämer
Umkämpftes Aufstiegsrennen: im B-Liga-Topspiel schenken sich Brensbachs Christoph Bardohl (links) und Breitenbrunns Gabriel Jäger nichts. Foto: Herbert Krämer

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Kreisliga B Odenwald
TV Hetzbach
Beerfelden
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Bad König/Zell II

Odenwaldkreis. Tabellenführer GSV Breitenbrunn hat in der Kreisliga B Konkurrenz bekommen: Durch das 2:2 bei Verfolger SSV Brensbach II bleiben die Breitenbrunner zunächst vorne, doch der TSV Günterfürst II zog durch einen 2:1-Erfolg in Steinbach mit der GSV gleich.

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Heute, 13:00 Uhr
TSG Steinbach
TSG SteinbachSteinbach II
TSV Günterfürst
TSV GünterfürstGünterfürst II
1
2
Abpfiff

Beide Mannschaften waren über weite Strecken ebenbürtig und versuchten immer wieder mit lange nach vorne geschlagenen Bällen, ihre Spitzen in Szene zu setzen. Ein Eigentor der Gäste von Christopher Helm (4.) verhalf der TSG II zur Pausenführung. Jannis Bertow per Doppelpack (82., 90.) drehte den Günterfürster Rückstand noch spät in einen ganz wertvollen Auswärtssieg.

Heute, 13:00 Uhr
TV Fränkisch-Crumbach
TV Fränkisch-CrumbachFr.-Crumbach II
SG Bad König/Zell
SG Bad König/ZellSG Bad König/Zell II
1
6
Abpfiff

"Das Ergebnis fiel eindeutig zu hoch aus, wir verballerten zwei Elfmeter. Da wäre mehr drin gewesen für uns. Die Gäste waren unglaublich effektiv", sagte Marcus Weber (TV).

Heute, 13:00 Uhr
SG Sandbach
SG SandbachSG Sandbach II
TSV Bullau
TSV BullauTSV Bullau
5
2
Abpfiff

"Es war von Beginn an eine einseitige Partie. Unsere Mannschaft bestimmte das Geschehen gegen junge Gäste, die nur zu wenigen Torgelegenheiten kam", resümierte Gerhard Achatzi (SGS).

Heute, 13:00 Uhr
SV Lützel-Wiebelsbach
SV Lützel-WiebelsbachLützel-Wieb. II
SG Rimhorn/Neustadt
SG Rimhorn/NeustadtSG Rimhorn/Neustadt II
5
4
Abpfiff

"Rimhorn nutzte seine Chancen anfangs konsequent, es war ein offener Schlagabtausch. Weil unser SVL nie aufsteckte, war auch der Sieg verdient", betonte Bernd Helfer vom SVL.

Heute, 15:00 Uhr
SSV Brensbach
SSV BrensbachBrensbach II
GSV Breitenbrunn
GSV BreitenbrunnBreitenbrunn
2
2
Abpfiff

Brensbachs Spielertrainer Markus Lackner sprach von einem echten Spitzenspiel, in dem es seiner Mannschaft gelang, durch Tim Friedrich (10.) und Fabian Windeck (48.) in Führung zu gingen. Die Spielverhältnisse waren ausgeglichen, doch nach dem Anschlusstreffer von Philipp Greim (56.) entfachte Breitenbrunn gehörigen Druck und kam ganz spät durch Luca Schauber (90.+6.) noch zum verdienten Ausgleichstreffer.

Heute, 15:00 Uhr
SG Hainstadt/Rai-Breitenbach
SG Hainstadt/Rai-BreitenbachSG Hainstadt/Rai-Breitenbach
VfR Würzberg
VfR WürzbergVfR Würzberg
0
0
Abpfiff

Keine Tore an der Lindenstraße, dafür zwei engagierte Formationen, die sich Chancen herausspielten, aber den Ball nicht über die Torlinie brachten.

Heute, 15:00 Uhr
Spvgg Kinzigtal
Spvgg KinzigtalKinzigtal
VfL Michelstadt
VfL MichelstadtMichelstadt II
1
4
Abpfiff

Tom Grimm (23., 48., 68.) und Alireza Niazshahi (52.) schossen den VfL II zum Sieg. Vito Fadigoso (78.) traf zum 1:4. "Wir haben das Spiel verpennt", so Christian Thiel (Spvgg.).

Heute, 15:00 Uhr
KSV Haingrund
KSV HaingrundHaingrund
TV Hetzbach
TV HetzbachTV Hetzbach
3
0
Abpfiff

Die Tore markierten Johannes Steyer (17.), Aaron Risch (47.) und Peter Kuhnert-Vogel (78.). Hetzbach mit zu vielen Fehlern und Ballverlusten, dadurch fehlten den ambitionierten Gästen die Torabschlüsse.