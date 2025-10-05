 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Wladimir Schat (M.), eigentlich Torjäger vom Dienst bei der SG Oberbiel II, überzeugt beim 4:2-Heimsieg in der Fußball-B-Liga Wetzlar gegen die SG Ehringshausen/Dillheim II diesmal als dreifacher Vorbereiter. © Isabel Althof
Wladimir Schat (M.), eigentlich Torjäger vom Dienst bei der SG Oberbiel II, überzeugt beim 4:2-Heimsieg in der Fußball-B-Liga Wetzlar gegen die SG Ehringshausen/Dillheim II diesmal als dreifacher Vorbereiter. © Isabel Althof

Spannung im Tabellenkeller der Wetzlarer Fußball-B-Liga

Teaser KLB WETZLAR: +++ In der zweithöchsten Spielklasse im Fußballkreis Wetzlar macht die SG Oberbiel II einen wichtigen Schritt nach vorne. Ganz vorne mischt weiterhin ein Aufsteiger munter mit +++

Wetzlar. In der Fußball-B-Liga ist ein spannender Kampf um den Klassenerhalt entbrannt. Den Zehnten trennen nur zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Der große Gewinner in dieser Tabellenzone war am zehnten Spieltag der Drittletzte, die SG Oberbiel II, mit einem 4:2-Sieg gegen die SG Ehringshausen/Dillheim II. Auf den Plätzen direkt davor verharren der TV Dornholzhausen (1:2 gegen Spartak Wetzlar), der TSV Altenkirchen (0:3 gegen SG Nauborn/Laufdorf) und der VfB Aßlar II (0:1 gegen den SV Hermannstein). Blau-Weiß Wetzlar (0:3 bei Rot-Weiß Wetzlar) wartet immer noch auf den ersten Punktgewinn. An der Spitze bleibt Aufsteiger SG Biskirchen/Ulmtal (4:0 gegen SG Altenkirchen/Bonbaden/Neukirchen) an der SG Nauborn/Laufdorf dran und kann bei einem Sieg im Nachholspiel am Mittwochabend bei Rot-Weiß Wetzlar sogar gleichziehen.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

