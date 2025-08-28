Spannung im Tabellenkeller und Spitzenduell an der Spitze

Der TSV Luthe will wieder Punkte einfahren – Foto: Philipp Reichelt

Die Bezirksliga Hannover 3 biegt mit dem 4. Spieltag in eine entscheidende Frühphase ein. Während die Topteams ihre Tabellenplätze festigen wollen, geht es im Tabellenkeller um die ersten wichtigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Heute, 19:45 Uhr SV Arnum SV Arnum TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 19:45 PUSH Zum Auftakt des Spieltags empfängt der SV Arnum den starken Aufsteiger aus Kirchdorf. Beide Teams haben nach drei Spielen vier beziehungsweise sechs Punkte gesammelt und befinden sich damit im gesicherten Mittelfeld. Kirchdorf reist mit Rückenwind aus dem 3:1-Heimsieg über den FC Springe an. Arnum hingegen will nach dem 1:1 gegen TV Jahn wieder dreifach punkten.

Heute, 19:30 Uhr SC Rinteln 1911 SC Rinteln TSV Luthe TSV Luthe 19:30 PUSH

Rinteln hat sich nach dem 1:1 in Gehrden auf Rang sechs stabilisiert, während Luthe nach der 1:4-Niederlage gegen Pattensen weiter unter Druck steht. Mit nur drei Punkten auf dem Konto steht das Team im unteren Drittel und benötigt dringend Zählbares, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Besondere Brisanz liegt im Duell zwischen Egestorf II und Rehren. Während die Gastgeber mit 0 Punkten und 2:12 Toren noch auf den ersten Zähler warten, hat der MTV Rehren bislang ungeschlagen sieben Punkte geholt. Dennoch warnt Trainer Mike Schönherr eindringlich vor der Partie: „Die haben die letzten beiden Spiele wirklich nur knapp verloren. Wir wissen halt auch nicht so richtig, was auf uns zukommt.“ Die Personalsituation macht es nicht einfacher. Neben mehreren Urlaubern und angeschlagenen Spielern fehlt mit Mika Holz ein weiterer Leistungsträger nach Armbruch. „Wir fahren schon ein bisschen dezimiert nach Egesdorf, trotzdem natürlich mit dem Ziel, auch dort wieder drei Punkte zu holen.“ Grundlage soll erneut die zuletzt stabile Defensive sein: „Die defensive Stabilität ist die Basis für unser Spiel geworden.“

Sa., 30.08.2025, 15:00 Uhr TSV Goltern Goltern SV Gehrden Gehrden 15:00 PUSH

Im Nachbarschaftsduell stehen beide Teams unter Zugzwang. Goltern wartet noch auf den ersten Saisonsieg, Gehrden konnte zuletzt durch das 1:1 gegen Rinteln den Negativlauf stoppen. Für beide Mannschaften geht es darum, sich frühzeitig aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Spitzenreiter SW Enzen reist mit der makellosen Bilanz von drei Siegen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 20:1 nach Springe. Der Gastgeber konnte bisher nur drei Punkte sammeln und will nach der Niederlage in Kirchdorf Wiedergutmachung betreiben. Gegen die Offensivwucht von Enzen wartet jedoch eine Herkulesaufgabe.

Das Duell zweier ambitionierter Teams: Eldagsen, Absteiger aus der Landesliga, musste zuletzt eine knappe Niederlage gegen Rehren hinnehmen und rangiert bei vier Punkten im Mittelfeld. Ihme-Roloven dagegen ist noch ungeschlagen und liegt mit sieben Punkten auf Rang drei. Ein echtes Spitzenspiel mit richtungsweisendem Charakter.

Leveste geht mit leichtem Vorteil in die Partie, nachdem man sich in Arnum ein 1:1 erkämpfte und vier Punkte aus drei Spielen gesammelt hat. Für Aufsteiger Jahn Lindhorst sieht die Situation weitaus düsterer aus: 0 Punkte und 2:18 Tore bedeuten den letzten Tabellenplatz. Ohne schnelle Trendwende droht der Anschluss früh verloren zu gehen.

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf TSV Pattensen Pattensen 15:00 PUSH