Spannung im Abstiegskampf Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar: Sechs Mannschaften mit mehr oder weniger großen Sorgen von Georg Müller · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser

Der FV Diefflen freut sich über sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. – Foto: Oliver Altmaier

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Der erste Absteiger in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar steht seit Mittwochabend fest. Eppelborn kann sich nicht nach der 0:7-Pleite in Ludwigshafen nicht mehr retten. Alle Teams bis Platz 12, auf dem der FV Dudenhofen steht, müssen sich allerdings auf nervenaufreibende Schlussphase der Runde einstellen.

Zuerst wollen wie nochmal kurz die Zahl der Absteiger aus unserer Oberliga berechnen: Schott Mainz müssen wir in der Regionalliga Südwest derzeit als Absteiger rechnen, auch wenn sie noch Chancen besitzen, Bayer Alzenau auf Platz 15 abzufangen. Eintracht Trier ist auf Platz 13 sicher, weil der 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga bleibt. Wir rechnen einen Absteiger von oben (Schott Mainz) und vier Aufsteiger von unten (derzeit TuS Mechtersheim, Ahrweiler BC, die SV Elversberg II und der Relegationsgewinner der Tabellenzweiten). Weil der Meister der Oberliga direkt aufsteigt, wird es also drei oder vier Absteiger geben, abhängig davon, ob sich der Vizemeister (Kaiserslautern II oder Pirmasens) in der Relegation durchsetzt.

Hier ein Blick auf den derzeitigen Stand im Oberligakeller: FV Dudenhofen (32 Punkte, Platz 12, Torverhältnis: -6): Der FV Dudenhofen ist im Jahr 2026 noch ungeschlagen. Mit vier 1:1 und drei Heimsiegen hat sich der Aufsteiger aus den Tiefen der Tabelle bis auf Platz 12 gehievt. In der Rückrundentabelle steht der FCD nur einen Punkt hinter Meisterschaftsanwärter Pirmasens. Weil man die direkte Konkurrenz aus Diefflen und Comos Koblenz noch auf eigenem Platz empfängt, ist der Klassenerhalt in greifbarer Nähe. SF Eisbachtal (31 Punkte, Platz 13, Torverhältnis: -7): Der Punktgewinn in Emmelshausen-Karbach hat die Sportfreunde auf Platz 13 gebracht. Und Platz Vier (!) in der Rückrundentabelle spricht für die gute Form der Sportfreunde. Von den letzten sieben Spielen darf man viermal zu Hause antreten und empfängt neben den drei Koblenzer Vereinen auch noch den Absteiger aus Eppelborn. Die verbleibenden drei Auswärtspartien haben es allerdings in sich: Die Gastgeber heißen Worms, Kaiserslautern II und Pirmasens.