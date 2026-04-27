Spannung in der Schlussphase

MTV Mädels nach dem Sieg gegen Untermenzing

Lange sah der MTV Diessen beim Heimspiel gegen Untermenzing wie der klare Sieger aus, dann kamen die Gäste nochmal ran. Am Ende siegte der MTV mit 3-2.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase eröffnete ein schönes Zuspiel von Laura Braunegger die torreiche Partie, Sabrina Rapp startete im richtigen Moment und lupfte den Ball sehenswert zum 1-0 Führungstreffer über die Torhüterin. Im Anschluss an einen Diessner Eckball entschied der souveräne Schiedsrichter Alex Strobel auf Strafstoß, den Untermenzings junge Torhüterin Helena Schmid parieren konnte. Doch nur 2 Minuten später legte Heike Socher mustergültig quer auf Felicia Wacker, die zum 2-0 traf. Bis zur Pause ließ der MTV die ein oder andere Gelegenheit liegen.