Spannung im Aufstiegsrennen und späte Punkteteilungen

Klarer Erfolg für den Tabellenzweiten
Der SC Höhenrain unterstrich seine Aufstiegsambitionen mit einem deutlichen Heimsieg gegen das Tabellenschlusslicht. Die Weichen wurden früh gestellt, als Alois Kirchlechner per Eigentor (5.) das 1:0 für die Hausherren verursachte. In der Folge schraubten Thomas Fischhaber (36.) und Leonhard Stahuber (45.+1) das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte erneut Thomas Fischhaber (49.) mit dem 4:0 für den Endstand. Höhenrain bleibt damit sicher auf dem zweiten Platz, während der TSV Emmering II auf dem elften Rang verharrt.
Dramatische Schlussphase im Kellerduell
Im Duell der Tabellennachbarn sahen die Zuschauer am ESV-Campus ein packendes Finish. Nachdem es lange torlos geblieben war, brachte Alagie Camara (57.) die Hausherren in Führung. Diese hielt jedoch nur kurz, da ein Eigentor von Dario Waschke (59.) den 1:1-Ausgleich markierte. Als Alagie Camara in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer das 2:1 erzielte, schien der Heimsieg perfekt. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) rettete Lukas Höchner dem TuS Raubling II noch das 2:2-Unentschieden. Der ESV Rosenheim bleibt auf Rang neun, Raubling rangiert weiterhin direkt davor auf Platz acht.
Last-Minute-Sieg für die Gäste
In einer abwechslungsreichen Begegnung entführte der TSV Neubeuern die volle Punkteausbeute aus Oberaudorf. Die Gäste gingen durch Lukas Antretter (12.) in Führung, ehe der FV Oberaudorf das Spiel durch Treffer von Sebastian Fürbeck (32.) und Tobias Maurberger (48.) zwischenzeitlich zum 2:1 drehte. In der Schlussphase schlug der Favorit jedoch zurück: Ludwig Paul (80.) glich aus, bevor Johannes Wolfrum in der Nachspielzeit (90.+2) den 2:3-Siegtreffer für Neubeuern erzielte. Der TSV Neubeuern behauptet damit den dritten Tabellenplatz, Oberaudorf verbleibt auf Rang sieben.
Heufeld behält die Oberhand
Vor 70 Zuschauern setzte sich der SV DJK Heufeld souverän gegen die Reserve des TuS Bad Aibling durch. Bereits in der 12. Minute brachte Felix Mark
die Heimelf mit 1:0 in Front. Lange blieb die Partie offen, bis Michael Weiß
in der 88. Minute mit dem 2:0 alles klar machte. Heufeld bleibt durch den Erfolg auf dem vierten Platz in Schlagdistanz zum Podium. Die Gäste aus Bad Aibling belegen weiterhin den zehnten Tabellenplatz.
Resümee der Tabellensituation
Trotz der Niederlage bleibt der TSV Hohenthann (46 Punkte) mit einem komfortablen Vorsprung von sechs Zählern an der Spitze und hält Kurs auf den direkten Aufstieg. Der SC Höhenrain (40 Punkte) festigt den Relegationsplatz und hat sich nach diesem Spieltag ein Polster auf den TSV Neubeuern (36 Punkte) erarbeitet. Im Tabellenkeller bleibt die Lage für die SG ASV Rott/Inn / Ramerberg bei lediglich zwei Punkten fast aussichtslos. Der TSV Emmering II (14 Punkte) belegt den zweiten direkten Abstiegsplatz, während sich davor ein dichtes Feld von TuS Bad Aibling II (17) bis zum SV Bad Feilnbach (26, ein Spiel weniger) drängt.