Spannung im Titelkampf: Dorfmerkingen II übernimmt die Tabellenführung

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Vor 350 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische und spannende Begegnung. Der 1. FC Germania Bargau ging in der 44. Minute durch ein Tor von Ivo Braun mit 0:1 in Führung. Doch die kollektive Freude währte nicht lang, denn noch vor dem Pausenpfiff, in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), glich Massimo Sgroia zum 1:1 für die SG Bettringen aus. Direkt nach dem Seitenwechsel, in der 46. Minute, schockten die Gäste den Favoriten erneut, als Eduard-Andrei Kerestely die Führung zum 1:2 erzielte. Es lief bereits die zehnte Minute der Nachspielzeit (90.+10), als Ralph Molner den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte. ---

Diese Partie fand am heutigen Spieltag nicht statt. Aufgrund des Nichtantritts des Gastes, der Sportfreunde Lorch, wurde das Spiel mit 3:0 für den TSV Hüttlingen gewertet. ---

In einem umkämpften Duell sahen 250 Zuschauer eine Punkteteilung. Die TSG Schnaitheim ging in der 15. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Michel Wegele mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang schlug der TSV Böbingen jedoch zurück: In der 51. Minute erzielte Yannik Leonbacher den Treffer zum 1:1-Ausgleich, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete. ---

Einen klaren und emotional wichtigen Auswärtserfolg feierte die SG Heldenfingen/Heuchlingen bei der SGM Tannhausen/Stödtlen. Zum Matchwinner der Partie avancierte dabei Baris Acikgöz, der alle drei Tore für die Gäste erzielte. Er traf zunächst zur 0:1-Führung, erhöhte danach auf 0:2 und stellte schließlich auch den 0:3-Endstand im Alleingang her. ---

Ein Torspektakel bekamen die Zuschauer in Aalen geboten. Der SSV Aalen erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 2. Minute durch einen von Gui Guimaraes verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der 30. Minute erhöhte Denyel Gülbahar auf 2:0. Die Gäste kamen kurz vor der Pause durch den Anschlusstreffer von Marius Kopp in der 43. Minute zum 2:1 heran, doch wiederum Denyel Gülbahar stellte in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+6) den alten Abstand zum 3:1 her. Nach dem Seitenwechsel erlebten die Fans eine turbulente Schlussphase: In der 59. Minute sah Simon Wengert vom SSV Aalen die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf, in der 62. Minute, gab es einen Strafstoß für die Gäste, doch Leon Fröhlich von der DJK Schwabsberg-Buch verschoss den Elfmeter. Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen: Marius Kurz erzielte in der 66. Minute den Treffer zum 3:2, und nur zwei Minuten später, in der 68. Minute, glich Michael Hügler zum 3:3 aus. In der 74. Minute drehte Marius Kopp mit seinem zweiten Tor die Partie endgültig zum 3:4-Sieg für die Gäste. In der 81. Minute sah Torschütze Michael Hügler noch die Rote Karte. ---

Dorfmerkingen bewies enorme Moral und drehte ein enges Spiel in Unterzahl. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gingen in der 21. Minute durch ein Tor von Ismael Kone mit 0:1 in Führung. In der 35. Minute erhöhte Christoph Schindele auf 0:2. Nur eine Minute später, in der 36. Minute, musste Torschütze Ismael Kone nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen. In Überzahl drängten die Hausherren: Manuel Greiner verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 für den TV Neuler, und in der 83. Minute markierte Jonas Pflieger den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Doch die Gäste schlugen in Unterzahl eiskalt zurück: In der 88. Minute erzielte Flavio Herzberger den entscheidenden Treffer zum 2:3-Sieg. ---

Ein packendes Duell lieferten sich die Teams in Nattheim. Die TSG Nattheim ging zunächst in der 28. Minute durch einen Treffer von Tobias Hochholzner mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer gesagt in der dritten Minute der Nachspielzeit (45.+3), gelang Lukas Funk der Ausgleich zum 1:1 für den FV 08 Unterkochen. In der zweiten Halbzeit sicherten sich die Gäste den Auswärtssieg, als Hannes Harsch in der 79. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte.

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