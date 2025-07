Spannung garantiert: Auftakt zum 52. Fürst-Georg-Pokal

Vom 25. bis 27. Juli 2025 wird in Herlazhofen die 52. Auflage des Fürst-Georg-Pokals ausgetragen. In drei Vorrundengruppen gehen neun regionale Mannschaften ins Rennen, darunter auch Titelverteidiger FC Leutkirch. Gespielt wird im bewährten Modus mit 2 x 30 Minuten pro Partie.

Das Teilnehmerfeld beim traditionsreichen Vorbereitungsturnier ist breit gefächert: In der Gruppe A trifft die SGM Herlazhofen/Friesenhofen auf die SGM Dietmanns/Hauerz sowie die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen. In der Gruppe B bekommt es der FC Leutkirch mit dem FC Wuchzenhofen und dem SV Aichstetten zu tun. Die Gruppe C wird vom SV Arnach, der SGM Unterzeil/Seibranz und der SGM Tannheim/Aitrach komplettiert.

Auftakt am Freitagabend mit drei Partien

Die ersten Spiele des Turniers finden am Freitagabend statt. Um 17 Uhr eröffnet die SGM Herlazhofen/Friesenhofen das Turnier gegen die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen. Im Anschluss trifft der SV Aichstetten auf den FC Wuchzenhofen, ehe der erste Spieltag mit dem Duell zwischen dem SV Arnach und der SGM Unterzeil/Seibranz ausklingt.

Volles Programm am Samstag mit sechs Gruppenspielen

Am Samstag geht es ab 11 Uhr in allen drei Gruppen weiter. Der zweite Turniertag beginnt mit dem Spiel der SGM Dietmanns/Hauerz gegen die SGM Herlazhofen/Friesenhofen. Danach folgen das Aufeinandertreffen des FC Leutkirch mit dem SV Aichstetten sowie das zweite Gruppenspiel des SV Arnach gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Am Nachmittag stehen weitere richtungsweisende Spiele an: Die SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen misst sich mit Dietmanns/Hauerz, der FC Wuchzenhofen fordert den FC Leutkirch, und zum Abschluss trifft die SGM Unterzeil/Seibranz auf Tannheim/Aitrach.

Finaltag mit Halbfinals, Legendenspiel und Endspiel

Am Sonntag entscheidet sich ab 11 Uhr, wer den Pokal 2025 mit nach Hause nehmen darf. Im ersten Halbfinale trifft der beste Gruppensieger auf den besten Gruppenzweiten. Danach folgen das zweite Halbfinale sowie das Spiel um Platz drei. Ein besonderes Highlight ist das Legendenspiel, das um 14:30 Uhr als Einlage zwischen den Platzierungsspielen für zusätzliche Unterhaltung sorgt. Den Abschluss bildet um 15:45 Uhr das Finale des Fürst-Georg-Pokals.

Modus und Spannung bis zum Schluss

Entscheidend für das Weiterkommen aus den Gruppen sind zunächst die erzielten Punkte, gefolgt von Tordifferenz und erzielten Treffern. Nur bei absoluter Gleichheit entscheidet das Los. In Halbfinale und Finale fällt die Entscheidung bei einem Unentschieden nach der regullären Spielzeit direkt im Elfmeterschießen, das auch im Spiel um Platz drei Anwendung findet. Der Spielmodus garantiert knappe Entscheidungen, schnelle Wechsel und einen hohen Wettbewerbsdruck – ideale Bedingungen für eine intensive Saisonvorbereitung.

Drei Tage Fußball und Emotionen in Herlazhofen

Das Fürst-Georg-Pokalturnier bleibt auch in seiner 52. Auflage ein Höhepunkt der Vorbereitung. Sportlich ambitioniert und mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm versehen, bietet das Turnier nicht nur packende Spiele, sondern auch ein Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern der regionalen Fußballszene. Zuschauer dürfen sich auf ein Wochenende voller Fußballfreude und Emotionen freuen.