Spannung im Nordschwarzwald: Kopf-an-Kopf-Rennen um die Spitze Die Bezirksliga steht vor einem wegweisenden 17. Spieltag im Kampf um Titel und Klassenerhalt. von LS · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Bezirksliga Nordschwarzwald steuert am 17. Spieltag auf eine entscheidende Phase zu. Während die Sportfreunde Gechingen und der VfR Sulz mit jeweils 32 Punkten im Gleichschritt an der Spitze stehen, kämpfen am anderen Ende der Tabelle mehrere Teams um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze. Die sportliche Ausgangslage verspricht am kommenden Sonntag intensive Begegnungen, bei denen sowohl die Ambitionen der Aufstiegsaspiranten als auch die Überlebensinstinkte der Kellerkinder auf die Probe gestellt werden.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! ---

In Ahldorf trifft der Tabellenvierzehnte auf den Zwölften. Die SG Ahldorf/Mühlen benötigt mit derzeit 17 Punkten dringend einen Erfolg, um den Abstand zum rettenden Ufer zu verkürzen. Die Gäste aus Dornstetten stehen mit 19 Punkten nur knapp vor den Abstiegsrängen und wollen den Vorsprung ausbauen. Das Hinspiel konnte Dornstetten knapp mit 2:1 für sich entscheiden. Für beide Mannschaften ist diese Partie richtungsweisend für den weiteren Verlauf der Rückrunde.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Wittendorf Wittendorf TSV Möttlingen Möttlingen 15:00 PUSH

Der SV Wittendorf empfängt als Tabellensechster das Schlusslicht aus Möttlingen. Während Wittendorf mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen möchte, geht es für den TSV Möttlingen bei lediglich sieben Punkten auf dem Konto um jeden Zähler gegen den Abstieg. Die Favoritenrolle liegt klar bei den Hausherren, die bereits das Hinspiel deutlich mit 5:0 gewannen.

Dieses Duell im Tabellenmittelfeld ist geprägt von der Vorgeschichte des Hinspiels. Damals siegte Althengstett sportlich mit 5:2, verlor die Punkte jedoch am grünen Tisch durch ein Urteil (3:0 für Oberreichenbach), da ein nicht spielberechtigter A-Jugendlicher eingesetzt wurde. Aktuell stehen beide Teams mit 20 Punkten unmittelbar nebeneinander auf den Plätzen neun und zehn. Ein Sieg würde für beide Mannschaften einen wichtigen Schritt ins gesicherte Mittelfeld bedeuten.

Der Tabellenachte empfängt den Vierten. Der 1. FC Altburg hat mit 27 Punkten noch Kontakt zur absoluten Spitze, darf sich aber keine Ausrutscher erlauben. Die SGM Felldorf/Bierlingen liegt mit 23 Punkten im soliden Mittelfeld. Im Hinspiel bewies die SGM jedoch ihre Stärke und besiegte Altburg mit 3:2. Die Gäste werden also auf Revanche und wichtige Punkte für den Aufstiegskampf drängen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Gültlingen Gültlingen FV GW Ottenbronn Ottenbronn 15:00 PUSH

Nach dem torreichen 4:4-Unentschieden im Hinspiel treffen diese beiden Mannschaften erneut aufeinander. Der SV Gültlingen steht mit 25 Punkten auf einem guten fünften Tabellenplatz. Ottenbronn hingegen rangiert mit 19 Punkten auf Platz elf und benötigt Punkte, um sich von der Gefahrenzone abzusetzen. Beide Teams verbindet der Wille, nach dem Remis im ersten Aufeinandertreffen diesmal einen klaren Sieger zu stellen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Baiersbronn Baiersbronn Sportfreunde Gechingen SF Gechingen 15:00 PUSH

Der Tabellendritte empfängt den Spitzenreiter zum Topspiel des Tages. Baiersbronn liegt mit 28 Punkten in Schlagdistanz. Die SF Gechingen führen die Tabelle mit 32 Punkten und einer Tordifferenz von +21 an. Gechingen gewann das Hinspiel souverän mit 4:0, doch Baiersbronn wird im Heimspiel alles versuchen, um den Meisterschaftskampf wieder völlig offen zu gestalten.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen VfR Sulz VfR Sulz 15:00 PUSH

Der Tabellenzweite VfR Sulz gastiert beim Siebten in Eutingen. Sulz ist punktgleich mit dem Tabellenführer Gechingen (32 Punkte) und benötigt einen Sieg, um den Druck hochzuhalten. Eutingen steht mit 25 Punkten sicher im oberen Mittelfeld. Das Hinspiel war eine deutliche Angelegenheit für Sulz (4:0), doch Eutingen wird vor heimischer Kulisse versuchen, dem Favoriten ein Bein zu stellen.

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr TSF Dornhan TSF Dornhan VfL Nagold VfL Nagold II 15:00 PUSH