Spannung hochhalten ist angesagt

Zwei Freitagabende voller Fußball warten auf den FC-Astoria Walldorf. Beides sind Partien der zweiten Saisonhälfte, die bereits am vergangenen Wochenende begann. Da gab es eine 1:2-Niederlage gegen Mainz II in einem richtig guten Regionalliga-Spiel gegen einen noch besseren Gegner.

"Das haben wir abgearbeitet und wissen, was wir besser machen müssen", sagt Walldorfs Trainer Andreas Schön und spricht einen Punkt an, der ihm und seinem Trainerteam gegen Mainz nicht gefallen hat, "wir haben nicht ganz so spritzig gewirkt und kamen deshalb häufiger bei zweiten Bällen zu spät."

Am Freitag kommt es zum nächsten Kracher, wenn der sechstplatzierte FCA bei der SG Sonnenhof Großaspach gastiert. Der Aufsteiger hat sich von Beginn an in der Regionalliga-Spitze festgesetzt und schon am zweiten Spieltag in Walldorf Anfang August auf ganzer Linie überzeugt. Die 1:4-Niederlage der Astorstädter war damals auch in der Höhe verdient, "Aspach" bewies Spielwitz, Kaltschnäuzigkeit und Robustheit in einem. Eine Mischung, die am Ende der Saison zweifelsohne für den Drittligaaufstieg genügen kann.