Spannung in der Frauen-Mittelrheinliga: Merl sucht den Anschluss

In der Frauen-Mittelrheinliga geht es am Wochenende um wichtige Punkte: Merl sucht den Befreiungsschlag, Casa de España will nach der Niederlage zurück in die Spur – und Allner-Bödingen testet seine Form gegen den 1. FC Köln.

Ein Duell zweier ambitionierter Mannschaften erwartet die Zuschauer, wenn Rot-Weiß Merl bei Viktoria Waldenrath-Straeten gastiert. Beide Teams sind mit Anlaufschwierigkeiten in die Saison gestartet.

Jan Schüll, Co-Trainer von Merl, erklärt: „Nachdem wir uns dank des spielfreien Wochenendes neu sortieren konnten, steht am Sonntag mit Waldenrath kein unbekannter Gegner vor der Tür. Die letzten Aufeinandertreffen waren immer von einem ausgeglichenen und spannenden Verlauf bestimmt. Nach drei sieglosen Spielen müssen wir punkten und gehen dementsprechend fokussiert und ambitioniert ins Spiel.“

Auf der Gegenseite Maik Honold, Trainer von Waldenrath-Straeten: „Den Start in die neue Saison haben wir uns natürlich anders vorgestellt. Zu Beginn des fünften Spieltages haben wir bislang erst ein Pflichtspiel absolvieren können, da ist es schwer, in einen echten Rhythmus zu kommen. Gegen Merl erwarten wir ein anspruchsvolles Heimspiel. Die Mannschaft ist deutlich stärker, als es der aktuelle Tabellenstand vermuten lässt, daher sind wir entsprechend gewarnt.“

Casa de España vor dem nächsten Härtetest

Nach der deutlichen Niederlage gegen DJK Südwest Köln trifft der Ideal Club de Futbol Casa de España auf den nächsten Regionalliga-Absteiger – Alemannia Aachen. Co-Trainer Stefan Gaeb erwartet ein taktisch anspruchsvolles Duell:

„Mit Alemannia Aachen erwartet uns nach dem Südwest-Spiel das nächste starke Team aus der Regionalliga. Ich gehe von einer taktisch geprägten Partie aus. Gegen diese erfahrene Damenmannschaft müssen wir versuchen, unsere Chancenverwertung zu steigern und gleichzeitig in der Verteidigung höllisch aufpassen“, sagt Gaeb. Nach dem „Erfolgsdämpfer vom letzten Sonntag“ fordert Gaeb eine Reaktion: „Wir wollen wieder an unsere guten Partien zum Saisonstart anknüpfen. Wir brauchen uns nicht zu verstecken und werden vor heimischem Publikum selbstbewusst auflaufen.“

Jüngersdorf will den Heimvorteil nutzen

Nach zwei Niederlagen in Folge steht TuS Jüngersdorf-Stütgerloch gegen Alemannia Straß unter Zugzwang. Trainer Hans-Josef Ohrem erwartet ein enges Spiel:

„Für beide Mannschaften nach zwei Niederlagen ein wichtiges Spiel, und ich erwarte ein engeres Spiel als im Pokalfinale. Straß wird mit noch mehr Intensität ins Spiel gehen, und wir werden es personell und auch taktisch etwas anders angehen, um variabler zu sein und die drei Punkte in Jüngersdorf zu behalten.“ Nach dem torlosen Remis gegen Köln U19 III hofft der TuS nun auf den ersten Heimsieg der Saison.

Allner-Bödingen will gegen den FC Rhythmus und Zielstrebigkeit finden

Nach dem torlosen Remis gegen Bergfried Leverkusen will SV Allner-Bödingen im Abendspiel gegen die U19 des 1. FC Köln wieder in die Erfolgsspur finden. Trainer Jesse Muambay erklärt: „Wir spielen morgen Abend gegen den FC, und da wollen wir einiges ausprobieren und uns natürlich im Spielrhythmus halten – und somit das Unentschieden gegen Bergfried vergessen und uns einfach ein bisschen bewegen gegen den FC.“