Spannung im Tabellenkeller, Topduelle im Verfolgerfeld

Nach zwei Spieltagen deutet sich bereits eine erste Tendenz an: TSV Danndorf marschiert mit makelloser Bilanz vorneweg, während einige Traditionsvereine im Tabellenkeller nach Punkten lechzen. Der kommende Sonntag hält gleich mehrere Schlüsselduelle bereit – sowohl für die Tabellenspitze als auch für den Abstiegskampf.

Essenrode feierte zum Auftakt einen Last-Minute-Sieg in Nordkreis und geht mit drei Punkten im Rücken selbstbewusst in das Heimspiel gegen den HSV. Die Helmstedter wiederum haben bislang nur ein Spiel absolviert, dieses aber souverän mit 4:0 gewonnen. Ein echtes Spitzenspiel auf Augenhöhe, in dem es auch darum geht, Anschluss an die Tabellenspitze zu halten.

Sundern überzeugte am ersten Spieltag mit einem Auswärtssieg in Lauingen, musste dann aber gegen Frellstedt Lehrgeld zahlen. Nun wartet der FC Nordkreis, der bislang nur ein mageres Unentschieden verbuchen konnte. Beide Teams wollen dringend Zählbares einfahren, um nicht früh unten festzustecken.

TSV Danndorf – FSV Schöningen II

Der Tabellenführer aus Danndorf präsentiert sich bislang in Torlaune (14:3 Tore) und geht mit breiter Brust in das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger aus Schöningen. Der FSV hat ebenfalls schon vier Punkte auf dem Konto und dürfte ein echter Prüfstein für die Elf aus Danndorf werden. Hier könnte sich zeigen, wie gefestigt der Tabellenführer tatsächlich ist.

MTV Frellstedt – FC Vatan Spor Königslutter

Frellstedt rangiert nach zwei Spieltagen auf Rang zwei und ist bislang noch ohne Gegentor. Trainer Jesper Maitre muss jedoch improvisieren: „Wir gehen nur mit 13 Spielern aus der Ersten in die Partie, da es im Laufe der Woche wieder einige Verletzte gab.“ Dennoch zeigte er sich kämpferisch und betonte, dass man eine „super Mannschaft zusammen“ habe und „gewillt sei, die nächsten drei Punkte zu holen“. Gegner Vatan Spor steht nach zwei Niederlagen bereits unter Zugzwang und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.

FC Schunter – TSV Barmke 1906

Während Schunter mit vier Punkten im oberen Tabellendrittel liegt, steckt der TSV Barmke tief in der Krise: Null Punkte, null Tore und bereits neun Gegentreffer. Trainer Dennis Bödecker weiß um die Schwere der Aufgabe: Sein Team gehe „aufgrund des schlechten Saisonstarts als klarer Außenseiter in das Spiel gegen Schunter“. Gleichzeitig zeigte er sich kämpferisch: Gegen Schöningen II und Frellstedt habe man „ganz ordentlich mitgehalten“ und wolle nun „mit Motivation in die Partie am Sonntag gehen“. Für Barmke zählt jeder kleine Fortschritt, will man nicht früh den Anschluss verlieren.











_________________________________________________________________________________

Der 3. Spieltag hat es in sich: Während Danndorf seine weiße Weste verteidigen will, lauern Frellstedt und Schöningen II dahinter auf Ausrutscher. Essenrode und der Helmstedter SV wollen ihre gute Ausgangsposition festigen. Besonders im Fokus steht aber auch das Duell zwischen Schunter und Barmke: Kann der Tabellenletzte endlich ein Lebenszeichen setzen oder verschärft sich die Krise?