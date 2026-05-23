 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Spannung im Titelkampf: Dorfmerkingen II übernimmt die Tabellenführung

Bezirksliga Ostwürttemberg: Die Übersicht des 32. Spieltags

von red · Heute, 20:23 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thomas Nast

Verlinkte Inhalte

BZL Ostwürttemberg
SG Heldenfingen/Heuchlingen
Dorfmerking. II
Unterkochen
Nattheim

Am heutigen 32. Spieltag der Bezirksliga Ostwürttemberg überschlugen sich die Ereignisse auf den Plätzen. Im Kampf um die Meisterschaft und gegen den Abstieg erlebten die Zuschauer dramatische Wendungen, spektakuläre Aufholjagden und ein echtes Wechselbad der Gefühle.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Heute, 15:30 Uhr
SG Bettringen
SG BettringenBettringen
1. FC Germania Bargau
1. FC Germania BargauGerm. Bargau
2
2
Abpfiff

Vor 350 Zuschauern entwickelte sich eine dramatische und spannende Begegnung. Der 1. FC Germania Bargau ging in der 44. Minute durch ein Tor von Ivo Braun mit 0:1 in Führung. Doch die kollektive Freude währte nicht lang, denn noch vor dem Pausenpfiff, in der zweiten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2), glich Massimo Sgroia zum 1:1 für die SG Bettringen aus. Direkt nach dem Seitenwechsel, in der 46. Minute, schockten die Gäste den Favoriten erneut, als Eduard-Andrei Kerestely die Führung zum 1:2 erzielte. Es lief bereits die zehnte Minute der Nachspielzeit (90.+10), als Ralph Molner den späten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSV Hüttlingen
TSV HüttlingenHüttlingen
Sportfreunde Lorch
Sportfreunde LorchSF Lorch
3
0
§ Urteil

Diese Partie fand am heutigen Spieltag nicht statt. Aufgrund des Nichtantritts des Gastes, der Sportfreunde Lorch, wurde das Spiel mit 3:0 für den TSV Hüttlingen gewertet.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSG Schnaitheim
TSG SchnaitheimSchnaitheim
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
1
1
Abpfiff

In einem umkämpften Duell sahen 250 Zuschauer eine Punkteteilung. Die TSG Schnaitheim ging in der 15. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Michel Wegele mit 1:0 in Führung. Im zweiten Durchgang schlug der TSV Böbingen jedoch zurück: In der 51. Minute erzielte Yannik Leonbacher den Treffer zum 1:1-Ausgleich, was gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

---

Heute, 15:30 Uhr
SGM Tannhausen/Stödtlen
SGM Tannhausen/StödtlenSGM Tannhausen/Stödtlen
SG Heldenfingen/Heuchlingen
SG Heldenfingen/HeuchlingenSG Heldenfingen/Heuchlingen
0
3
Abpfiff

Einen klaren und emotional wichtigen Auswärtserfolg feierte die SG Heldenfingen/Heuchlingen bei der SGM Tannhausen/Stödtlen. Zum Matchwinner der Partie avancierte dabei Baris Acikgöz, der alle drei Tore für die Gäste erzielte. Er traf zunächst zur 0:1-Führung, erhöhte danach auf 0:2 und stellte schließlich auch den 0:3-Endstand im Alleingang her.

---

Heute, 15:30 Uhr
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
DJK Schwabsberg-Buch
DJK Schwabsberg-BuchSchwabsberg
3
4
Abpfiff

Ein Torspektakel bekamen die Zuschauer in Aalen geboten. Der SSV Aalen erwischte einen Blitzstart und ging bereits in der 2. Minute durch einen von Gui Guimaraes verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der 30. Minute erhöhte Denyel Gülbahar auf 2:0. Die Gäste kamen kurz vor der Pause durch den Anschlusstreffer von Marius Kopp in der 43. Minute zum 2:1 heran, doch wiederum Denyel Gülbahar stellte in der sechsten Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+6) den alten Abstand zum 3:1 her.

Nach dem Seitenwechsel erlebten die Fans eine turbulente Schlussphase: In der 59. Minute sah Simon Wengert vom SSV Aalen die Gelb-Rote Karte. Kurz darauf, in der 62. Minute, gab es einen Strafstoß für die Gäste, doch Leon Fröhlich von der DJK Schwabsberg-Buch verschoss den Elfmeter. Die Gäste ließen sich jedoch nicht entmutigen: Marius Kurz erzielte in der 66. Minute den Treffer zum 3:2, und nur zwei Minuten später, in der 68. Minute, glich Michael Hügler zum 3:3 aus. In der 74. Minute drehte Marius Kopp mit seinem zweiten Tor die Partie endgültig zum 3:4-Sieg für die Gäste. In der 81. Minute sah Torschütze Michael Hügler noch die Rote Karte.

---

Heute, 15:30 Uhr
TV Neuler
TV NeulerTV Neuler
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking. II
2
3

Dorfmerkingen bewies enorme Moral und drehte ein enges Spiel in Unterzahl. Die Sportfreunde Dorfmerkingen II gingen in der 21. Minute durch ein Tor von Ismael Kone mit 0:1 in Führung. In der 35. Minute erhöhte Christoph Schindele auf 0:2. Nur eine Minute später, in der 36. Minute, musste Torschütze Ismael Kone nach einer Gelb-Roten Karte vorzeitig den Platz verlassen. In Überzahl drängten die Hausherren: Manuel Greiner verkürzte in der 55. Minute auf 1:2 für den TV Neuler, und in der 83. Minute markierte Jonas Pflieger den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2. Doch die Gäste schlugen in Unterzahl eiskalt zurück: In der 88. Minute erzielte Flavio Herzberger den entscheidenden Treffer zum 2:3-Sieg.

---

Heute, 15:30 Uhr
TSG Nattheim
TSG NattheimNattheim
FV 08 Unterkochen
FV 08 UnterkochenUnterkochen
1
2
Abpfiff

Ein packendes Duell lieferten sich die Teams in Nattheim. Die TSG Nattheim ging zunächst in der 28. Minute durch einen Treffer von Tobias Hochholzner mit 1:0 in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer gesagt in der dritten Minute der Nachspielzeit (45.+3), gelang Lukas Funk der Ausgleich zum 1:1 für den FV 08 Unterkochen. In der zweiten Halbzeit sicherten sich die Gäste den Auswärtssieg, als Hannes Harsch in der 79. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand markierte.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________