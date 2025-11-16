Spannung bis zur letzten Minute

Am 16. Spieltag der Rheinlandliga empfing die SG Hochwald den Ahrweiler BC. Vor 265 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Duell zweier Mannschaften, die sich seit ihrem gemeinsamen Aufstieg 2018 regelmäßig spannende Begegnungen liefern. Schiedsrichter Jason Lieser aus Hetzerath leitete die Partie, die von Beginn an hohe Intensität versprach. Während Ahrweiler mit seiner spielerischen Klasse und den Verstärkungen aus dem Köln/Bonner Netzwerk als Favorit galt, wollte Hochwald mit Leidenschaft und Einsatzwillen dagegenhalten. Und das taten sie eindrucksvoll und erspielten sich durch Andi Paulus und Nils Hemmes einen 2:0‑Vorsprung bis zur 68. Minute, den Thomas Idel und Nam-Ju Lee aus Gästesicht noch rechtzeitig egalisierten.

Die Anfangsphase gehörte den Gästen, die durch Ümit Kuzu und Almir Porca mit zwei aussichtsreichen Freistößen an der Hochwald-Mauer hängen blieben. Vor allem Nam-Ju Lee auf links und Mohannad Saed auf rechts stellten die Hausherren vor eine knackige Denksportaufgabe. Die ersten 15 Minuten wirbelten beide auf ihren Seiten, doch das Tor trafen sie zum Glück der Hausherren nicht. Hochwald brauchte diese Zeit, um ins Spiel zu finden und die Knoten zu lösen. Man kämpfte sich zunehmend in die Partie und übernahm das Kommando. Die Geschwindigkeitsdefizite glich man durch Ballsicherheit und Einsatzbereitschaft aus. Der erste Torschrei wurde in dieser Phase vom besten ABC-Spieler David Weidner mit zwei guten Fußaktionen und starkem Stellungsspiel verhindert. Und als Mätti Burg eine Hereingabe von Till Weber um Nagelbreite verpasste, merkte auch der letzte Zuschauer: Hier geht was für Hochwald. Kurz vor der Pause belohnte sich das Heimteam: Julian Bidon eroberte den Ball und setzte gedankenschnell mit einem feinen Lupfer Paulus in Szene, der mit einer Drehung zum 1:0 traf (44.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hochklassig. Burg eröffnete mit einem Freistoß, den Weidner stark parierte. In der 68. Minute erhöhte Nils Hemmes per sicher verwandeltem Elfmeter auf 2:0. Zuvor drängte Paulus in die Box ein und wurde im Sandwich zu hart angegangen. Doch Ahrweiler schlug zurück: Zunächst verwandelte Thomas Idel einen von Tim Lauer an Porca verursachten Strafstoß zum Anschluss (71.), ehe Nam-Ju Lee in der 78. Minute nach feinem Steckpass den Ausgleich erzielte.