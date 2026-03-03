Spannung auf dem Kunstrasen: SC Hankenberge zu Gast bei SC Glandorf II

von Redaktion · Heute, 10:44 Uhr · 0 Leser

Am Freitagabend trifft die SG Hankenberge-Wellendorf um 19:30 Uhr auf die Zweitvertretung des SC Glandorf. Während Glandorf II dringend Punkte gegen den Abstieg sammeln muss, will Hankenberge die Oberhand behalten und den Abstand zum Tabellenkeller weiter ausbauen.

Die Rollen vor dem Duell scheinen klar verteilt: Der SC Glandorf II steckt mit 16 Punkten aus 18 Spielen auf dem drittletzten Tabellenplatz fest und benötigt jeden Zähler im Kampf gegen den Abstieg. Das Hinspiel gegen Hankenberge endete mit einer 1:3-Niederlage, ein Ergebnis, das die Gastgeber nun wettmachen wollen.

Die Winterpause kam für Glandorf denkbar ungünstig – in der dunklen Jahreszeit konnte das Team immerhin drei der letzten vier Partien gewinnen, was Hoffnung für den Re-Start gibt. Die SG Hankenberge-Wellendorf reist hingegen als Tabellenneunter mit 20 Punkten an und möchte im Mittelfeld der Liga ihre Position festigen.

Die Partie auf dem Kunstrasen wird von Schiedsrichter Markus Gans geleitet und verspricht durch die unterschiedlichen Saisonverläufe beider Teams Spannung bis zum Schlusspfiff.

Tabelle

1. FC Sandzak (Auf) 17 17-0-0 82:20 51

2. SV 28 Wissingen 18 16-0-2 75:19 48

3. TV Neuenkirchen 16 15-0-1 74:22 45

4. TSV Westerhausen 17 11-1-5 56:35 34

5. SV Bad Laer II 17 8-3-6 54:53 27

6. Sportfreunde Oesede 17 8-1-8 44:45 25

7. TuS Borgloh (Ab) 18 7-2-9 43:44 23

8. SV Melle Türkspor 18 7-1-10 47:60 22

9. SG Hankenberge-Wellendorf (Auf) 17 6-2-9 37:51 20

10. TSG Dissen 18 6-1-11 32:60 19

11. SC Melle 03 III 18 4-6-8 36:53 18

12. VfL Kloster Oesede II 17 5-2-10 38:61 17

13. TuS Glane II 18 5-1-12 30:49 16

14. SC Glandorf II 18 5-1-12 25:54 16

15. TSV Riemsloh II 16 4-2-10 24:45 14

16. FC Bissendorf 18 3-1-14 34:60 10