Spannung bis zur Schlussphase in München

In einem intensiven Duell zwischen TSV 1860 München III und TSV Gräfelfing entwickelte sich ein Spiel mit wechselnder Führung und dramatischem Finale. Vor 50 Zuschauern ging die Partie von Beginn an mit hohem Tempo los.

Die Gäste aus Gräfelfing erwischten den besseren Start und gingen in der 18. Minute durch Jonas Einloft in Führung. Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Nur fünf Minuten später glich Jeffrey Ebert per präzisem Abschluss aus. Doch die Freude währte kurz, denn bereits in der 31. Minute brachte Johannes Münch die Gäste erneut nach vorne.

In der zweiten Halbzeit kämpfte München III verbissen um den Ausgleich, musste jedoch bis zur 79. Minute warten, ehe Felix Rothe zum 2:2 traf. Die Partie spitzte sich in der Schlussphase weiter zu – und nach der Roten Karte für Johannes Münch (88.) wendete sich das Blatt endgültig zugunsten der Gastgeber.