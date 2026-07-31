Spannung beim 14. ARAL-Cup: Tore und Dramatik am Abend

Auftakt mit späten Treffern

Am heutigen Freitag stand das traditionelle Turnier ganz im Zeichen umkämpfter Partien. Zum Auftakt traf der SV Blau-Weiss Markendorf auf den Müllroser SV 1898. In einer phasenweise sehr engen Begegnung brachte Christopher Winter seine Mannschaft in der 34. Minute mit dem Treffer zum 1:0-Endstand auf die Siegerstraße. Darauf folgend trat der FSV Union Fürstenwalde II gegen den FSV Dynamo Eisenhüttenstadt an. Bereits in der 5. Minute fiel das Tor zum 0:1, ehe Dominik Ritter in der 12. Minute auf 0:2 erhöhte und damit alles klar machte.

Deutlicher Erfolg und knapper Ausgang

Im weiteren Verlauf des Geschehens standen sich der Müllroser SV 1898 und der FSV Union Fürstenwalde II gegenüber. Fürstenwalde II baute zielstrebigen Druck auf: Marvin Fischer verwandelte in der 21. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. Anschließend schlug Christian Mlynarczyk doppelt zu, indem er in der 30. Minute das 0:2 und in der 35. Minute das 0:3 erzielte. Auch die Begegnung zwischen dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und dem SV Blau-Weiss Markendorf bot große Intensität. Ryszard Kupper entschied das Spiel mit seinem frühen Tor in der 4. Minute zum 1:0 zugunsten von Dynamo Eisenhüttenstadt.

Torreich und dramatisch bis zur Schlussminute

Besonders dynamisch gestalteten sich die Partien der späten Phase. Der SV Blau-Weiss Markendorf setzte sich mit 4:1 gegen den FSV Union Fürstenwalde II durch. Ole Achtenberg eröffnete den Torreigen bereits in der 1. Minute mit dem 1:0, woraufhin Bartosz Donigiewicz in der 7. Minute auf 2:0 stellte. Paul Wilcke verkürzte in der 9. Minute auf 2:1, doch Christopher Winter stellte in der 11. Minute den alten Abstand zum 3:1 wieder her, ehe Felix Müller in der 26. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt setzte.

Den dramatischen Höhepunkt markierte schließlich das Aufeinandertreffen zwischen dem FSV Dynamo Eisenhüttenstadt und dem Müllroser SV 1898. Robert Glaser brachte Dynamo Eisenhüttenstadt in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Lukas Gräber glich in der 33. Minute zum 1:1 aus, bevor Max Erdt in der Nachspielzeit der 35.+1 Minute den 1:2-Siegtreffer für den Müllroser SV 1898 erzielte.

Zahlen und Bilanz des Turniertages

Nach allen absolvierten Partien stehen die rein statistischen Werte fest. Der SV Blau-Weiss Markendorf beendete das Turnier mit 5:2 Toren und 6 Punkten. Auf ebenfalls 6 Punkte kam der FSV Dynamo Eisenhüttenstadt bei einem Torverhältnis von 4:2 Toren. Der FSV Union Fürstenwalde II verbuchte am Ende 4:6 Tore sowie 3 Punkte auf seinem Konto. Der Müllroser SV 1898 schloss das Turnier schließlich mit 2:5 Toren und ebenso 3 Punkten ab.