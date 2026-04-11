Spannung im Norden: Kühlungsborn rückt vor, Schönberg siegt furios

– Foto: Mathias Leschek / Rostocker FC

Die heutigen Partien des 21. Spieltags der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern boten den Fußballfans eine Mischung aus taktischer Disziplin und leidenschaftlichen Aufholjagden. In den Stadien der Region wurde verbissen um jeden Meter gekämpft, was sich auch in den Verschiebungen innerhalb der Tabelle widerspiegelte, während die Teams versuchten, ihre Positionen für die entscheidende Saisonphase zu festigen.

Vor 98 Zuschauern gelang dem Rostocker FC ein emotionaler Befreiungsschlag gegen den favorisierten SV Pastow. In einer Begegnung, die von großer Leidenschaft geprägt war, suchten die Gastgeber von Beginn an den Weg nach vorne. Die Torfolge begann bereits in der 6. Minute, als Sven Hecker das 1:0 für den Rostocker FC erzielte. Die Gäste aus Pastow ließen sich jedoch nicht beirren und kamen in der 28. Minute durch Albert Romashkin zum 1:1-Ausgleich. Lange Zeit sah es nach einer Punkteteilung aus, doch die Schlussphase hielt eine dramatische Wendung bereit. In der 87. Minute markierte Michal Lopatynski den Treffer zum 2:1-Endstand und löste damit großen Jubel bei den Hausherren aus.

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Ein Wechselbad der Gefühle durchliefen die 85 Zuschauer in der Partie zwischen dem FSV Bentwisch und dem Penzliner SV. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Tim Pergande in der 36. Minute zum 1:0 traf. Lange Zeit verteidigte Bentwisch diesen Vorsprung, doch Penzlin bewies in der Schlussphase eine beeindruckende Moral. Zunächst erzielte Oliver Kowal in der 79. Minute den Ausgleich zum 1:1. Als sich beide Teams bereits mit einem Unentschieden abgefunden zu haben schienen, schlug der Penzliner SV in der Nachspielzeit eiskalt zu. Alexander Lukesch markierte in der 90.+1 Minute den Siegtreffer zum 1:2. ---

Eine Überraschung erlebten die 251 Zuschauer in Malchow. Der Tabellendritte empfing das Schlusslicht Güstrower SC 09 und tat sich gegen die defensivstarken Gäste sichtlich schwer. Der Außenseiter aus Güstrow schockte die Hausherren früh, als Sönke Tammo Ehrig in der 16. Minute zur 0:1-Führung traf. Die Malchower erhöhten in der Folge den Druck, um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. In der 57. Minute gelang schließlich Ben Grotian der Ausgleich zum 1:1. Trotz weiterer Bemühungen blieb es bei der Punkteteilung, die für Malchow einen herben Dämpfer im Aufstiegsrennen bedeutet. ---

Der Tabellenzweite 1. FC Neubrandenburg 04 verpasste es, den Rückstand auf den Spitzenreiter entscheidend zu verkürzen, und kam gegen den MSV Pampow nicht über ein Unentschieden hinaus. In einer abwechslungsreichen Partie eröffnete Wout Abrahams in der 23. Minute die Torfolge mit dem 1:0. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt: Nur eine Minute später, in der 24. Minute, glich Johannes Ernst zum 1:1 aus. Neubrandenburg ging in der 31. Minute durch Daniel Nawotke erneut mit 2:1 in Führung und schien die Spielkontrolle zurückzugewinnen. Doch Pampow bewies Kämpferherz und kam in der zweiten Halbzeit zurück. Linus Schlüter erzielte in der 59. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand. ---

In einem emotionalen Aufeinandertreffen vor 117 Zuschauern sicherte sich der FSV Kühlungsborn drei wichtige Punkte gegen den SV Warnemünde. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an hellwach, während die Gäste einen denkbar ungünstigen Start erwischten. Die Torfolge begann mit einem Unglück für die Warnemünder, als Martin Ahrens bereits in der 1. Minute per Eigentor für das 1:0 der Hausherren sorgte. Die Gäste bewiesen jedoch Moral, und so erzielte Danylo Sorokolita in der 11. Minute den Ausgleich zum 1:1. Kurz vor dem Pausenpfiff schlug Kühlungsborn jedoch erneut zu: Alexander Fogel markierte in der 45. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand. ---

Ein wahres Offensivspektakel erlebten die 85 Zuschauer in der Begegnung zwischen dem Greifswalder FC II und dem FC Schönberg 95. Nachdem die erste Halbzeit noch torlos geblieben war, fielen die Treffer im zweiten Durchgang Schlag auf Schlag. Die Torfolge eröffnete Marco Bode in der 55. Minute per Foulelfmeter mit dem 0:1 für die Gäste, worauf Niclas Kersten Gleisner prompt in der 56. Minute mit dem 1:1 antwortete. In der Folge brachte Tom Jurga die Schönberger in der 65. Minute mit 1:2 erneut in Führung, doch die Greifswalder Reserve schlug durch Jean-Luca Beck in der 67. Minute mit dem 2:2 abermals zurück. In der Schlussphase bewiesen die Gäste die besseren Nerven: Arman Gabrieljan erzielte in der 73. Minute das 2:3, ehe Nick Heymann in der 88. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 2:4-Endstand setzte. ---