Spannung bis zum Schluss

Die SG Thalmassing steckt allerdings keineswegs auf und spielt ebenfalls weiter mutig nach vorne. Der immer zentral anspielbare Josef Hofmeister setzt seine Mitspieler immer wieder gut in Szene aber der Abschluss ist auch hier oftmals zu überhastet und so bleibt es erstmal bei 0:1 für die Gäste aus Barbing. In der 30. Minute dann zwei frische Kräfte bei Barbing. Sein Debüt gibt heute Tobias Stangl. Ebenfalls neu in der Partie Ladislaus Brilz.

Bei schönsten Fußballwetter und besten Geläuf, fand das Spiel der SG Thalmassing und dem TV Barbing statt. Langes abtasten war nicht gegeben, den nach bereits drei gespielten Minuten, die erste hochkarätige Chance für die Gäste. Eine schöne Ballstafette im Mittelfeld der Barbinger über Margim Shahini und Andreas Kaiser, der zu Stürmer Eugen Frei. Dieser aber etwas zu überhastet und somit kein Problem für Torhüterdebütanten Raphael Marhöfer. Auch Thalmassing zeigt sich durch Angriffsversuche aber auch hier ist Keeper Bogdan Cazac zur Stelle und kann sich auszeichnen. In der 10. Minuten dann wieder ein vielversprechender Angriff über die linke Seite der Barbing durch Daniel Klemm. Der passt in die Mitte auf Martin Sporn aber dessen Abschluss ebenfalls kein Problem für den Torhüter. Besser läuft es dann in der 17. Minute. Klemm bekommt abermals einen öffnenden Pass von Andreas Kaiser auf die linke Außenbahn. Er zieht nach innen und flankt auf den freistehenden Rechtsaußen Michael Mainka, der aus ca. 15 Meter abzieht und leicht abgefälscht das bis dahin verdiente 0:1 für die Barbinger erzielt. Ein toll vorgetragener Angriff führt somit zur Gästeführung.

In der 40. Minute darf dann aber die Heimmannschaft jubeln. Auch hier ein schneller Angriff über rechts außen. In der Mitte ist Youness Bazouz ganz frei. Er kann sich den Ball seelenruhig annehmen und vollstreckt zum 1:1 Ausgleichstreffer. Da haben die Barbinger einmal nicht aufgepasst und schon klingelt es.

Barbing macht weiter Druck auf das Gehäuse von Bezirksligatorhüter Marhöfer. Aber weder Kaiser durch einen Freistoß noch Martin Schuderer, der sich immer wieder mit in den Angriff einschaltet, können ihn überwinden. In der 37. Minute dann wieder ein toll vorgetragener Angriff der Gäste. Der Ball wird mehrmals am Sechzehner entlang gespielt, bis ein Spieler freie Schussbahn hat aber auch hier kann der Keeper den Ball zur Ecke klären. Bis hier hin ein wirklich ansehnliches Altherren-Spiel.

Bis zur Halbzeit passiert dann nicht mehr viel und der bis dato souveräne Schiedsrichter Markus Schindler pfeift zur Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte beginnt ebenfalls wieder recht forsch. Barbing setzt gleich wieder Akzente nach vorne. Mittelfeldmotor Kaiser bringt seine Mitspieler immer wieder gekonnt in Szene aber weder Eugen Frei noch Martin Sporn können das Runde im Eckigen unterbringen. In der 57. Spielminute dann wieder ein schöner Pass auch Eugen Frei. Der läuft über halbrechts auf´s Tor. Könnte abspielen aber probiert es selbst und schießt den Ball traumhaft ins rechte obere Eck zur abermaligen Führung. Anschließend wechseln die Barbinger und Alexander Daut kommt ins Spiel.

Thalmassing tut sich jetzt mit zunehmender Spieldauer auch immer schwerer entscheidend vor das Tor der Barbinger zu kommen aber wenn Sie mal in den Strafraum kommen dann richtig. So in der 69. Spielminute. Ein Flanke landet bei Andre Pall aber der vergibt völlig frei kläglich und so bleibt es bei der knappen Führung für die Gäste. Barbing macht weiter Betrieb nach vorne. Mainka wird über rechts außen immer wieder steil geschickt, der zögert aber in der 73. Minute zu lange und so ist die gute Gelegenheit dahin. 75. Minute, abermals Mainka auf Daut aber der kommt nicht mehr entscheidend an den Ball und die Chance auch hier vertan. 80. Minute dann wieder eine Großchance für Thalmassing aber Cazac mit einer Weltklasse Parade. Auch heute ist wieder die Abwehrreihe der Barbinger um den bissigen Martin Schuderer und dem abgeklärten Simon Pawellek hervorzuheben. Vor allem Pawellek und Schuderer, die immer wieder schnell das Mittelfeld der Barbinger einsetzen aber auch Tontsch und Blendel machen ihre Sache sehr gut und stellen die Thalmassinger Offensive vor spielerische Herausforderungen.

In der 82. Minute wieder ein schöne Kombination der Barbinger. Stangl kommt aus gut 20 Meter zum Abschluss, verzieht aber knapp. So bleibt es bis zum Schluss spannend. Gelingt Thalmassing noch der Ausgleich und macht Barbing vielleicht den Deckel drauf?

Letzteres ist der Fall. Mainka bekommt über rechts den Ball. Tankt sich in den Sechszehner und geht bis zur Grundlinie. Spielt dann zurück auf Frei und der muss nur noch zum 1:3 Entstand einschieben. Das war die Entscheidung und Barbing geht als Sieger vom Platz.

Fazit zum Spiel: Ein wirklich ansehnliches Spiel heute, dass bis zum Schluss von Spannung geprägt war. Barbing setzt sich am Ende dann aber doch spät aber verdient durch und kann so einen Dreier einfahren. Erwähnenswert und auch hervorzuheben ist Schiedsrichter Markus Schindler der seine Sache heute sehr gut macht und ein gutes Spiel gepfiffen hat. Weiter geht es am Freitag für Thalmassing in Obertraubling. Der TV Barbing heißt den VFR Regensburg zur Gast bevor es in die Sommerpause bis zum 12. September geht.