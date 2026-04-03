Spannung im Kreispokal-Halbfinale

Die Gäste aus Burg reisen als unangefochtener Spitzenreiter der Landesklasse 1 an, wo sie mit 54 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von plus 82 einsam ihre Kreise ziehen. Dem gegenüber steht der VfL Gehrden, der in der Kreisoberliga derzeit einen soliden sechsten Platz belegt. Da der BBC als Favorit eine Spielklasse über den Gastgebern agiert, geht der VfL als klarer Underdog in diese Partie. Eine besondere organisatorische Note erhält das Duell durch den Spielort: Die Begegnung wird nicht in Gehrden, sondern auf dem Sportplatz in Lübs ausgetragen. Auf dem dortigen Rasenplatz wird das Gespann um Schiedsrichter Marko Schmidt die Partie leiten.

Besonderes Augenmerk liegt auf der historischen Chance für den Burger BC 08, der mit einem Sieg den nächsten Schritt machen kann, um zum dritten Mal in Folge den begehrten Pokal in die Kreisstadt zu holen. Ein entscheidender Faktor für diese Dominanz ist Adam Griesgraber, der auch in diesem Wettbewerb wieder seine Torjäger-Qualitäten unter Beweis stellt und im Rennen um die Torschützenkrone ganz vorne mitmischt. Für Gehrden bietet dieses Halbfinale die Gelegenheit, mit Leidenschaft und der sprichwörtlichen Pokal-Magie dem Serien-Sieger ein Bein zu stellen, während die Burger alles daran setzen werden, ihre Titelserie fortzusetzen. Die Zuschauer dürfen sich in Lübs auf einen packenden Pokalfight freuen, in dem die individuelle Klasse und der Torinstinkt von Griesgraber auf den unbedingten Siegeswillen des Außenseiters treffen.