Spannung im Aufsteigerduell

Der FC Einheit Rudolstadt II hat als Aufsteiger bislang eine beachtliche Rolle in der Landesklasse 1 gespielt. Mit 16 Punkten nach zehn Spielen steht die Mannschaft von Trainer Josef Bresigke auf einem hervorragenden 6. Tabellenplatz – ein Ergebnis, das wohl nur die wenigsten vor Saisonbeginn erwartet hätten. Am kommenden Sonntag steht nun ein Duell an, das durchaus richtungsweisenden Charakter besitzt: Die Bresigke-Elf reist zum Mitaufsteiger SV 1990 Neustadt/Orla II, der aktuell im Tabellenkeller um den Anschluss kämpft.

„Wir sind mit dem aktuellen Verlauf absolut zufrieden“, zieht Josef Bresigke ein erstes Zwischenfazit nach dem ersten Drittel der Saison. „Nach einem überraschend starken Saisonstart mit drei Siegen mussten wir zwar drei Niederlagen hinnehmen, aber mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen haben wir uns wieder gefangen und sind gut in der neuen Liga angekommen.“ Tatsächlich hat der FC Einheit Rudolstadt II eindrucksvoll bewiesen, dass er in der Landesklasse nicht nur mithalten, sondern auch Spiele aktiv gestalten können. Die Mischung aus jungen, entwicklungsfreudigen Spielern und erfahrenen Kräften scheint sich auszuzahlen. Die Mannschaft wirkt eingespielt, hat eine klare Struktur im Spielaufbau und zeigt auch gegen etablierte Gegner, dass sie sich nicht verstecken muss.

Für Bresigke und sein Team stand von Anfang an fest: Der Aufstieg in die Landesklasse ist vor allem eine sportliche Herausforderung – und eine Chance, sich auf höherem Niveau zu beweisen. „Als Aufsteiger ist das primäre Ziel natürlich der Klassenerhalt – daran hat sich auch nichts geändert“, betont der Trainer. „Wir sind da aktuell auf einem guten Weg, wissen aber, dass wir uns noch weiterentwickeln müssen und wollen. Für die meisten von uns ist Landesebene im Männerbereich Neuland, und es geht auch darum, sich hier leistungstechnisch zu etablieren.“ Die letzten Wochen haben gezeigt, dass die junge Rudolstädter Mannschaft schnell lernt. Besonders in den Spielen gegen erfahrene Landesklasse-Teams habe das Team laut Bresigke „viel mitnehmen“ können. „Wir konnten in den letzten Wochen gerade gegen gestandene Landesklassemannschaften viel lernen und mitnehmen, um weiterhin eine gute Rolle zu spielen. Wir haben gesehen, wie wichtig Disziplin, Konstanz und taktische Cleverness auf diesem Level sind – und das wollen wir weiter verinnerlichen.“

Duell auf Augenhöhe

Mit dem kommenden Gegner Neustadt/Orla II wartet nun ein Team, das ebenfalls den Schritt in die Landesklasse gewagt hat – und dabei noch nach der nötigen Stabilität sucht. Zwar rangiert die zweite Mannschaft des SV 1990 aktuell in den unteren Tabellenregionen, doch Bresigke warnt eindringlich davor, daraus voreilige Schlüsse zu ziehen: „Ein Spiel gegen einen Mitaufsteiger ist natürlich immer ein wichtiges Spiel. Der aktuelle Tabellenplatz ist dabei nicht sonderlich interessant, denn die Floskel, dass jeder jeden schlagen kann, stimmt in dieser Liga tatsächlich“, so der Einheit-Coach. „Ich erwarte mit Neustadt II eine Mannschaft auf Augenhöhe, die eine klare Idee hat und ebenfalls weiß, wie man Fußball spielt.“ Das Spiel verspricht Spannung: Während Rudolstadt II zuletzt mit einem Punktgewinn gegen ein Spitzenteam Selbstvertrauen tankte, will Neustadt II den Heimvorteil nutzen, um den Anschluss an das Mittelfeld wiederherzustellen.

Konzentration und Mut gefragt

Für Bresigke und sein Team steht fest, dass die Partie nur mit der richtigen Einstellung erfolgreich gestaltet werden kann: „Wir müssen konzentriert auftreten, die Zweikämpfe annehmen und unser eigenes Spiel durchziehen. Wenn wir die Erkenntnisse der letzten Wochen mitnehmen und unser Leistungsvermögen konzentriert auf den Platz bekommen, bin ich zuversichtlich, dass wir mit mindestens einem Punkt heimfahren – auch wenn natürlich jeder weiß, dass wir immer auf drei Zähler aus sind.“ Gerade die defensive Stabilität und das geschlossene mannschaftliche Auftreten waren zuletzt Stärken der Einheit-Reserve. Dazu kommt ein immer besser funktionierendes Umschaltspiel, das auch gegen Neustadt II wieder ein entscheidender Faktor werden könnte.

Blick nach vorn

Unabhängig vom Ausgang der Partie zeigt sich Bresigke stolz auf die Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir sind auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ende. Das Wichtigste ist, dass wir Woche für Woche dazu lernen und uns als Team weiterentwickeln. Wir haben Spaß an der Herausforderung und wollen unseren Weg in der Landesklasse konsequent weitergehen.“ Mit dieser Einstellung hat sich Einheit Rudolstadt II bislang in der neuen Umgebung Respekt verschafft – und könnte am Sonntag den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.