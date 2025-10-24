Spannung pur auf der Alb: Topduelle im Kampf um die Spitze

Bezirksliga Alb – 11. Spieltag: Am Sonntag rollt ab 15 Uhr wieder der Ball. Tabellenführer SGM Dettingen/Glems will nach der Niederlage in Walddorf zurück in die Spur finden, während die Verfolger lauern.

Der Aufsteiger aus Sickenhausen empfängt den TSV Hirschau und will seine starke Form nach dem 3:1-Auswärtserfolg in Derendingen bestätigen. Mit 17 Punkten liegt der TSV Sickenhausen im oberen Mittelfeld und könnte mit einem weiteren Sieg den Anschluss an die Spitze halten. Die Gäste aus Hirschau dagegen kämpfen nach der 0:2-Niederlage in Tübingen um den Anschluss ans Mittelfeld. Die Defensive war zuletzt anfällig, was die Aufgabe beim heimstarken Aufsteiger nicht leichter macht. Für Hirschau zählt jeder Punkt, um nicht weiter nach unten abzurutschen. ---

Tabellenschlusslicht gegen Spitzenmannschaft – die Rollen sind klar verteilt. Der SV Zainingen wartet auch nach zehn Spielen weiter auf den ersten Saisonsieg. Nach dem knappen 1:2 in Ofterdingen zeigte das Team Moral, steht aber weiter unter Druck. Der SV 03 Tübingen hingegen kommt mit breiter Brust: Ein 2:0-Erfolg gegen Hirschau festigte Platz drei. Mit Mika Hänsel und Moubinou Saliou als treffsicheres Duo wollen die Tübinger in Zainingen nichts anbrennen lassen und ihre Titelambitionen untermauern. ---

Aufsteiger-Duell mit viel Brisanz: Der TV Derendingen will nach der 1:3-Heimniederlage gegen Sickenhausen punkten. Trotz ordentlicher Leistungen fehlt es der Mannschaft derzeit an Konstanz. Die Gäste aus Upfingen reisen mit breiter Brust an. Nach dem 3:1-Heimerfolg über Altingen/Entringen zeigte sich besonders Matteo Schneider in Topform, der mit zwei Treffern glänzte. Die TSG will den Lauf fortsetzen und sich im oberen Mittelfeld festsetzen. ---

Die SGM Altingen/Entringen steht nach dem 1:3 in Upfingen unter Zugzwang. Mit nur neun Punkten droht das Team, weiter abzurutschen. Der TSV Genkingen dagegen tankte durch das 1:0 gegen Gomaringen Selbstvertrauen. Philipp Deh erzielte das goldene Tor und sorgte für wichtige drei Punkte. Beide Teams brauchen den Sieg – Altingen für den Befreiungsschlag, Genkingen, um weiter oben dran zu bleiben. ---

Für den TSV Gomaringen gab es zuletzt eine bittere 0:1-Niederlage in Genkingen. Nun soll ein Dreier her. Mit 16 Punkten liegt das Team im dicht gedrängten Mittelfeld und könnte mit einem Sieg sogar auf Rang vier springen. Die TSG Tübingen II holte beim 1:1 gegen Pfullingen II einen respektablen Punkt. Laurin Assassa brachte sein Team früh in Führung, ehe David Straube ausglich. Ein Erfolgserlebnis wäre für die zweite TSG-Garde enorm wichtig, um sich von den Abstiegsrängen zu lösen. ---

Das Topspiel des Spieltags! Tabellenführer SGM Dettingen/Glems empfängt den Vierten SG Reutlingen. Nach der 1:3-Niederlage in Walddorf und der Gelb-Roten Karte gegen Mario Nikolovski muss der Spitzenreiter Wiedergutmachung leisten. Die SG Reutlingen kommt nach dem 1:3 gegen Pfrondorf mit Wut im Bauch. Beide Teams wollen zurück in die Erfolgsspur – Spannung und Emotionen sind garantiert, wenn sich zwei der besten Offensivreihen der Liga duellieren. ---

Der SV Pfrondorf überraschte zuletzt mit einem 3:1-Auswärtserfolg in Reutlingen. Daniel Schreier traf doppelt und war der Matchwinner des Tages. Mit diesem Sieg hat der SV neuen Mut im Abstiegskampf geschöpft. Der TSV Ofterdingen dagegen setzte sich mit 2:1 gegen Zainingen durch. Mechmet Molla und Samuel Schmid trafen früh und spät. In Pfrondorf wartet nun ein schweres Spiel, das für beide Teams richtungsweisend werden könnte. ---

So., 26.10.2025, 15:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II SV Walddorf SV Walddorf 15:30 PUSH