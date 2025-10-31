Spannung an der Tabellenspitze – Weiler will Serie ausbauen

– Foto: Yannik Selbach

Der 10. Spieltag der Kreisliga A Köln verspricht Spannung: Weiler Volkhoven peilt gegen Sinnersdorf den nächsten Sieg an, Verfolger Poll will dranbleiben. Blau-Weiß II trifft auf Casa España – ein Duell, das von beiderseitigem Respekt, aber auch von klaren Ansagen der Trainer geprägt ist.

Beidseitiger Respekt vor Nachbarschaftsduell Wenn Blau-Weiß II (6.) auf Casa España (11.) trifft, ist sportlicher Respekt das beherrschende Thema – gepaart mit beiderseitigem Ehrgeiz.

Trainer Daniel Hubert weiß, dass ihn ein unangenehmer Gegner erwartet: „Mit Casa España erwarten wir einen Gegner, dessen aktueller Tabellenplatz die Qualität der Mannschaft nicht widerspiegelt. Casa spielt mutig und strukturiert nach vorne, agiert entschlossen gegen den Ball und wird uns nicht viel Raum und Zeit bieten.“ Seine Mannschaft soll laut Hubert „entschlossen verteidigen, mutig agieren und ihre Chancen besser nutzen“. Er betont: „Wir gehen mit dem nötigen Respekt in das Spiel, aber auch mit dem klaren Glauben, unsere Siegesserie auszubauen.“ Auch Casa-Trainer Manuel Sanchez blickt mit gesundem Selbstvertrauen auf das Spiel: „Nach einer guten Leistung am letzten Wochenende, die zwar nicht punktemäßig belohnt wurde, fahren wir optimistisch zu unseren Nachbarn – wohlwissend, dass uns ein sehr schweres Spiel erwartet. Wie immer werden wir Blau-Weiß alles abverlangen, auch wenn die Favoritenrolle klar ist.“

Ein Duell, das weniger durch Taktik, sondern durch Intensität und Leidenschaft entschieden werden dürfte.

Kalk hofft in Hohenlind auf den Wendepunkt Für Borussia Kalk (7.) geht es nach vier sieglosen Spielen um Wiedergutmachung. Gegner Hohenlind II (10.) bleibt aufgrund seiner personellen Durchmischung schwer einzuschätzen. Trainer André Otten beschreibt die Herausforderung präzise: „Bei Hohenlind weiß man nie, ob auch was von oben runtergegeben wird. Das ist eine Mannschaft mit klarer Spielanlage, diszipliniert und geordnet – aber man weiß nie, welches Personal aufläuft.“ Seine eigene Mannschaft habe sich zuletzt gefangen, so Otten weiter: „Wir haben einiges geändert, was die Formation und erste Elf betrifft – das hat gut gegriffen. Auch wenn uns wieder drei Spieler fehlen, wollen wir was mitnehmen, im besten Fall drei Punkte. Das Spiel gegen Olympia war ein richtiger Schritt, weil wir da gegen eine absolute Topmannschaft auf Augenhöhe waren.“ Ein Punktgewinn in Hohenlind wäre für Kalk ein dringend benötigtes Signal im Kampf um den Anschluss an die oberen Ränge.

Weiler bleibt fokussiert – Karis warnt vor Stolperstein Der ungeschlagene Tabellenführer Weiler Volkhoven (25 Punkte) empfängt mit dem VfR Sinnersdorf (14.) einen kämpferischen Gegner, den Trainer Sven Karis bestens kennt. „Wir wissen, was für ein unangenehmer Gegner sie sein können. Sie zeichnen sich durch Geschlossenheit und Teamgeist aus und werden alles daransetzen, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen,“ sagt Karis. „Sinnersdorf agiert sehr kompakt und versucht mit gezielten Nadelstichen gefährlich zu werden. Deshalb brauchen wir viel Geduld und müssen in jeder Spielphase hellwach sein.“ Weiler geht als klarer Favorit ins Heimspiel, doch Karis’ Worte deuten an: Überheblichkeit ist in Weiler weiterhin ein Fremdwort.