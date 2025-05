Spannung im Tabellenkeller – vorletzter Spieltag verspricht Dramatik

– Foto: Niklas Funk

In der Bezirksliga Weser-Ems 4 geht es am 33. Spieltag für einige Mannschaften um alles. Falke Steinfeld und Brockdorf brauchen Siege, um Goldenstedt und Lutten noch abzufangen. Im oberen Tabellendrittel ist die Reihenfolge hinter Meister Lohne II noch offen. Acht Partien stehen an diesem Wochenende auf dem Programm.

SV Thüle (9. Platz, 44 Punkte) – SV Amasya Spor Lohne 1993 (10. Platz, 44 Punkte), Fr., 19:30 Uhr

Beide Teams rangieren im gesicherten Mittelfeld und können die Saison ohne Druck ausklingen lassen. Thüle überzeugte zuletzt mit einem 4:0 gegen Molbergen, Amasya unterlag hingegen deutlich in Steinfeld. Das Hinspiel ging mit 3:2 an Amasya. Es dürfte eine offene Partie auf Augenhöhe werden.

----------------------------------- BW Lohne II (1. Platz, 76 Punkte) – SV Höltinghausen (11. Platz, 42 Punkte), Fr., 20:00 Uhr

Der designierte Meister aus Lohne kann die Saison nun befreit zu Ende spielen. Höltinghausen rettete zuletzt ein wildes 5:5 gegen Damme und dürfte auf Wiedergutmachung aus sein. Im Hinspiel setzte sich Lohne knapp mit 3:2 durch. Die Favoritenrolle liegt klar bei der Heimelf.

----------------------------------- TuS Lutten (14. Platz, 32 Punkte) – SV Altenoythe (2. Platz, 67 Punkte), Sa., 14:00 Uhr

Lutten steht unter Druck und braucht dringend Punkte im Abstiegskampf. Altenoythe hingegen will nach der klaren Niederlage gegen den Meister den zweiten Platz absichern. Im Hinspiel behielt Altenoythe mit 2:1 die Oberhand. Viel spricht auch diesmal für den Favoriten.

----------------------------------- VfL Oythe (3. Platz, 67 Punkte) – SV Falke Steinfeld (17. Platz, 26 Punkte), So., 15:00 Uhr

Oythe ist punktgleich mit Altenoythe und will die Vizemeisterschaft. Für Steinfeld geht es ums sportliche Überleben – nur ein Sieg hilft weiter. Das Hinspiel gewann Oythe deutlich mit 4:0. Auch diesmal dürfte die Offensivkraft des Heimteams den Ausschlag geben.



----------------------------------- RW Damme (6. Platz, 47 Punkte) – SV Rot-Weiss Visbek (13. Platz, 35 Punkte), So., 15:00 Uhr

Beide Teams haben den Klassenerhalt bereits sicher. Damme überzeugte zuletzt mit einem torreichen Remis in Höltinghausen, Visbek unterlag Oythe mit 1:3. Das Hinspiel endete spektakulär 3:3. Ein weiterer offener Schlagabtausch scheint möglich.

----------------------------------- SV Holdorf (5. Platz, 59 Punkte) – FC Lastrup (7. Platz, 46 Punkte), So., 15:00 Uhr

Holdorf feierte zuletzt ein deutliches 5:0 in Petersdorf und will Platz fünf festigen. Lastrup kam gegen Lutten zu einem klaren 4:0-Erfolg und könnte bei einem Sieg noch Rang sechs angreifen. Im ersten Duell setzte sich Holdorf mit 3:1 auswärts durch. Eine enge Partie auf gutem Bezirksliganiveau ist zu erwarten.



----------------------------------- TuS Frisia Goldenstedt (15. Platz, 29 Punkte) – SV Petersdorf (12. Platz, 38 Punkte), So., 15:00 Uhr

Goldenstedt steht nach der Heimpleite gegen Brockdorf mit dem Rücken zur Wand. Petersdorf hingegen muss nach dem 0:5 gegen Holdorf in der Defensive zulegen. Im Hinspiel gewann Petersdorf souverän mit 3:0. Für Frisia ist es eine der letzten Chancen auf den Ligaverbleib.



----------------------------------- TuS Emstekerfeld (18. Platz, 20 Punkte) – SV Grün-Weiß Brockdorf (16. Platz, 29 Punkte), So., 15:00 Uhr

Der feststehende Absteiger aus Emstekerfeld könnte im Heimspiel noch einmal zum Zünglein an der Waage werden. Brockdorf hat nach dem 1:0 in Goldenstedt wieder Hoffnung im Abstiegskampf. Im Hinspiel setzte sich Emstekerfeld mit 2:1 durch. Diesmal braucht Brockdorf dringend drei Punkte.

----------------------------------- SV Molbergen (8. Platz, 46 Punkte) – SV Hansa Friesoythe (4. Platz, 66 Punkte), So., 15:00 Uhr

Molbergen steckt nach dem 0:4 in Thüle im Mittelmaß fest, während Friesoythe noch auf das Podest schielt. Die Gäste setzten sich zuletzt mit 3:2 gegen Emstekerfeld durch. Im Hinspiel trennten sich beide Teams torlos. Die Gäste gehen leicht favorisiert in die Begegnung.