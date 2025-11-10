Spannung im Aufstiegsrennen – Kellerteams geraten weiter unter Druck

Tabellenführer GSV Suderwick marschiert weiter vorneweg, während DJK Rhede den Druck mit einem deutlichen Heimsieg am Freitagabend hochhält. Im Tabellenkeller hingegen wird die Lage früh in der Saison für einige Teams wie PSV Wesel II, Olympia Bocholt oder Grün-Weiß Vardingholt immer ernster.

Mehrhoog dreht Rückstand und siegt verdient. Vardingholt startete stark und ging früh durch Christopher Overkämping in Führung. Doch Mehrhoog schlug eiskalt zurück: Hannes Dennert, ein Eigentor und Miguel Sperling machten den Auswärtssieg perfekt. Vardingholt bleibt weiterhin sieglos am Tabellenende.

Torfeuerwerk in Halbzeit eins. Fünf Tore innerhalb von 25 Minuten – was für ein Spektakel in Voerde! Yannik Hüskens traf doppelt, Daniel Fahnenbruck steuerte das 2:2 bei. Trotz zwischenzeitlicher Führung für Praest drehte Voerde das Spiel noch vor der Pause. Danach blieb es beim verdienten Heimsieg für die Gastgeber.

Vrasselt bleibt heimstark – Mussum unterliegt erneut. Jan Kurt Giesbers und Rainer Offergeld brachten den SVV in Führung. Mussum verkürzte durch Mislem Mislemani, doch ein Eigentor besiegelte den Endstand. Vrasselt festigt Platz 4, während Mussum im unteren Mittelfeld verweilt.

Bislich mit Offensivpower – Olympia weiter Letzter. Jonas Rösner traf doppelt, Tobias Joemann, Clement Edache Itodo und Fabian Haaver legten nach. Zwar konnte Olympia durch Jannes Eißing und Brian Bernhard Booms verkürzen, doch insgesamt war Bislich klar überlegen.

Rheingold dreht das Spiel und bleibt oben dran. Nach frühem Rückstand zeigte Rheingold starke Moral. Avni Sherifi und Ben Heüveldop drehten das Spiel, ehe Ramadan Sherifi zum 3:1 traf. Biemenhorst kam zwar noch einmal ran, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Emmerich bleibt weiter ein heißer Kandidat für die Topplätze. VfB Rheingold Emmerich – SV Biemenhorst II 3:2

VfB Rheingold Emmerich: Ali Mohamad, Roszykiewicz, Elsenbusch (46. Dana), Könighaus (81. Gertzen), Müller, Heüveldop (70. Bilali), Sherifi, Saidov, Stein (73. Keles), Sherifi, Altun (77. Tchamousou)

SV Biemenhorst II: Kortstegge, Neumann, Lechtenberg, Roßmüller, Overbeck, Boland, Küpper, Bollrath (62. Blaeker), Uerlings, Heckrath (71. Sondermann), Büdding

Tore: 0:1 Heckrath (24.), 1:1 Sherifi (33.), 2:1 Heüveldop (46.), 3:1 Sherifi (50. Foulelfmeter), 3:2 Heckrath (65.)

Haffen-Mehr dreht das Spiel in der Schlussphase. Spellen führte nach 57 Minuten komfortabel mit 2:0, doch dann kam Haffen-Mehr mit voller Wucht zurück. Leon-Carl Seegers traf doppelt und Niklas Röpling sorgten mit einer starken Aufholjagd für den 3:2-Auswärtssieg. SV Spellen – TuS Haffen-Mehr 2:3

SV Spellen: Riemer, Janßen (80. Abel), Giesing (31. Angenendt), Vos, Kitschke, Thelen (80. Payenberg), Knipping, Amerkamp, Kaßelmann, Badu, Dera

TuS Haffen-Mehr: Mielke, Schnelting, Röpling, Haubruck (46. Bruns), Brömmling (80. Hartl), Seegers, Zitter (46. Conde), Möller (46. Bennewirtz), Bennewirtz, Schnelting, Zelle (90. Feldhaus)

Tore: 1:0 Badu (1.), 2:0 Knipping (57.), 2:1 Seegers (60.), 2:2 Röpling (75.), 2:3 Seegers (85. Foulelfmeter)

Krechting siegt souverän – PSV Wesel II ohne Chance. Philipp Rensing und Gerrit Rülfing erzielten die Tore für den SVK, der über weite Strecken das Spiel kontrollierte. Der PSV konnte kaum Akzente setzen und bleibt im Tabellenkeller. Krechting klettert ins gesicherte Mittelfeld. SV Krechting – PSV Wesel II 2:0

SV Krechting: Rottbeck, Lehrig (90. Ridder), Niestegge (75. Frericks), van der Linde, Dings, van der Linde, Gast, Rensing (85. Rülfing), Kluge (59. Kemmerling), Ueffing, Kuzu (59. Keil)

PSV Wesel II: Müller, Block (46. Güzel), Dekkers, Malberg, Adenaya (80. Haß), Sawatzki, Brunner, Block, Harder (69. Flores), Rademacher

Tore: 1:0 Rensing (51.), 2:0 Rülfing (86.)

