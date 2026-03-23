Spannung bis zum Ende - Vorwärts Nordhorn gewinnt in Lohne

Der SV Vorwärts Nordhorn hat sich bei BW Lohne II mit 3:2 durchgesetzt und ist damit seit neun Spielen ungeschlagen. Bereits das Hinspiel hatten die Nordhorner mit 3:1 für sich entschieden. Die Nordhorner bleiben damit auf Rang zwei und mitten im Titelrennen..
Die Gäste erwischten einen perfekten Start und legten früh den Grundstein für den Erfolg. Pedro Henrique Barbosa Alves (8.) und Levin Heidrich (12.) sorgten schnell für eine 2:0-Führung. Trainer Viktor Maier zeigte sich mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden: „Alles, was wir uns für die erste Halbzeit vornehmen wollten, haben wir komplett umgesetzt und hätten uns um ein bis zwei Tore mehr belohnen müssen.“
Lohne kam zwar durch Anton Wessels (20.) zwischenzeitlich zurück, doch Christopher Hölscher (26.) stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Nordhorn gefährlich, verpasste jedoch die Vorentscheidung: „Lohne hat nochmal viel investiert und wir hätten mit der Großchance durch Kamal Singh das wir 4:1 machen müssen.“ so Maier.
Stattdessen wurde es noch einmal spannend. Nach einem Moment der Unachtsamkeit verkürzte erneut Wessels (54.) auf 2:3. Maier ärgerte sich über die Szene: „Jedoch bekommen wir aus einer Situation, bei der wir nicht achtsam waren, das 2:3.“
In der Schlussphase verteidigte Nordhorn den knappen Vorsprung mit großem Einsatz über die Zeit. Der Trainer lobte vor allem die Defensivarbeit seiner Mannschaft: „Danach muss ich ein großes Kompliment an meine Jungs geben, wie sie das 2:3 mit allen Mitteln verteidigt haben.“
Im spannenden Titelkampf geht es für Nordhorn dann am Samstag mit dem Heimspiel gegen TuS Esens weiter. Lohne empfängt einen Tag später den VfL Oldenburg.