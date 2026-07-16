Spannung pur beim Pokal der Städte Ulm/Neu-Ulm

Am gestrigen Mittwoch erlebten die Zuschauer in der Gruppe A ein aufregendes Duell. Der VfL Ulm/Neu-Ulm feierte einen 5:2-Erfolg über den VfB Schwarz-Rot Ulm. Antonio Föll eröffnete das Offensivspektakel mit dem Führungstreffer zum 1:0 in der 32. Minute. Nach dem Seitenwechsel baute Florian Schneider die Führung in der 52. Minute auf 2:0 aus, ehe Antonio Föll in der 58. Minute mit dem 3:0 nachlegte. Dominik Maurer schraubte das Ergebnis in der 61. Minute weiter auf 4:0 in die Höhe, bevor Antonio Föll in der 64. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages das 5:0 markierte. In den Schlusssekunden bewies der VfB Schwarz-Rot Ulm jedoch beachtliche Moral: Isa Karabulut verkürzte in der 80.+4 Minute auf 5:1, und Marcel Madeo stellte ebenfalls in der 80.+4 Minute den Endstand zum 5:2 her.

Hart umkämpftes Unentschieden im Parallelspiel

Im weiteren Spiel der Gruppe A lieferten sich die SGM Mähringen/Blaustein und der ESC Ulm einen packenden Schlagabtausch, der mit einem 2:2-Unentschieden endete. Kevin Ruiz Castellanos brachte die SGM Mähringen/Blaustein in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Der ESC Ulm schlug jedoch noch vor der Pause zurück, als Kastriot Rexhaj in der 35. Minute zum 1:1 ausglich. Im zweiten Durchgang keimte bei der SGM Mähringen/Blaustein erneut Hoffnung auf, als Ozan Bozkurt in der 46. Minute das 2:1 erzielte. In einer dramatischen Schlussphase belohnte Elton Blakqori den ESC Ulm in der 79. Minute mit dem späten Treffer zum 2:2-Endstand.

Wetterkapriolen erzwingen eine Spielwertung

In der Gruppe B nahm der Mittwochabend einen unerwarteten Verlauf. Die geplante Begegnung zwischen der SSG Ulm 99 II und der SGM Aufheim Holzschwang konnte aufgrund eines schweren Unwetters nicht ausgetragen werden. Da die SSG Ulm II im Anschluss auf eine Neuansetzung des Spiels verzichtete, wurde die Partie letztlich mit einer 0:3-Wertung zugunsten der SGM Aufheim Holzschwang gewertet.

Souveräner Auswärtserfolg am Donnerstagabend

Am heutigen Donnerstag stand in der Gruppe D ein weiteres emotionales Duell auf dem Programm. Der TSV Einsingen musste sich der TSG Söflingen mit 0:3 geschlagen geben. Die Gäste erwischten einen Traumstart, als Florian Zumsteg bereits in der 7. Minute zur frühen 0:1-Führung einschoss. Im zweiten Durchgang erhöhte Pascal Bayer in der 56. Minute auf 0:2. Den Schlusspunkt unter eine engagierte Leistung setzte erneut Florian Zumsteg, der in der 73. Minute einen Handelfmeter zum 0:3-Endstand verwandelte.

Die aktuelle Punktebilanz in den vier Gruppen

Nach den jüngsten Partien gestaltet sich die Ausgangslage in den Gruppen vor den letzten Spieltagen äußerst spannend. In der Gruppe A verbucht der VfL Ulm/Neu-Ulm 6 Punkte und ein Torverhältnis von 8:4. Die SGM Mähringen/Blaustein weist 4 Punkte und 4:3 Tore auf, gefolgt vom SC Türkgücü Ulm mit 3 Punkten und 2:3 Toren sowie dem VfB Schwarz-Rot Ulm mit ebenfalls 3 Punkten und 4:7 Toren. Der ESC Ulm hat bislang einen Punkt bei 2:3 Toren gesammelt.

