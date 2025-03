Spannung im Titelrennen, Kellerduell sorgt für Dramatik

Sieg in Unterzahl

Der Tabellenführer aus Kassel verpasste es, sich weiter abzusetzen, und musste sich nach einer späten Wendung mit einem 2:2 zufriedengeben. Trotz einer frühen 2:0-Führung brachte ein umstrittener Elfmeter kurz vor der Pause Bad Soden zurück ins Spiel, bevor ein weiterer Strafstoß in der Nachspielzeit den Ausgleich brachte. Der CSC bleibt an der Spitze, doch Bad Soden wahrt mit dem Punktgewinn seine Titelchancen.

Trotz großer Gegenwehr musste die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach eine knappe Niederlage gegen die Reserve des KSV Hessen Kassel hinnehmen. Das entscheidende Tor erzielte Ilias El Hammiri in der 80. Minute, nachdem der KSV ab der 76. Minute in Unterzahl spielte. Die SG bleibt im Mittelfeld stecken, während Kassel II mit dem Sieg den Anschluss an die Aufstiegsplätze wahrt.

Knappe Kiste trotz Unterzahl