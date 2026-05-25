Spannung bis zur letzten Minute in der Landesklasse

Vor 145 Zuschauern verbuchte der SV Blau-Weiß 90 Gartz einen wichtigen Heimsieg. Die Gastgeber gingen in der 38. Minute durch das 1:0 von Eric Duckert in Führung. Nach dem Seitenwechsel baute Jean-Louis Gubbe in der 60. Minute die Führung auf 2:0 aus. Die Antwort des FSV Blau-Weiß Wriezen folgte jedoch prompt, als Patrick Serges Biwongo in der 61. Minute den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte. Bei diesem Spielstand blieb es bis zum Schlusspfiff.

Der Meister FC Strausberg fegte den 1. SV Oberkrämer 11 mit einem deutlichen 6:0 vom Platz. Der Torreigen begann kurz vor der Halbzeitpause, als Moritz Röhr in der 41. Minute das 1:0 erzielte. Noch vor dem Wechsel erhöhte Silvan Küter in der 45. Minute auf 2:0. Im zweiten Durchgang schraubten die Strausberger das Ergebnis weiter in die Höhe. Roger Sobotta traf in der 56. Minute zum 3:0, gefolgt von Ben Jacob, der in der 59. Minute das 4:0 nachlegte. Für das 5:0 sorgte Melvin Gohlke in der 70. Minute, ehe Sven Müller in der 80. Minute mit dem Tor zum 6:0 den Schlusspunkt unter diese einseitige Begegnung setzte.

Ein spätes Tor entschied die Partie zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen II und dem Aufsteiger SpG Lunow/Oderberg. Vor 80 Zuschauern dauerte es bis tief in die Schlussphase, ehe der entscheidende Treffer in dieser umkämpften Begegnung fiel. Christopher Groll erlöste die Gastgeber in der 84. Minute mit dem Tor zum 1:0-Endstand.

Die Zuschauer in Klosterfelde erlebten einen überragenden Akteur auf dem Platz. Vor 145 Besuchern bezwang die SG Union 1919 Klosterfelde II den Absteiger SC Victoria 1914 Templin mit 3:1. Den Torreigen eröffnete Willi Berg in der 28. Minute per Foulelfmeter mit dem 1:0. Nur wenige Minuten später war es erneut Willi Berg, der in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Kurz vor der Pause gelang Lennard Jähnke in der 44. Minute der Anschlusstreffer zum 2:1 für Templin. In der zweiten Halbzeit machte Willi Berg seinen Dreierpack perfekt, indem er in der 66. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 3:1-Endstand verwandelte.

Velten legte fulminant los: Niclas Winkler traf bereits in der 3. Minute zur Führung, Max-Jannes Borchert erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Doch Prenzlau kämpfte sich zurück — Johannes Turner verkürzte kurz vor der Pause in der 44. Minute auf 1:2. In der sechsten Minute der Nachspielzeit erzielte Florian Redmann den 2:2-Ausgleich und rettete Prenzlau den Punkt. Velten verpasst damit drei wichtige Punkte im Rennen um Platz zwei und steht nach diesem Unentschieden mit 47 Punkten auf Rang drei — Gartz zog mit einem Sieg an den Veltenern vorbei auf Platz zwei.

Die Überraschung des Nachmittags: Ahrensfelde, Sechzehnter der Tabelle, gewann auswärts in Wandlitz mit 1:0. Justin Lauterbach erzielte in der 31. Minute das einzige Tor der Partie — Wandlitz fand kein Mittel dagegen und blieb ohne Torerfolg. Ahrensfelde klettert mit dem Dreier auf 29 Punkte und Rang 15, Wandlitz fällt auf Platz zehn mit 35 Punkten zurück.

Ein torreiches Duell mit dramatischem Ende. Gramzow ging durch Kai Hansche in der 8. Minute in Führung, doch ein Eigentor in der 21. Minute glich aus, ehe Kai Seidenspinner Birkenwerder in der 27. Minute mit 2:1 in Front brachte. Matthias Kowalski glich für Gramzow in der 63. Minute aus, Robin Palow brachte die Gastgeber in der 75. Minute erneut in Führung. Dominic Webers traf in der 80. Minute zum 3:3 — doch Pascal Lange behielt in der 90.+5 Minute das letzte Wort und sicherte Gramzow mit dem 4:3 drei Punkte in buchstäblich letzter Sekunde. Gramzow verbessert sich auf Rang zwölf mit 32 Punkten, Birkenwerder verbleibt auf Platz 14 mit 29 Punkten.

Johann Wolf war der Mann des Tages — und das mit Nachdruck. Schönow ging durch Hannes Krüger in der 22. Minute in Führung, doch dann übernahm Wolf die Kontrolle: Er traf in der 36., 39. und 45.+1 Minute und stellte damit noch vor der Pause auf 3:1 für Joachimsthal. Dennis Ulbrich verkürzte in der 69. Minute auf 2:3, doch Wolf vollendete seinen Vierfachtreffer in der 49. Minute — der Endstand lautete 2:4. Joachimsthal klettert auf Rang neun mit 35 Punkten, Schönow fällt auf Platz vier mit 41 Punkten zurück.

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