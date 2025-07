Spannung garantiert: Der Baarpokal startet heute in Trossingen

Drei Teams pro Gruppe – jeder Punkt zählt

In der Gruppe I treffen der FC Pfohren, der SV Tuningen und die SGM Durchhausen/Gunningen aufeinander. Alle Partien der Vorrunde werden mit 60 Minuten Spielzeit ausgetragen, sodass die Spannung hoch bleibt und Fehler sofort bestraft werden. Die erste Begegnung des Turniers bestreiten am heutigen Dienstagabend der FC Pfohren und der SV Tuningen. Am morgigen Mittwoch folgen die ersten Einsätze der SGM Durchhausen/Gunningen, die auf den SV Tuningen trifft, ehe es am Donnerstag im abschließenden Gruppenspiel gegen den FC Pfohren geht.

Gastgeberteam misst sich in Gruppe II mit alten Bekannten

Auch in der Gruppe II geht es eng zu: Die zweite Mannschaft der Spvgg 06 Trossingen bekommt es mit dem SV Seitingen-Oberflacht und der SG Oberbaldingen/Öfingen zu tun. Zum Auftakt am heutigen Dienstagabend trifft der SV Seitingen-Oberflacht auf die SG Oberbaldingen/Öfingen. Die Gastgeber steigen am morgigen Mittwoch gegen die SG Oberbaldingen/Öfingen ins Turnier ein, bevor sie am Donnerstag ihr zweites Gruppenspiel gegen den SV Seitingen-Oberflacht bestreiten.

Halbfinals am Freitag – Titelentscheidung am Samstag

Nach der Gruppenphase qualifizieren sich die jeweils zwei besten Mannschaften beider Gruppen für das Halbfinale am Freitag. Dabei trifft der Sieger der Gruppe I auf den Zweiten der Gruppe II, und umgekehrt. .

Am Samstag steigt zunächst um 14 Uhr das Spiel um Platz 3, ehe um 17 Uhr das große Finale den Turnierabschluss bildet. Der Sieger darf sich nicht nur über den Titel freuen, sondern auch über den Prestigeerfolg.

Fußballfest mit Gastgeber-Spirit

Die Spvgg 06 Trossingen sorgt als Ausrichter für den passenden Rahmen – sportlich wie organisatorisch. Die Turnierform verspricht an jedem Tag packende Begegnungen, kurze Wege für die Fans und lokale Fußballleidenschaft pur. Nicht nur für die Teams geht es um Punkte und Prestige, sondern auch für das Publikum um intensive Derby-Atmosphäre.

Die Voraussetzungen für ein gelungenes Turnier sind gegeben. In Trossingen wird ab heute wieder um den Baarpokal gespielt – und das mit Herz, Einsatz und der richtigen Portion Lokalstolz.