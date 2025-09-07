Spannung bis zum Schluss: Oetinghausen II bezwingt Hiddenhausen II

Das Aufeinandertreffen der zweiten Mannschaften von Oetinghausen und Hiddenhausen entschied der Gastgeber mit 4:2 für sich. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß und stellten mit zwei schnellen Treffern von Leonard Koch und Tobias Nass früh auf 2:0.
Hiddenhausen benötigte einige Zeit, um in die Partie zu finden, kam erst kurz vor der Pause durch Marvin Grotelüschen zum Anschluss. Nach der Halbzeit erhöhte Hiddenhausen den Druck und wurde dafür belohnt: Mahir Karak traf mit einem Schuss aus spitzem Winkel zum 2:2.
In dieser Phase gestaltete sich das Spiel offen, beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten. Oetinghausen zeigte sich jedoch in der Schlussphase treffsicherer. Lukas Braksiek nutzte eine Lücke in der Defensive zur erneuten Führung, ehe Jonas Timm in der Nachspielzeit den 4:2-Endstand herstellte.
Über die gesamte Spielzeit agierte Oetinghausen strukturierter und nutzte seine Chancen konsequenter. Hiddenhausen fehlte es hingegen trotz zweier Treffer an Durchschlagskraft, um die Begegnung dauerhaft zu drehen.
Im anschließenden Spiel der ersten Mannschaften gelang Hiddenhausen ein klarer 3:0-Erfolg. Damit teilten sich die Vereine die Siege am heutigen Tag.