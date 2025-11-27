Spannung hochhalten ist angesagt

Zwei Freitagabende voller Fußball warten auf den FC-Astoria Walldorf. Beides sind Partien der zweiten Saisonhälfte, die bereits am vergangenen Wochenende begann. Da gab es eine 1:2-Niederlage gegen Mainz II in einem richtig guten Regionalliga-Spiel gegen einen noch besseren Gegner.
"Das haben wir abgearbeitet und wissen, was wir besser machen müssen", sagt Walldorfs Trainer Andreas Schön und spricht einen Punkt an, der ihm und seinem Trainerteam gegen Mainz nicht gefallen hat, "wir haben nicht ganz so spritzig gewirkt und kamen deshalb häufiger bei zweiten Bällen zu spät."
Am Freitag kommt es zum nächsten Kracher, wenn der sechstplatzierte FCA bei der SG Sonnenhof Großaspach gastiert. Der Aufsteiger hat sich von Beginn an in der Regionalliga-Spitze festgesetzt und schon am zweiten Spieltag in Walldorf Anfang August auf ganzer Linie überzeugt. Die 1:4-Niederlage der Astorstädter war damals auch in der Höhe verdient, "Aspach" bewies Spielwitz, Kaltschnäuzigkeit und Robustheit in einem. Eine Mischung, die am Ende der Saison zweifelsohne für den Drittligaaufstieg genügen kann.
Das sieht auch Schön so: "Die Großaspacher haben gezeigt, dass sie aufsteigen können." Dennoch ist dem 36-Jährigen nichts fremder, als den Kontrahenten so stark zu reden, dass ein eigener Erfolg kaum noch möglich erscheint. Er sagt: "Wir fahren dorthin, um einen Dreier mitzunehmen."
Richten soll es mehr oder weniger der gleiche Kader wie gegen Mainz. Mit einer Ausnahme, Bennet Schieber steht nach seinem Anfang August erlittenen Meniskusriss kurz vor seinem Comeback. Dagegen ist das Jahr 2025 für Jacob Collmann und Tim Fahrenholz gelaufen. Die beiden Offensivkräfte werden zum Vorbereitungsstart Mitte Januar zurückerwartet.
Nächste Woche steht das Finale des Jahres an. Am Vorabend des Nikolaustags empfängt der FCA den TSV Steinbach Haiger, gegen den es in der Vorrunde ebenfalls eine Niederlage gab.