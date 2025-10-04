Spannung im Kampf um die Kreisligaspitze

Nach den Kreispokalspielen geht es in der Kreisliga weiter. Beim Topspiel zwischen Wörpetal und Hesedorf kann der FC den MTV von der Tabellenspitze verdrängen. Doch auch Hesedorf/Nartum, der BSC und Scheeßel greifen nach der Kreisligakrone.

Das Spiel zwischen Wörpetal und Hesedorf verspricht ein echtes Highlight zu werden. Für die Gastgeber wird es entscheidend sein, Hesedorfs Torjäger Kristian Reitmann in den Griff zu bekommen. Der treffsichere Angreifer hat in den bisherigen sieben Partien bereits eindrucksvolle 18 Tore erzielt.

„Aber auch die anderen Spieler sind nicht zu unterschätzen. Hesedorf steht momentan völlig zurecht da oben, auch wenn es ein bisschen überraschend ist“, sagt FC-Coach Dennis Bargemann im Gespräch mit der ZEVENER ZEITUNG. Trotz der Schwere der Aufgabe gibt er ein klares Ziel aus: Wörpetal will die volle Punktzahl und eine kleine Serie starten.

Bei den Gästen sieht man der Partie trotz des Pokalaus bei Unterstedt II dagegen entspannt entgegen. Trainer Alexander Bube reist ohne großen Druck nach Wilstedt: „Wir haben unser Programm bislang sehr zufriedenstellend erledigt. Gegen Wörpetal müssen wir nicht punkten, daher können wir unbeschwert in die Partie gehen.“ Ob das reines Understatement ist, wird sich am Sonntag zeigen.

FSV-Coach Alexander Kupiec warnt vor den starken Unterstedtern

Die FSV Hesedorf/Nartum, genau wie die im Parallelspiel direkt aufeinander treffenden Teams aus Bremervörde und Scheeßel ebenfalls in den Top Fünf platziert, bekommt es hingegen mit einem Gegner aus dem Tabellenmittelfeld zu tun – wenngleich der Auftritt beim starken Aufsteiger Unterstedt II alles andere als einfach wird.

„Unterstedt II hat Scheeßel geschlagen und Hesedorf aus dem Pokal geschmissen. Das zeigt, dass man sie ernst nehmen muss“, warnt FSV-Trainer Alexander Kupiec, der am Sonntag allerdings nicht an der Seitenlinie stehen wird. Für sein Team geht es zudem darum, die Abläufe weiter zu festigen, da Verletzungen und Ausfälle dazu führen, dass auch Akteure aus der zweiten Reihe in der ersten Mannschaft Verantwortung übernehmen müssen.

Aufsteiger TSV Byhusen will ersten Saisonsieg gegen Alfstedt bestätigen

Komplettiert wird der Spieltag mit der Partie Byhusen gegen Alfstedt/Ebersdorf. Byhusen konnte zuletzt den ersten Saisonsieg feiern und will diesen Erfolg nun bestätigen. „Spielerisch ist noch Luft nach oben“, betont TSV-Trainer Eick Gerken, der ein enges und umkämpftes Duell auf Augenhöhe erwartet.

Auch die Gäste rechnen mit einer schwierigen Aufgabe. FC-Coach Niklas Frey erwartet, dass Byhusen mit viel Selbstvertrauen und Kampfgeist in das Heimspiel geht: „Es wird darauf ankommen, unsere Stärken auf den Platz zu bringen und Byhusen nicht zur Entfaltung kommen zu lassen.“

