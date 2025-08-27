Spannung bis zum Schluss

Nach einer torlosen, aber intensiven ersten Hälfte setzte Quettingen direkt nach dem Seitenwechsel das erste Ausrufezeichen. Ein feiner Pass in die Schnittstelle erreichte Marvin Weinberger, der eiskalt blieb und zur 1:0-Führung vollendete. Doch die Freude währte nur kurz: Bereits in der 51. Minute nutzte der GSV einen missglückten Abstoß der Quettinger konsequent zum schnellen Ausgleich.

In einer hart umkämpften Partie musste sich TuS 05 Quettingen III am Sonntag knapp mit 1:2 gegen GSV Langenfeld IV geschlagen geben. Dabei begann die zweite Halbzeit vielversprechend für die Hausherren.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, beide Teams schenkten sich nichts. Die Entscheidung fiel schließlich in der 71. Minute, als ein bereits sicher geglaubter Ball im Strafraum von Quettingen doch noch verloren ging – der GSV nutzte die Einladung und traf zum 1:2.

In der Schlussphase warf Quettingen noch einmal alles nach vorne und erarbeitete sich mehrere Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte nicht mehr fallen.

Fazit von Trainer André Krohn:

„Wir sind traurig, dass wir uns für den heutigen Aufwand nicht belohnen konnten. Es war ein tolles Spiel von beiden Seiten, mit viel Einsatz und Leidenschaft. Glückwunsch an den GSV, der genauso um jeden Ball gekämpft hat wie wir.“