Spannung "bis zur letzten Minute" erwartet - SVG empfängt Fallersleben

– Foto: Angelo Wiesner

Für die SVG Göttingen steht mit dem VfB Fallersleben die nächste anspruchsvolle Aufgabe bevor. Beide Teams gehen mit klaren Zielen in die Partie und erwarten ein intensives Duell zweier Tabellennachbarn, die nur durch vier Punkte getrennt sind.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SVG Göttingen 07 SVG Göttinge VfB Fallersleben Fallersleben 15:00 PUSH

SVG-Trainer Nils Reutter weiß um die aktuelle Form des Gegners: „Mit Fallersleben wartet eines der formstärksten Teams der Rückrunde auf uns, was mich absolut nicht überrascht. Schon im Hinspiel haben wir deutlich spüren müssen, wie viel fußballerische Qualität in dieser Mannschaft steckt“, erklärte Reutter, auch wenn seine Mannschaft damals „am Ende als Sieger vom Platz gegangen“ sei. Das Hinspiel gewann die SVG mit 1:0. Nun ist Fallersleben allerdings seit sechs Partien unbesiegt und gewann vier Spiele in Serie. Auf der anderen Seite blieb die SVG zuletzt zwei Mal in Serie ohne Punkt.

Entsprechend rechnet der SVG-Coach erneut mit einer engen Begegnung: „Genau deswegen erwarte ich auch am Sonntag ein intensives und enges Spiel, welches bis zur letzten Minute spannend sein wird.“ Auch beim VfB Fallersleben ist die Vorfreude auf die Partie groß. Sportdirektor Fußball Tom Daedelow kündigte an: „Wir wollen unser Momentum in Göttingen nutzen und weiter punkten.“ Gleichzeitig weiß auch er um die Qualität des Gegners: „Dafür müssen wir gegen einen guten und abgebufften Gegner wieder besser Fußball spielen.“