Spannung im Tabellenkeller der Wetzlarer Fußball-B-Liga

Wetzlar. In der Fußball-B-Liga ist ein spannender Kampf um den Klassenerhalt entbrannt. Den Zehnten trennen nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Der große Gewinner in dieser Tabellenzone war am zehnten Spieltag der Drittletzte, die SG Oberbiel II, mit einem 4:2-Sieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim II. Auf den Plätzen direkt davor verharren der TV Dornholzhausen (1:2 gegen Spartak Wetzlar), der TSV Altenkirchen (0:3 gegen SG Nauborn/Laufdorf) und der VfB Aßlar II (0:1 gegen den SV Hermannstein). Blau-Weiß Wetzlar (0:3 bei Rot-Weiß Wetzlar) wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn. An der Spitze bleibt Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (4:0 gegen SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen) an der SG Nauborn/Laufdorf dran und kann bei einem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend bei Rot-Weiß Wetzlar sogar gleichziehen.