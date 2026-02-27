Spannung im Süden: Schlieben unter Druck, Kellerkinder am Abgrund Der 16. Spieltag der Landesklasse Süd verspricht Dramatik pur im Kampf um Aufstieg und Klassenerhalt. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

In der Landesklasse Süd schlägt am 16. Spieltag die Stunde der Wahrheit. Während das Duell zwischen der SG Friedersdorf und dem SC Spremberg 1896 abgesagt werden musste, brennt auf den anderen Plätzen der Region die Leidenschaft. Es ist eine Phase der Saison, in der Hoffnungen zementiert werden oder Träume wie Seifenblasen zerplatzen. Während der TSV 1878 Schlieben mit 37 Punkten einsam an der Spitze thront, kämpfen die Teams am Ende des Tableaus mit dem Mut der Verzweiflung um jeden Grashalm. Die Atmosphäre ist elektrisierend: Es geht um Wiedergutmachung für bittere Hinspiel-Schlappen und um die Vorentscheidung in einem gnadenlosen Saisonfinale.

Das Wochenende wird in Spremberg eröffnet, wo der Tabellenachte den Ligaprimus empfängt. Für Schlieben steht viel auf dem Spiel; jeder Patzer könnte den Vorsprung auf die Verfolger aus Sielow gefährlich schmelzen lassen. Die Gastgeber hingegen wollen vor heimischer Kulisse beweisen, dass sie mehr als nur Mittelfeldmaß sind. Die Erinnerung an das Hinspiel schmerzt in Spremberg noch immer, als man sich in Schlieben mit 0:2 geschlagen geben musste. Nun brennt der SSV auf Revanche, während der Spitzenreiter seine Vormachtstellung untermauern will.

In Kolkwitz prallen Welten aufeinander. Der Tabellenvierte, der mit 31 Punkten noch immer leise Hoffnungen auf die oberen Ränge hegt, empfängt das abgeschlagene Schlusslicht aus Burg. Für die Gäste ist die Lage bei nur sechs mageren Punkten auf dem Konto mehr als verzweifelt. Das Hinspiel glich einer Demontage, als Kolkwitz die SG Burg mit 6:1 förmlich überrollte. In diesem Rückspiel geht es für Burg um die pure Ehre und die letzte Hoffnung auf ein Wunder, während Kolkwitz keine Geschenke verteilen wird.

Dieses Spiel ist zweifellos das Herzstück des Samstags – ein echtes Gipfeltreffen. Der Tabellendritte empfängt den Zweiten. Nur vier Punkte trennen diese beiden Schwergewichte der Liga, und der Sieger wird Schlieben weiterhin im Nacken sitzen. Sielow reist mit der psychologischen Stärke des 3:1-Sieges aus dem Hinspiel an. Groß Gaglow hingegen wird alles in die Waagschale werfen, um den Spieß umzudrehen und den Traum vom Aufstieg am Glimmen zu halten. Es ist ein Spiel, in dem Nuancen über Ekstase oder Enttäuschung entscheiden werden.

In Forst begegnen sich zwei Mannschaften, die um Stabilität im Tabellenmittelfeld ringen. Die Hausherren rangieren mit 15 Punkten auf Platz elf, während Luckau mit 19 Zählern nur zwei Plätze darüber steht. Es ist ein Duell der direkten Nachbarschaft, in dem Forst den Anschluss nach oben sucht. Das Hinspiel war eine enge Angelegenheit, die Luckau knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte. Forst braucht diesen Heimsieg, um nicht tiefer in den Sog der unteren Regionen zu geraten.

Wenn Herzberg auf Saspow trifft, ist Spektakel garantiert. Das Hinspiel war ein emotionales Pulverfass, das in einem packenden 3:3-Remis endete. Der VfB Herzberg 68 steht mit 30 Punkten auf einem starken fünften Platz und will den Kontakt zur absoluten Spitze wahren. Motor Saspow hingegen möchte mit seinen 20 Punkten den siebten Rang festigen und erneut zum Favoritenschreck werden. Die Fans dürfen sich auf einen offenen Schlagabtausch freuen, bei dem beide Teams mit offenem Visier agieren werden.

