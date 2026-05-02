Spannung im Aufstiegsrennen und späte Punkteteilungen

– Foto: Dirk Habermann

Heimsieg im Verfolgerduell In einer engen Partie vor 100 Zuschauern sicherte sich der SV Bad Feilnbach drei wichtige Punkte gegen den Spitzenreiter. Den entscheidenden Treffer zum 1:0 markierte Max Buchberger kurz vor dem Pausenpfiff in der 45. Minute. Trotz der Niederlage bleibt der TSV Hohenthann mit 46 Punkten an der Tabellenspitze, während der SV Bad Feilnbach mit nun 26 Zählern den fünften Rang festigt.

Klarer Erfolg für den Tabellenzweiten

Der SC Höhenrain unterstrich seine Aufstiegsambitionen mit einem deutlichen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Die Weichen wurden früh gestellt, als Alois Kirchlechner per Eigentor (5.) das 1:0 für die Hausherren verursachte. In der Folge schraubten Thomas Fischhaber (36.) und Leonhard Stahuber (45.+1) das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Thomas Fischhaber (49.) mit dem 4:0 für den Endstand. Höhenrain bleibt damit sicher auf dem zweiten Platz, während der TSV Emmering II auf dem elften Rang verharrt.

Dramatische Schlussphase im Kellerduell

Im Duell der Tabellennachbarn sahen die Zuschauer am ESV-Campus ein packendes Finish. Nachdem es lange torlos geblieben war, brachte Alagie Camara (57.) die Hausherren in Führung. Diese hielt jedoch nur kurz, da ein Eigentor von Dario Waschke (59.) den 1:1-Ausgleich markierte. Als Alagie Camara in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte, schien der Heimsieg perfekt. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) rettete Lukas Höchner dem TuS Raubling II noch das 2:2-Unentschieden. Der ESV Rosenheim bleibt auf Rang neun, Raubling rangiert weiterhin direkt davor auf Platz acht.

Last-Minute-Sieg für die Gäste

In einer abwechslungsreichen Begegnung entführte der TSV Neubeuern die volle Punkteausbeute aus Oberaudorf. Die Gäste gingen durch Lukas Antretter (12.) in Führung, ehe der FV Oberaudorf das Spiel durch Treffer von Sebastian Fürbeck (32.) und Tobias Maurberger (48.) zwischenzeitlich zum 2:1 drehte. In der Schlussphase schlug der Favorit jedoch zurück: Ludwig Paul (80.) glich aus, bevor Johannes Wolfrum in der Nachspielzeit (90.+2) den 2:3-Siegtreffer für Neubeuern erzielte. Der TSV Neubeuern behauptet damit den dritten Tabellenplatz, Oberaudorf verbleibt auf Rang sieben.