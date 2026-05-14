Spannung im Aufstiegsrennen: Favoriten patzen am Mittwochabend

– Foto: Martin Lührmann

Im Rennen um den zweiten Tabellenplatz – der zum Relegationsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga berechtigt – patzte der aktuelle Zweitplatzierte VfL Kloster Oesede bei der 1:3-Niederlage gegen den SV Bad Rothenfelde II. Der Verfolger SV Hellern konnte den Aussetzer des VfL Kloster Oesede nicht nutzen und unterlag nach 2:0-Führung im rassigen Derby gegen den OSC am Ende mit 2:4. Der TV Wellingholzhausen mit dem dreifachen Torschützen Gino Mistretta glänzte beim unerwartet deutlichen 4:0-Erfolg gegen den SC Lüstringen. Die Reserve von Viktoria Gesmold gewann überraschend deutlich mit 3:0 gegen den zuletzt gut aufgelegten BSV Holzhausen und konnte vorerst die Abstiegsplätze verlassen. Der bereits als Absteiger feststehende Aufsteiger Ballsport Eversburg unterlag gegen den wie entfesselt aufspielenden SF Schledehausen mit 0:6. Mit fünf Toren nach der Pause drehte RW Sutthausen den 0:1-Pausenrückstand gegen den SuS Buer zum 5:2-Erfolg.

„Wir kommen eigentlich gar nicht so schlecht ins Spiel und haben Chancen. Nach einem schlechten Zuspiel im Aufbau sind wir ungeordnet und Hellern bestraft das eiskalt. Nach einem Einwurf macht uns dann die Sonne das Leben schwer und wir köpfen den Ball zum 0:2 ins eigene Tor. Bis zur Pause ist es dann ein Spiel, in dem beide Teams Chancen haben; wir allerdings weiter die Seuche vor dem Tor haben. Was die Mannschaft dann aber in der zweiten Halbzeit gezeigt hat, ist in Worten gar nicht zu beschreiben. Der Wille war da, es wurde gekämpft, es wurde verteidigt und Fußball gespielt! Binnen fünf Minuten drehen wir das Spiel, machen weiter und stellen in der Nachspielzeit auf 4:2. Die Moral heute war überragend, die Jungs haben gefightet und am Ende auch verdient gewonnen“, lautet das Statement von OSC-Coach Derek Cooper.

„Wenn du Zweiter werden willst, reicht die zweite Halbzeit einfach nicht aus. Vorne wurde der Ball nicht mehr gehalten, über die Außenbahnen kein Druck mehr erzeugt, im Zentrum kamen wir nicht mehr zu den zweiten Bällen und hinten ließen wir den Gegner zu leicht passieren – bei zu geringer Gegenwehr. Ich hoffe, wir fahren am Sonntag mit viel Wut im Bauch nach Glane“, sagte uns Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

SV Bad Rothenfelde II - VFL Kloster Oesede

"Als Erstes freue ich mich für meine Mannschaft. Die letzten Wochen waren anstrengend und heute haben wir uns endlich wieder belohnt. Wir waren heute einfach effektiver als der VFL Kloster Oesede," sagte uns Tom Nöcker (SV Bad Rothenfelde II).

TV Wellingholzhausen - SC Lüstringen 4:0 (3:0)

„Trotz eines stark geschwächten Kaders – aufgrund zahlreicher verletzter Spieler – hat meine Mannschaft heute von Beginn an sehr diszipliniert und strukturiert gespielt und sich früh eine verdiente 2:0-Führung erarbeitet. Mit einer konzentrierten Leistung gingen wir mit einem klaren 3:0 in die Halbzeitpause und haben auch die Druckphase des Gegners nach dem Seitenwechsel hervorragend verteidigt. Dass wir am Ende sogar noch das 4:0 erzielt haben, unterstreicht den insgesamt hochverdienten Heimsieg meiner Mannschaft“, freute sich Trainer Florian Vornhold über den starken Auftritt seines Teams.

„Mit Abstand die schlechteste erste Halbzeit der gesamten Saison. Wellingholzhausen macht es richtig gut und ist direkt mit zwei Toren zur Stelle. Wir müssen uns bei unserem Torwart Benni bedanken, dass es nicht noch höher ausgeht“, sagte uns Can Özalp (SCL).

Viktoria Gesmold II - BSV Holzhausen 3:0 (1:0)

„In den ersten 15 Minuten kommen wir gut in die Partie. Dann kassieren wir mit der ersten Torchance von Gesmold das 1:0. Trotz guter Chancen, die leider abgepfiffen werden, kämpfen wir uns zurück ins Spiel, sodass wir mit dem 1:0-Rückstand in die Pause gehen. Nach der Halbzeit müssen wir verletzungsbedingt wechseln. Man merkt, dass nach der starken Rückrunde langsam die Luft raus ist. Gesmold kommt besser in die zweiten 45 Minuten und gewinnt am Ende verdient mit 3:0“, lautet das Statement von Trainer Michael Brand (BSV Holzhausen).

„In der ersten Halbzeit war es ein Spiel auf Augenhöhe. Holzhausen war die ersten 20 Minuten besser, dann kamen wir besser ins Spiel. Mit dem 1:0 kippte das Spiel dann auf unsere Seite. In der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr gut gegen den Ball, haben viel investiert und verdient gegen eine gute Mannschaft gewonnen“, freute sich Trainer Dennis Bolwin (Viktoria Gesmold II) über den wichtigen Dreier.

SuS Buer - RW Sutthausen 2:5 (1:0)

„In einer ausgeglichenen ersten Hälfte mit guten Chancen auf beiden Seiten ging es mit 0:0 in die Halbzeit, weil keiner diese nutzen konnte. Nach der Halbzeit fangen wir uns früh das 0:1, kommen aber schnell zurück und drehen das Spiel. Buer kommt nochmal ran, aber wir holen uns den Sieg durch stark ausgespielte Konter. Am Ende verdient, auch wenn etwas zu hoch“, meinte Dominik Witte (RW Sutthausen).