Spannung beim FC Wangen: Sechs Teams jagen den Unterberger Allgäu Cup

Am Wochenende trifft sich die regionale Fußballszene zum BMW Unterberger Allgäu Cup im Allgäu-Stadion in Wangen. In der Turnierauflage 2025/26 kämpfen sechs Mannschaften aus drei Ligen in zwei Vorrundengruppen um den begehrten Titel. Der FC Wangen ist der Gastgeber. Gespielt wird am morgigen Samstag in 45-Minuten-Partien, die Final- und Platzierungsspiele am Sonntag dauern 90 Minuten.