Spannung bis zur allerletzten Sekunde im Rückspiel der Relegation

Jubel trotz Niederlage, Enttäuschung trotz Sieges: Der SC Naumburg kann für ein weiteres Jahr in der LOTTO-Landesliga Süd planen. Am Samstagabend musste sich die Elf von Martin Pastuschek zwar dem SV Preussen Schönhausen im Rückspiel der Landesliga-Relegation mit 0:1 geschlagen geben, doch dieses Resultat genügt hauchzart zum Klassenerhalt.
Nach dem 2:0-Auswärtserfolg am Mittwochabend zu Gast in der Altmark erwischten die Naumburger am Sonnabend einen denkbar ungünstigen Start. Nach nur elf Minuten brachte Alec Pumptow die Gäste aus Schönhausen in Führung.
Vor 196 Zuschauern und bei Temperaturen, die kaum ein reguläres Fußballspiel zuließen, entwickelte sich danach ein Schlagabtausch. Laurens Zintsch hatte die erste große Chance der Hausherren (32.), Jasper Hoffmann platzierte den Ball für den SCN knapp neben den Pfosten (44.), quasi im Gegenzug hatte Toni Müller für die Preussen die große Chance zum 2:0 (45.).
Auch nach dem Seitenwechsel wurde das Duell um den Klassenerhalt weiterhin von der Spannung dominiert - fehlte den Preussen doch nur ein Treffer, um für die Verlängerung in der Relegation zu sorgen. Doch weder Hoffmann für den SCN (71.) noch Martin Braunschweig für die Gäste (82.) konnten aus aussichtsreichen Positionen profitieren.
Die wohl größte Chance hatte Niclas Fiedler auf dem Fuß: In der 89. Minute spitzelte der Naumburger den Ball in Richtung Tor, Keeper Phillip Möller kam noch heran und Jon Bleis rettete für die Gäste schließlich auf der Linie. So blieb es wortwörtlich spannend bis zur allerletzten Sekunde, bis erst durch den Schlusspfiff von Schiedsrichter Daniel König der Klassenerhalt des SC Naumburg feststand.
So gehen die Naumburger in ihre zehnte Landesliga-Saison in Folge. Für den SV Preussen Schönhausen ist das Abenteuer in Sachsen-Anhalts zweithöchster Spielklasse dagegen nach einem Jahr (vorerst) wieder beendet.