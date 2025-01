Spannung in Fehrbellin: Der 2. Meyer-Wassertechnik-Cup des TSV Wustrau

Am morgigen Freitag steht in Fehrbellin der 2. Meyer-Wassertechnik-Cup des TSV Wustrau auf dem Programm. Das Herren-Hallenturnier verspricht spannende Partien und eine besondere Atmosphäre ab 18.30 Uhr in der

Rhinhalle in Fehrbellin. Mit einer Spielzeit von zwölf Minuten pro Partie treten sechs Mannschaften in einer Gruppe gegeneinander an, um den Turniersieger zu küren.