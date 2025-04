Spannung pur im Abstiegskampf: GW Lübben empfängt MSV Neuruppin

Am Samstag empfängt der SV Grün-Weiß Lübben den MSV 1919 Neuruppin zum wichtigen Nachholspiel in der Brandenburgliga. Beide Mannschaften kämpfen um ihre Position im Mittelfeld der Tabelle, während sie den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern wollen.

Neuruppin, auf Platz 11 mit 26 Punkten, hat sich zuletzt gegen Fortuna Babelsberg mit 1:0 durchgesetzt, wobei Lennart Jäger in der 37. Minute das einzige Tor der Partie erzielte. Doch der Sieg war nicht ohne Aufregung: Beide Teams mussten mit einer Roten Karte für Fortuna Babelsberg (Tim Dethloff, 77. Minute) und einer weiteren für Chris Marcel Kaerger (96. Minute) in Unterzahl weitermachen. Für den MSV geht es darum, den 1. FC Frankfurt nicht weiter davonzuziehen und den Platz in der oberen Tabellenhälfte zu sichern.

Das Duell der beiden direkten Konkurrenten verspricht Spannung pur: Der SV Grün-Weiß Lübben trifft zu Hause auf den MSV 1919 Neuruppin. Lübben, mit 30 Punkten aus 20 Spielen, liegt auf dem achten Platz und hat zuletzt einen hart erkämpften 1:0-Sieg gegen TSG Einheit Bernau erzielt, bei dem Torben Brauer das einzige Tor der Partie erzielte (24.). Doch mit nur neun Siegen in 20 Spielen wissen die Lübbener, dass der Weg zum sicheren Mittelfeld noch nicht gesäumt ist. Gegen Neuruppin soll nun der nächste Sieg her, um den Anschluss an die oberen Tabellenregionen nicht zu verlieren.

Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem spannenden 2:2-Unentschieden. Der MSV 1919 Neuruppin ging früh durch Anton Bryzhchuk in der 9. Minute in Führung, doch Lübben glich durch Matheus Saturnino Matos in der 20. Minute aus. Jefferson da Silva Alves brachte die Gäste in der 86. Minute erneut in Führung, doch Neuruppin musste in der Nachspielzeit noch den Ausgleich hinnehmen, als Pieter-Marvin Wolf in der 90. Minute den Endstand erzielte. Es war ein nervenaufreibendes Spiel, bei dem Lübben das Spiel mit zwei Gelb-Roten Karten und der MSV Neuruppin mit einer Gelb-Roten Karte für den defensiven Kampfgeist beendeten.

Für beide Mannschaften ist dieses Nachholspiel von entscheidender Bedeutung. Während Lübben mit einem Sieg den Anschluss an das obere Mittelfeld festigen will, kämpft Neuruppin um den Abstand zu den Abstiegsplätzen. Ein spannendes Aufeinandertreffen ist also garantiert, das beide Mannschaften nicht verlieren wollen. Wer wird sich am Ende durchsetzen?