Spannung pur im Aufstiegsrennen der B-Liga Odenwald Der Aufstiegskampf in der B-Liga Odenwald spitzt sich zu: Im Spitzenspiel gibt es keinen Sieger, dafür mischt der TSV Günterfürst II nun ganz oben mit von Heidrun Nikella · Heute, 20:38 Uhr · 0 Leser

Umkämpftes Aufstiegsrennen: im B-Liga-Topspiel schenken sich Brensbachs Christoph Bardohl (links) und Breitenbrunns Gabriel Jäger nichts. Foto: Herbert Krämer

Odenwaldkreis. Tabellenführer GSV Breitenbrunn hat in der Kreisliga B Konkurrenz bekommen: Durch das 2:2 bei Verfolger SSV Brensbach II bleiben die Breitenbrunner zunächst vorne, doch der TSV Günterfürst II zog durch einen 2:1-Erfolg in Steinbach mit der GSV gleich.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Heute, 13:00 Uhr TSG Steinbach Steinbach II TSV Günterfürst Günterfürst II 1 2 Abpfiff Beide Mannschaften waren über weite Strecken ebenbürtig und versuchten immer wieder mit lange nach vorne geschlagenen Bällen, ihre Spitzen in Szene zu setzen. Ein Eigentor der Gäste von Christopher Helm (4.) verhalf der TSG II zur Pausenführung. Jannis Bertow per Doppelpack (82., 90.) drehte den Günterfürster Rückstand noch spät in einen ganz wertvollen Auswärtssieg.

"Das Ergebnis fiel eindeutig zu hoch aus, wir verballerten zwei Elfmeter. Da wäre mehr drin gewesen für uns. Die Gäste waren unglaublich effektiv", sagte Marcus Weber (TV).

"Es war von Beginn an eine einseitige Partie. Unsere Mannschaft bestimmte das Geschehen gegen junge Gäste, die nur zu wenigen Torgelegenheiten kam", resümierte Gerhard Achatzi (SGS).

"Rimhorn nutzte seine Chancen anfangs konsequent, es war ein offener Schlagabtausch. Weil unser SVL nie aufsteckte, war auch der Sieg verdient", betonte Bernd Helfer vom SVL.

Brensbachs Spielertrainer Markus Lackner sprach von einem echten Spitzenspiel, in dem es seiner Mannschaft gelang, durch Tim Friedrich (10.) und Fabian Windeck (48.) in Führung zu gingen. Die Spielverhältnisse waren ausgeglichen, doch nach dem Anschlusstreffer von Philipp Greim (56.) entfachte Breitenbrunn gehörigen Druck und kam ganz spät durch Luca Schauber (90.+6.) noch zum verdienten Ausgleichstreffer.

Keine Tore an der Lindenstraße, dafür zwei engagierte Formationen, die sich Chancen herausspielten, aber den Ball nicht über die Torlinie brachten.

Tom Grimm (23., 48., 68.) und Alireza Niazshahi (52.) schossen den VfL II zum Sieg. Vito Fadigoso (78.) traf zum 1:4. "Wir haben das Spiel verpennt", so Christian Thiel (Spvgg.).