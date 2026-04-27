Spannung in der Schlussphase

Lange sah der MTV Diessen beim Heimspiel gegen Untermenzing wie der klare Sieger aus, dann kamen die Gäste nochmal ran. Am Ende siegte der MTV mit 3-2.
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase eröffnete ein schönes Zuspiel von Laura Braunegger die torreiche Partie, Sabrina Rapp startete im richtigen Moment und lupfte den Ball sehenswert zum 1-0 Führungstreffer über die Torhüterin. Im Anschluss an einen Diessner Eckball entschied der souveräne Schiedsrichter Alex Strobel auf Strafstoß, den Untermenzings junge Torhüterin Helena Schmid parieren konnte. Doch nur 2 Minuten später legte Heike Socher mustergültig quer auf Felicia Wacker, die zum 2-0 traf. Bis zur Pause ließ der MTV die ein oder andere Gelegenheit liegen.
Nach dem Wechsel schien das Spiel entschieden: Laura Braunegger zog nach Zuspiel von Sabrina Rapp aus 18 Metern ab, ihr Aufsetzer landete zum 3-0 im Netz. Doch nach einer guten Stunde verlor der MTV den Faden und lud die Gäste plötzlich zu Chancen ein. Innerhalb von drei Minuten verkürzte Untermenzing auf 1-3 und 2-3. Fast im Gegenzug scheiterte erst Heike Socher alleine vor der Torhüterin, kurz darauf Steffi Köhler mit einem Schuss aus der Distanz. In den Schlussminuten wurde es nochmal richtig spannend, die Elf von Coach Nico Weis brachte das Ergebnis aber letztendlich ins Ziel.
Am kommenden Wochenende trifft der MTV Diessen am Sonntag auswärts auf die SG Puchheim/Gröbenzell.