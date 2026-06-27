Spannung bis zur allerletzten Sekunde im Rückspiel der Relegation

Nach dem 2:0-Auswärtserfolg am Mittwochabend zu Gast in der Altmark erwischten die Naumburger am Sonnabend einen denkbar ungünstigen Start. Nach nur elf Minuten brachte Alec Pumptow die Gäste aus Schönhausen in Führung.

Vor 196 Zuschauern und bei Temperaturen, die kaum ein reguläres Fußballspiel zuließen, entwickelte sich danach ein Schlagabtausch. Laurens Zintsch hatte die erste große Chance der Hausherren (32.), Jasper Hoffmann platzierte den Ball für den SCN knapp neben den Pfosten (44.), quasi im Gegenzug hatte Toni Müller für die Preussen die große Chance zum 2:0 (45.).

Spannung bis zur letzten Sekunde im Relegations-Rückspiel

Auch nach dem Seitenwechsel wurde das Duell um den Klassenerhalt weiterhin von der Spannung dominiert - fehlte den Preussen doch nur ein Treffer, um für die Verlängerung in der Relegation zu sorgen. Doch weder Hoffmann für den SCN (71.) noch Martin Braunschweig für die Gäste (82.) konnten aus aussichtsreichen Positionen profitieren.