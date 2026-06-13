Spannung bis zum Schluss: Diese Klubs können in die 3. Liga aufsteigen

Beim FC Zürich-Affoltern konnte schon gefeiert werden. – Foto: Instagram/zueriaffoltere1

Die Auf- und Abstiegsfrage im Zürcher Regionalfussball steht vor der Entscheidung: Dieses oder spätestens nächstes Wochenende fallen die letzten Würfel. Besonders spannend ist der Kampf um die Aufstiegsplätze in die 3. Liga.

Derweil sind auch schon ein paar sichere Aufsteiger und mutmassliche Aufsteiger in die 3. Liga bekannt.

Ein paar Absteiger aus der 3. Liga stehen schon fest: Horgen II, Red Star III, Rafzerfeld, Stäfa II und Mönchaltorf. Einige Traditionsvereine kämpfen noch um den Klassenerhalt so zum Beispiel Wollerau, Oberrieden, Neumünster, Racing Club Zürich, Elgg oder Ellikon Marthalen.

Zürich-Affoltern hat eine lange Vergangenheit in der 3. Liga und auch in der 2. Liga. An diese guten alten Zeiten versucht der Verein aus dem Norden Zürichs nun wieder anzuknüpfen.

Schon lange fest steht etwa der Wiederaufstieg des FC Zürich-Affoltern . Der Zürcher Quartierverein hat bislang in dieser Saison noch kein Spiel verloren und kann sich mental bereits auf die bevorstehende Spielzeit eine Liga höher vorbereiten.

Cup-Überraschung vor dem Aufstieg

Auch der FC Birmensdorf steht bereits als Aufsteiger fest. Die Limmattaler spielten viele Jahre in der 3. Liga und einige sogar in der 2. Liga.

Ebenfalls praktisch durch ist der FC Uitikon. Das grosse Cup-Überraschungsteam dieser Saison ist in der Gruppe 1 Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung auf Verfolger Richterswil. Am Samstag spielt Uitikon beim Tabellenletzten Knonau-Mettmenstetten und will den langen ersehnten Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen.

Das gilt auch für den FC Russikon. Die Oberländer liegen an der Spitze der Gruppe 9. Der einstige Zweitligist versucht schon seit Jahren in die 3. Liga aufzusteigen. Nun scheint es zu klappen. Am Sonntag kommt es in Russikon zum Spitzenkampf zwischen dem FCR und dem FC Bauma. Ein Punkt im vorletzten Spiel reicht den Russikern bereits.

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In der Gruppe 8 heisst der Aufsteiger entweder Männedorf II oder Meilen. Die Vorteile liegen dabei aber klar bei den Männedörflern. Sie liegen einen Punkt vor den Meilemern und haben noch eine Partie mehr zu absolvieren. So könnte Männedorf schon am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den SC Zollikon II aufsteigen.

Im Falle eines Aufstiegs hätte der FC Männedorf nächste Saison dann zwei Teams in der 3. Liga. Meilen stieg letzte Saison auf bittere Art und Weise in die 4. Liga ab und will schnellstmöglich wieder rauf. Es scheint gut möglich, dass Meilen diese Pläne um eine Saison verschieben muss.

Packende Duelle

In der Gruppe 3 liefern sich Oetwil-Geroldswil II und NK Croatia ein spannendest Fernduell. Dies, nachdem Croatia das Spitzenspiel gegen die Limmattaler gewinnen und damit bis auf einen Punkt aufschliessen konnte. Oetwil-Geroldswil könnte nach dem Aufstieg des Fanionteams von der 2. Liga regional in die 2. Liga interregional ein zweiter Aufstieg realisieren. So oder so ist es bereits eine Saison für die Geschichtsbücher.

Club Reggina Svizzera oder Wülflingen wird aus der Gruppe 5 in die 3. Liga aufsteigen. Die Vorteile liegen dabei auf Seiten von Reggina. Sie haben drei Punkte Reserven. Es wären noch drei mehr, hätten sie die Direktbegegnung gegen Wülflingen nicht verloren. So aber konnte sich Wülflingen die Chance auf eine Rückkehr in die 3. Liga wahren. Die Wülflinger müssen aber auf einen Patzer Seitens Regginas hoffen.

In der anderen Winterthurer Gruppe bahnt sich seit Längerem schon ein spannendes Duell zwischen Neftenbach und Oberwinterthur II an. Zwei Runden vor dem Saisonende liegen die beiden Mannschaften punktgleich und mit gleicher Tordifferenz an der Tabellenspitze. Neftenbach hat allerdings einige Strafpunkte weniger auf dem Konto. Das kann ein wesentlicher Vorteil sein, wenn es um die Entscheidung geht. «Oberi» winkt in dieser Spielzeit sogar die Chance, einen Doppelaufstieg zu feiern. Dies, da die erste Mannschaft in der 3.-Liga-Gruppe-5 um den Aufstieg spielt. Dort kommt es am letzten Spieltag zum Direktduell gegen Tabellenführer Diessenhofen.

Viertligisten mit grossem Namen

In der Gruppe 7 liegen derweil Brüttisellen-Dietlikon II und der SV Seebach punktgleich an der Tabellenspitze. Seebach hat das bessere Torverhältnis, Brüttisellen-Dietlikon dafür aber um einiges weniger Strafpunkte. Für Seebach wäre der Aufstieg eine lange ersehnte Rückkehr in die 3. Liga. Dafür braucht es jedoch einen Ausrutscher von Brüttisellen-Dietlikon.

Währenddem einige Mannschaften also noch um den Aufstieg spielen, ist für viele klar, dass es in dieser Saison damit nichts wird. Das gilt auch für diverse Vereine, die doch eine gewisse Historie in höheren Ligen haben wie unter anderem Effretikon, Wallisellen, Dielsdorf, Oberglatt, Tössfeld, Fällanden, Egg, Fehraltorf und Oetwil am See. Sie müssen aber nochmals mindestens eine «Zusatzrunde» absolvieren, um dann irgendwann in naher oder mittlerer Zukunft wieder in der 3. Liga zu spielen.