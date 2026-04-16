Spannung im Abstiegskampf

Der erste Absteiger in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht seit Mittwochabend fest. Eppelborn kann sich nicht nach der 0:7-Pleite in Ludwigshafen nicht mehr retten. Alle Teams bis Platz 12, auf dem der FV Dudenhofen steht, müssen sich allerdings auf nervenaufreibende Schlussphase der Runde einstellen.
Zuerst wollen wie nochmal kurz die Zahl der Absteiger aus unserer Oberliga berechnen: Schott Mainz müssen wir in der Regionalliga Südwest derzeit als Absteiger rechnen, auch wenn sie noch Chancen besitzen, Bayer Alzenau auf Platz 15 abzufangen. Eintracht Trier ist auf Platz 13 sicher, weil der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga bleibt.
Wir rechnen einen Absteiger von oben (Schott Mainz) und vier Aufsteiger von unten (derzeit TuS Mechtersheim, Ahrweiler BC, die SV Elversberg II und der Relegationsgewinner der Tabellenzweiten). Weil der Meister der Oberliga direkt aufsteigt, wird es also drei oder vier Absteiger geben, abhängig davon, ob sich der Vizemeister (Kaiserslautern II oder Pirmasens) in der Relegation durchsetzt.
Der FV Dudenhofen ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen. Mit vier 1:1 und drei Heimsiegen hat sich der Aufsteiger aus den Tiefen der Tabelle bis auf Platz 12 gehievt. In der Rückrundentabelle steht der FCD nur einen Punkt hinter Meisterschaftsanwärter Pirmasens. Weil man die direkte Konkurrenz aus Diefflen und Comos Koblenz noch auf eigenem Platz empfängt, ist der Klassenerhalt in greifbarer Nähe.
Der Punktgewinn in Emmelshausen-Karbach hat die Sportfreunde auf Platz 13 gebracht. Und Platz Vier (!) in der Rückrundentabelle spricht für die gute Form der Sportfreunde. Von den letzten sieben Spielen darf man viermal zu Hause antreten und empfängt neben den drei Koblenzer Vereinen auch noch den Absteiger aus Eppelborn. Die verbleibenden drei Auswärtspartien haben es allerdings in sich: Die Gastgeber heißen Worms, Kaiserslautern II und Pirmasens.
Der Aufsteiger hat im Jahr 2026 erst einen Sieg zu vermelden und liegt in der Rückrundentabelle nur vor Eppelborn (4 Pkte.) und Worms (6 Pkte). Auch in der Formtabelle von FUPA.net sind die Koblenzer nur 16. In den drei Auswärtspartien muss man mit Dudenhofen, Ludwigshafen und Eisbachtal ausschließlich gegen die direkte Konkurrenz antreten und hat es also selbst in der Hand, sich aus dem gefährlichen Bereich zu bringen.
Der 7:0-Erfolg gegen Eppelborn war ganz wichtig für die Arminia und ihr Torverhältnis. Mit 30 Punkten hat man mit der Konkurrenz gleichgezogen und jetzt deutet alles auf ein spannendes Finale mit den beiden letzten Spielen zu Hause gegen Diefflen und in Idar-Oberstein hin. Zuvor warten aber auch noch die Auswärtsfahrten nach Worms, Kaiserslautern II und Pirmasens.
Die Saarländer sind nach sieben Punkten aus den letzten drei Spielen und dem 3:2-Triumph in Idar-Oberstein und wieder im Geschäft. Eine Halbzeit mit einem Mann weniger und trotzdem noch den Sieg geholt beim direkten Konkurrenten, das steigert das Selbstvertrauen in die eigene Stärke.
Das war ein herber Schlag für den SC. Die Heimniederlage gegen Diefflen und das schlechte Torverhältnis hat den Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen auf drei Punkte anwachsen lassen. Die Mannschaft um Goalgetter Florian Zimmer ist aber noch lange nicht aus dem Rennen, denn bei zwei der letzten vier Heimspiele empfängt man mit Dudenhofen und Ludwigshafen Mannschaften, die man hinter sich lassen kann und muss.