In der Gruppe B führt die SGM Aufheim Holzschwang mit 5 Punkten und 6:3 Toren das Feld an, während der SV Grimmelfingen bei 4 Punkten und 5:2 Toren steht. Der SC Unterweiler hat 3 Punkte und 3:0 Tore, der FC Birumut Ulm weist einen Zähler und 1:1 Tore auf, und die SSG Ulm 99 II ist noch punktlos bei 0:9 Toren.

In der Gruppe C verbucht der SV Esperia Italia Neu-Ulm 6 Punkte (5:1 Tore), KKS Croatia Ulm steht bei 4 Punkten (3:2 Tore), der FC Burlafingen hat einen Punkt (2:4 Tore) und der SC Türkgücü Ulm II steht bei 0 Punkten (1:4 Tore).

Die Gruppe D wird geprägt vom SV Eggingen mit 6 Punkten und einem makellosen Torverhältnis von 13:0. Die TSG Söflingen folgt mit 3 Punkten und 3:9 Toren, während der TSV Einsingen (2:5 Tore) und der TV Wiblingen (2:6 Tore) jeweils einen Zähler auf dem Konto haben.

Die anstehenden Entscheidungen am Samstag

Am Samstag, den 18. Juli 2026, wird es emotional, wenn wichtige Weichen für das Viertelfinale gestellt werden. In der Gruppe A stehen sich um 13:45 Uhr der ESC Ulm und der SC Türkgücü Ulm sowie der VfB Schwarz-Rot Ulm und die SGM Mähringen/Blaustein gegenüber. In der Gruppe B kämpfen um 15:30 Uhr der FC Birumut Ulm gegen den SV Grimmelfingen und die SGM Aufheim Holzschwang gegen den SC Unterweiler um wichtige Punkte. Ebenfalls in der Gruppe B folgt um 17:00 Uhr die Begegnung zwischen dem SC Unterweiler und dem FC Birumut Ulm. Den Abschluss des Samstags bilden in der Gruppe D um 17:15 Uhr die Spiele des TV Wiblingen gegen die TSG Söflingen sowie des TSV Einsingen gegen den SV Eggingen.

Der finale Spieltag der Gruppenphase am Sonntag

Der Sonntag, den 19. Juli 2026, bringt schließlich das große Finale der Gruppenphase. In der Gruppe A treffen um 13:45 Uhr der VfL Ulm/Neu-Ulm auf den ESC Ulm sowie der SC Türkgücü Ulm auf die SGM Mähringen/Blaustein. In der Gruppe B kommt es um 15:30 Uhr zu den Partien der SSG Ulm 99 II gegen den FC Birumut Ulm und des SV Grimmelfingen gegen den SC Unterweiler. Um 17:15 Uhr kämpfen in der Gruppe C KKS Croatia Ulm gegen den SV Esperia Italia Neu-Ulm und der SC Türkgücü Ulm II gegen den FC Burlafingen um den Einzug in die K.-o.-Runde.

Der unerbittliche Weg bis zum großen Endspiel

Nach der Gruppenphase geht es am Dienstag, den 21. Juli 2026, im Viertelfinale im reinen K.-o.-System weiter. Um 18:00 Uhr treffen der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe C sowie der Erste der Gruppe B auf den Zweiten der Gruppe D. Um 19:40 Uhr folgen die Duelle zwischen dem Ersten der Gruppe C und dem Zweiten der Gruppe A sowie dem Ersten der Gruppe D und dem Zweiten der Gruppe B.

Das Halbfinale wird am Donnerstag, den 23. Juli 2026, um 18:00 Uhr ausgetragen. Hierbei spielen der Sieger des dritten Viertelfinalspiels gegen den Sieger des vierten, während parallel der Sieger des ersten Viertelfinales auf den Sieger des zweiten Viertelfinales trifft. Am Samstag, den 25. Juli 2026, steigt die reguläre Spielzeit auf 90 Minuten: Um 14:30 Uhr spielen die Verlierer der Halbfinalpartien um Platz 3, ehe um 17:00 Uhr im großen Finale die beiden Halbfinalsieger den begehrten Turniersieg untereinander ausmachen.