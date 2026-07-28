Spannung pur beim GZ-Pokal: Deggingen und Geislingen II jubeln

– Foto: Peter Harich

Am heutigen Dienstag bot die Gruppe C des GZ-Pokals pure Dramatik auf dem Rasen. Mit viel Herzblut und hoher Intensität sicherten sich der TV Deggingen und der SC Geislingen II wichtige Erfolge auf dem Weg durch die Gruppenphase. Der TSV Obere Fils fungiert bei diesem Traditionsturnier als Ausrichter.

Knappe Entscheidungen am Dienstagabend

Die Partie zwischen dem TV Deggingen und dem FTSV Kuchen bot den Zuschauern eine umkämpfte Begegnung. Julian Maurer belohnte den Einsatz seiner Mannschaft bereits in der 13. Minute mit dem entscheidenden Tor zum 1:0-Sieg für den TV Deggingen. Nicht weniger leidenschaftlich ging es im zweiten Spiel der Gruppe C zu: Der SC Geislingen II setzte sich in einem engen Duell knapp mit 2:1 gegen die SGM Eybach I/Kuchen II durch.

Spannende Duelle am morgigen Mittwoch

Schon am morgigen Mittwoch richtet sich der Blick auf die Gruppe A, in der weitere packende Begegnungen warten. Um 18:00 Uhr trifft der TSV Obere Fils auf die SGM Nellingen/Aufhausen. Im Anschluss stehen sich um 19:30 Uhr der SV Croatia 2012 Geislingen und der TV Deggingen II gegenüber, um auf dem Platz alles zu geben.

Die letzten Entscheidungen der Gruppenphase

Auch an den folgenden Tagen setzt sich das Programm fort. Am Donnerstag, den 30. Juli 2026, begegnen sich um 18:00 Uhr in Gruppe C die SGM Eybach I/Kuchen II und der FTSV Kuchen. Um 19:30 Uhr fordert der SV Westerheim II in Gruppe B die SGM Bad Überkingen/Hausen heraus. Der Abschluss der Gruppenphase folgt am Freitag, den 31. Juli: Um 19:30 Uhr stehen sich in Gruppe B der TV Altenstadt und der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach gegenüber, während zeitgleich um 19:30 Uhr in Gruppe C der TV Deggingen und der SC Geislingen II aufeinandertreffen.

Der Weg in das große Finale

Der Höhepunkt des Turniers steigt schließlich am Wochenende. Am Samstag, den 1. August 2026, werden die beiden Halbfinals ausgetragen: Um 13:00 Uhr begegnen sich der Sieger der Gruppe A und der beste Gruppenzweite. Um 14:30 Uhr duellieren sich der Sieger der Gruppe B und der Sieger der Gruppe C. Am Sonntag, den 2. August 2026, gipfelt das Turnier um 13:00 Uhr im Endspiel zwischen den beiden Siegern der Halbfinalspiele.