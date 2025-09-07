Spannung bis zum Schluss: Oetinghausen II bezwingt Hiddenhausen II

Das Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaften von Oetinghausen und Hiddenhausen entschied der Gastgeber mit 4:2 für sich. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und stellten mit zwei schnellen Treffern von Leonard Koch und Tobias Nass früh auf 2:0.

Hiddenhausen benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden, kam erst kurz vor der Pause durch Marvin Grotelüschen zum Anschluss. Nach der Halbzeit erhöhte Hiddenhausen den Druck und wurde dafür belohnt: Mahir Karak traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 2:2.