Spannung an der Tabellenspitze

Vor dem 15. Spieltag in der Bezirksliga Hannover erwarten die Trainer enge Duelle, schwierige Bedingungen und Kampfspiele auf hohem Niveau. Der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II reist als Tabellenführer nach Kleefeld, während Verfolger wie SG 74 Hannover und SpVgg Niedersachsen Döhren ebenfalls punkten müssen.

Der TuS Garbsen (8. Platz, 20 Punkte) tritt nach dem 3:0-Heimerfolg gegen Davenstedt mit Selbstvertrauen beim MTV Engelbostel-Schulenburg (6. Platz, 22 Punkte) an. Trainer Daniel Thomaschewski erwartet eine intensive Partie: „Das ist in meinen Augen eine richtig starke Mannschaft. Blutjung, pressen immer hoch, unermüdlich, unangenehm.“ In der Vorbereitung trennten sich beide Teams 2:2, nun rechnet Thomaschewski mit einem ähnlichen Duell: „Das wird ein richtig harter Kampf und ich freue mich schon darauf.“ Besonders hebt er Gegenspieler Louis Trollmann und Koray Aktas hervor: „Da sind echt gute Jungs bei denen, und Emilio macht sehr gute Arbeit.“ Trotz des Respekts zeigt sich der Coach optimistisch: „Wir haben wieder sehr gut trainiert, die Jungs sind fit, fast alle an Bord.“

Anderten will in Lehrte „einen Gang hochschalten“

Nach dem 1:1 gegen Kirchrode steht Aufsteiger Sportfreunde Anderten (10. Platz, 16 Punkte) beim FC Lehrte (7. Platz, 21 Punkte) vor einer schweren Auswärtshürde. Trainer Tobias Faust fordert eine klare Leistungssteigerung: „Aus unserer Sicht müssen wir es besser machen als gegen Kirchrode.“ Für den Coach ist klar, worauf es ankommt: „Wenn man Laufbereitschaft, Passspiel und alles, was dazugehört, nicht an den Tag legt, wird es gegen jeden Gegner schwer.“ Das Training sei entsprechend angepasst worden: „Wir hatten eine gute Trainingswoche, rechnen uns was aus gegen FC Lehrte.“ Ziel sei es, sich im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren: „Wir wollen Punkte entführen und uns im unteren Mittelfeld festigen.“

Lehrte im Abstiegskampf: „Jetzt zählen nur noch Punkte“

Für den Tabellenletzten SV 06 Lehrte (5 Punkte) steht im Derby gegen den TSV Burgdorf (9. Platz, 20 Punkte) viel auf dem Spiel. Trainer Dennis Spiegel lässt keine Zweifel an der Marschroute: „Am Ende zählen bei uns nur noch Punkte. Mehr nicht.“ Der Coach spricht offen über die Lage: „Wir haben Personalentscheidungen getroffen. Jetzt gilt es, Abstiegskampf anzunehmen und Tugenden auf den Platz zu bringen.“ Die Vorbereitung sei intensiv gewesen: „Wir haben uns daran erinnert, was es bedeutet, Abstiegskampf zu spielen“, betont Spiegel. Ein Sieg wäre für Lehrte überlebenswichtig.

Döhren reist „mit breiter Brust“ nach Altwarmbüchen

Die SpVgg Niedersachsen Döhren (4. Platz, 23 Punkte) ist seit Wochen in starker Form und trifft auf Aufsteiger TuS Altwarmbüchen 1954 (16. Platz, 8 Punkte). Trainer Patrick Heldt blickt auf das Duell mit einem alten Bekannten mit Vorfreude: „Ich kenne dort viele Leute, habe den Verein selbst zwei Jahre trainiert.“ Die Personallage bleibt entspannt: „Wir haben einen breiten Kader und können Ausfälle verkraften.“ Trotz Respekt vor dem Gegner formuliert Heldt klare Ansprüche: „Wir wissen, dass wir unsere Mentalität und die Grundtugenden auf den Platz kriegen müssen, um diesen Gegner zu schlagen.“ Sein Ziel: „Natürlich fahren wir dahin, um drei Punkte zu holen und uns weiter oben festzusetzen.“

Ramlingen/Ehlershausen will Tabellenführung behaupten

Spitzenreiter SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II (34 Punkte) reist nach dem spielfreien Wochenende zum TuS Kleefeld (14. Platz, 10 Punkte). Trainer Darijan Vlaski warnt trotz der klaren Ausgangslage vor dem Gegner: „Die stehen im letzten Tabellendrittel, ich glaube auf dem Relegationsplatz. Die haben nichts zu verlieren.“ Kleefeld spiele auf neuem Kunstrasen – für Vlaski kein Nachteil: „Wir haben die Woche auf Kunstrasen trainiert, um uns optimal vorzubereiten.“ Die Stimmung im Team ist positiv: „Wir wollen unseren Lauf fortsetzen und sind vorbereitet auf den November.“ Sein Fazit: „Wir fahren dahin, um drei Punkte zu holen. Ich bin optimistisch.“

Fazit

Vor dem 15. Spieltag der Bezirksliga Hannover ist die Lage an der Spitze wie im Tabellenkeller angespannt. Während der SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II seine beeindruckende Serie fortsetzen will, kämpfen Teams wie SV 06 Lehrte um den Anschluss. Dahinter hofft ein breites Mittelfeld auf Punkte, um den Jahresendspurt mit Rückenwind zu bestreiten.

15. Spieltag

So., 02.11.25 13:00 Uhr TuS Davenstedt - SG Blaues Wunder Hannover

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Burgdorf - SV 06 Lehrte

So., 02.11.25 14:00 Uhr FC Lehrte - Sportfreunde Anderten

So., 02.11.25 14:00 Uhr TSV Kirchrode - SG 74 Hannover

So., 02.11.25 14:00 Uhr MTV Engelbostel-Schulenburg - TuS Garbsen

So., 02.11.25 14:00 Uhr TuS Altwarmbüchen 1954 - SpVgg Niedersachsen Döhren

So., 02.11.25 14:00 Uhr TuS Kleefeld - SV Ramlingen/Ehlershausen U23 II

So., 02.11.25 15:30 Uhr TSV Bemerode - TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II