Suderwick marschiert weiter vorneweg. Auch beim Absteiger TuB Bocholt zeigte der Spitzenreiter keine Schwäche. Nach einer frühen Gelb-Roten Karte für Abdullah Seyrek übernahmen die Gäste die Kontrolle. Tom Boland, Luca Rappers und Nico Maurick trafen für den GSV, ehe ein Eigentor den Anschluss brachte. Suderwick bleibt damit weiter ungeschlagen an der Spitze. TuB Bocholt – GSV Viktoria Suderwick 1:3

TuB Bocholt: Exslager, Meiners, Tulgay, de Bakker (46. Wilberg), Seyrek, Mislemani, Weidemann (45. Nähle), Issa (72. Kurchan), Rupp, Schwanekamp, Mohammady (46. Abdallah)

GSV Viktoria Suderwick: Wenzel, Kronenberg, Hollands, Tünte, Palitza (78. Balg), Derksen (63. Bollwerk), Kleinpaß, Maurick (75. Hövels), Rappers, Boland (67. Klein-Schmeink), Rossel (39. Schottek)

Tore: 0:1 Boland (13.), 0:2 Rappers (62.), 0:3 Maurick (66.), 1:3 Balg (82. Eigentor)

Gelb-Rot: Seyrek (57./TuB Bocholt/)

Rhede in Torlaune – Brünen chancenlos. Die DJK zeigte sich in bester Spiellaune und feierte ein klares 6:0-Schützenfest. Torjäger Rene Groes traf doppelt, Ben Schücker, Tobias Heinrichs, Tom Schlüter und Joshua Hebing legten nach. Rhede bleibt damit der große Herausforderer von Suderwick, während Brünen im Tabellenkeller feststeckt. DJK Rhede – SV Brünen 6:0

DJK Rhede: Busskamp, Grootens (46. Lenze), van der Heiden, Terbeck (57. Otten), Heller, Winkelmann (46. van Veenendaal), Schlütter, Schücker (57. Hebing), Moscheik (46. Kurum), Groes, Heinrichs

SV Brünen:

Tore: 1:0 Groes (7.), 2:0 Schücker (17.), 3:0 Groes (21.), 4:0 Heinrichs (31.), 5:0 Schlütter (55.), 6:0 Hebing (75.)

So geht es weiter

14. Spieltag

Do., 13.11.25 19:30 Uhr TuB Bocholt - SV Brünen

Fr., 14.11.25 19:30 Uhr GSV Viktoria Suderwick - SV Krechting

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr SC TuB Mussum 1926 - SV Bislich

Fr., 14.11.25 20:00 Uhr VfR Mehrhoog - DJK Rhede

So., 16.11.25 13:00 Uhr SV Biemenhorst II - SV Emmerich-Vrasselt

So., 16.11.25 14:30 Uhr RSV Praest - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 16.11.25 15:00 Uhr PSV Wesel II - SV Spellen

So., 16.11.25 15:00 Uhr TuS Haffen-Mehr - VfB Rheingold Emmerich

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - TV Voerde



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 20:00 Uhr SV Krechting - SV Brünen

Sa., 29.11.25 16:30 Uhr DJK Rhede - RSV Praest

So., 30.11.25 15:00 Uhr SV Bislich - SV Biemenhorst II

So., 30.11.25 15:00 Uhr VfB Rheingold Emmerich - PSV Wesel II

So., 30.11.25 15:00 Uhr TuB Bocholt - VfR Mehrhoog

So., 30.11.25 15:15 Uhr TV Voerde - SC Grün-Weiß Vardingholt

So., 30.11.25 15:15 Uhr SV Spellen - GSV Viktoria Suderwick

So., 30.11.25 15:30 Uhr FC Olympia Bocholt - SC TuB Mussum 1926

So., 30.11.25 15:30 Uhr SV Emmerich-Vrasselt - TuS Haffen-Mehr

