Ligavorschau
– Foto: Yannik Selbach

Spannung an der Tabellenspitze – Weiler will Serie ausbauen

Spitzenreiter Weiler will weiter marschieren, Blau-Weiß II empfängt gefährliches Casa España.

Kreisliga A Köln
West Köln
Lindenthal II
Pesch II
Dellbrück

Der 10. Spieltag der Kreisliga A Köln verspricht Spannung: Weiler Volkhoven peilt gegen Sinnersdorf den nächsten Sieg an, Verfolger Poll will dranbleiben. Blau-Weiß II trifft auf Casa España – ein Duell, das von beiderseitigem Respekt, aber auch von klaren Ansagen der Trainer geprägt ist.

Beidseitiger Respekt vor Nachbarschaftsduell

Wenn Blau-Weiß II (6.) auf Casa España (11.) trifft, ist sportlicher Respekt das beherrschende Thema – gepaart mit beiderseitigem Ehrgeiz.

Trainer Daniel Hubert weiß, dass ihn ein unangenehmer Gegner erwartet: „Mit Casa España erwarten wir einen Gegner, dessen aktueller Tabellenplatz die Qualität der Mannschaft nicht widerspiegelt. Casa spielt mutig und strukturiert nach vorne, agiert entschlossen gegen den Ball und wird uns nicht viel Raum und Zeit bieten.“ Seine Mannschaft soll laut Hubert „entschlossen verteidigen, mutig agieren und ihre Chancen besser nutzen“. Er betont: „Wir gehen mit dem nötigen Respekt in das Spiel, aber auch mit dem klaren Glauben, unsere Siegesserie auszubauen.“

Auch Casa-Trainer Manuel Sanchez blickt mit gesundem Selbstvertrauen auf das Spiel: „Nach einer guten Leistung am letzten Wochenende, die zwar nicht punktemäßig belohnt wurde, fahren wir optimistisch zu unseren Nachbarn – wohlwissend, dass uns ein sehr schweres Spiel erwartet. Wie immer werden wir Blau-Weiß alles abverlangen, auch wenn die Favoritenrolle klar ist.“

Ein Duell, das weniger durch Taktik, sondern durch Intensität und Leidenschaft entschieden werden dürfte.

So., 02.11.2025, 13:00 Uhr
SC Blau-Weiß 06 Köln
SC Blau-Weiß 06 KölnBlau-Weiß II
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967
Ideal Club de Futbol Casa de Espana 1967Casa Espana
13:00

Kalk hofft in Hohenlind auf den Wendepunkt

Für Borussia Kalk (7.) geht es nach vier sieglosen Spielen um Wiedergutmachung. Gegner Hohenlind II (10.) bleibt aufgrund seiner personellen Durchmischung schwer einzuschätzen. Trainer André Otten beschreibt die Herausforderung präzise: „Bei Hohenlind weiß man nie, ob auch was von oben runtergegeben wird. Das ist eine Mannschaft mit klarer Spielanlage, diszipliniert und geordnet – aber man weiß nie, welches Personal aufläuft.“

Seine eigene Mannschaft habe sich zuletzt gefangen, so Otten weiter: „Wir haben einiges geändert, was die Formation und erste Elf betrifft – das hat gut gegriffen. Auch wenn uns wieder drei Spieler fehlen, wollen wir was mitnehmen, im besten Fall drei Punkte. Das Spiel gegen Olympia war ein richtiger Schritt, weil wir da gegen eine absolute Topmannschaft auf Augenhöhe waren.“

Ein Punktgewinn in Hohenlind wäre für Kalk ein dringend benötigtes Signal im Kampf um den Anschluss an die oberen Ränge.

So., 02.11.2025, 13:15 Uhr
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal II
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
13:15

Weiler bleibt fokussiert – Karis warnt vor Stolperstein

Der ungeschlagene Tabellenführer Weiler Volkhoven (25 Punkte) empfängt mit dem VfR Sinnersdorf (14.) einen kämpferischen Gegner, den Trainer Sven Karis bestens kennt. „Wir wissen, was für ein unangenehmer Gegner sie sein können. Sie zeichnen sich durch Geschlossenheit und Teamgeist aus und werden alles daransetzen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen,“ sagt Karis. „Sinnersdorf agiert sehr kompakt und versucht mit gezielten Nadelstichen gefährlich zu werden. Deshalb brauchen wir viel Geduld und müssen in jeder Spielphase hellwach sein.“

Weiler geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Karis’ Worte deuten an: Überheblichkeit ist in Weiler weiterhin ein Fremdwort.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
SC Köln Weiler Volkhoven 1948
SC Köln Weiler Volkhoven 1948SC Volkhoven
VfR Sinnersdorf 1928
VfR Sinnersdorf 1928Sinnersdorf
14:30

Weitere Duelle am Wochenende:

So., 02.11.2025, 13:15 Uhr
FC Pesch
FC PeschPesch II
Bosna Köln
Bosna KölnBosna
13:15

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
TuS Köln-Stammheim 1889
TuS Köln-Stammheim 1889Stammheim
SV Adler Dellbrück
SV Adler DellbrückDellbrück
14:30

So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
ESV Olympia Köln
ESV Olympia KölnOlympia Köln
TuS 1887 Roland Bürrig
TuS 1887 Roland BürrigTuS Bürrig
14:45

So., 02.11.2025, 14:45 Uhr
SV Gremberg Humboldt 60/62
SV Gremberg Humboldt 60/62SV Gremberg
DJK Südwest Köln
DJK Südwest KölnDJK Südwest II
14:45

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
VfL Rheingold Köln-Poll 1912
VfL Rheingold Köln-Poll 1912VfL Poll
SC West Köln
SC West KölnWest Köln
15:15

