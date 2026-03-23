Spannung bis zum Ende - Vorwärts Nordhorn gewinnt in Lohne

Die Gäste erwischten einen perfekten Start und legten früh den Grundstein für den Erfolg. Pedro Henrique Barbosa Alves (8.) und Levin Heidrich (12.) sorgten schnell für eine 2:0-Führung. Trainer Viktor Maier zeigte sich mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden: „Alles, was wir uns für die erste Halbzeit vornehmen wollten, haben wir komplett umgesetzt und hätten uns um ein bis zwei Tore mehr belohnen müssen.“

Lohne kam zwar durch Anton Wessels (20.) zwischenzeitlich zurück, doch Christopher Hölscher (26.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nordhorn gefährlich, verpasste jedoch die Vorentscheidung: „Lohne hat nochmal viel investiert und wir hätten mit der Großchance durch Kamal Singh das wir 4:1 machen müssen.“ so Maier.

Stattdessen wurde es noch einmal spannend. Nach einem Moment der Unachtsamkeit verkürzte erneut Wessels (54.) auf 2:3. Maier ärgerte sich über die Szene: „Jedoch bekommen wir aus einer Situation, bei der wir nicht achtsam waren, das 2:3.“