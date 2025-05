Spannung im Abstiegskampf

Am vergangenen Donnerstag spielte der VfL 1:1 gegen die TSG Hechtsheim. Hierzu äußerte sich Ramadani wie folgt: „Das 1:1-Unentschieden gegen spielstarke Hechtsheimer war am Ende des Tages durchaus glücklich. Die Gäste haben über weite Strecken das Spiel dominiert und sind folgerichtig in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Nach der Pause sind wir besser ins Spiel gekommen, konnten uns aber kaum zwingende Torchancen herausspielen. Hechtsheim hat es versäumt, in der Schlussphase den Sack zuzumachen, und ist mehrfach an unserem starken Torhüter gescheitert. In der 90. Minute war es dann unser A-Jugendspieler Youssef Hussein, der nach schöner Vorarbeit von Leon Gerlach zum späten Ausgleich getroffen hat. Ein besonderer Dank geht an Drago, der in einer schwierigen Situation kurzfristig der Spielverlegung zugestimmt hat – eine absolut faire und sportlich vorbildliche Geste.”

FV Hassia Kempten – VfL Frei-Weinheim 0:7 (0:3)

VfL-Spielertrainer Andreas Steinhauer sagte: „Bis auf eine kurze Phase nach der Halbzeit ein ungefährdeter Sieg, den sich die Mannschaft durch eine geschlossene Leistung erarbeitet hat. Auf beiden Seiten war es ein faires Spiel ohne besondere Vorkommnisse. Ganz besonderes Lob an Yannick Brendle der mit fünf Treffern glänzen konnte.“

Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 0:4, 0:5 Yannick Brendle (17., 25., 27., 82., 83.), 0:6 Domenique Zoogbaum (88.), 0:7 Maximilian Smuda (89.)