 2026-03-31T13:53:34.397Z

Ligabericht

Spannung an der Spitze – Poing marschiert weiter

19. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 13:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Weih

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Kreisklasse 6
Kirchseeon
FC Dreistern
FC Markt Sch
TSV Grafing

Spitzengruppe:

Der TSV Poing bleibt auch nach dem 19. Spieltag das dominante Team der Liga. Mit einem knappen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Forstinning II festigte der Spitzenreiter seine Tabellenführung und steht nun bei 47 Punkten. Verfolger TSV Grafing hielt mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Hohenbrunn Schritt und bleibt Zweiter. Dahinter lauern FC Dreistern-Neutrudering (35 Punkte) und TSV Feldkirchen, der sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei TSV Haar auf 33 Punkte schob und seine Aufstiegsambitionen unterstrich.

Mittelfeld:

Im Tabellenmittelfeld bleibt es eng, auch wenn nicht alle Partien ausgetragen wurden. Besonders bemerkenswert: SV Hohenlinden gewann auswärts bei ASV Glonn mit 4:3 und festigte damit den fünften Platz. ATSV Kirchseeon und SpVgg Höhenkirchen müssen ihre Spiele noch bestreiten, wodurch sich die Rangfolge im Mittelfeld noch verschieben könnte.

Abstiegskampf:

Unten wird die Lage immer prekärer. TSV Haar unterlag Feldkirchen mit 1:3 und bleibt mit zwölf Punkten im tiefen Tabellenkeller. Auch TSV Hohenbrunn konnte beim 1:4 in Grafing nichts Zählbares mitnehmen und hängt weiter auf Rang zwölf fest. ASV Glonn verpasste trotz dreier eigener Tore die große Chance auf einen Befreiungsschlag und bleibt abgeschlagen Letzter.

Ausblick:

  • Poing ist weiterhin klar auf Meisterkurs, während Grafing den Druck hochhält.
  • Feldkirchen erhöht mit dem Auswärtssieg seine Chancen auf den Relegationsplatz.
  • Unten spitzt sich der Kampf zwischen Haar, Hohenbrunn und Glonn zu – jeder Punkt könnte über Abstieg oder Relegation entscheiden.

So., 29.03.2026, 14:30 Uhr
TSV Haar
TSV HaarHaar
TSV Feldkirchen
TSV FeldkirchenFeldkirchen
1
3
Abpfiff

Di., 21.04.2026, 20:00 Uhr
ATSV Kirchseeon
ATSV KirchseeonKirchseeon
FC Dreistern-Neutrudering
FC Dreistern-NeutruderingFC Dreistern
20:00

Do., 23.04.2026, 19:30 Uhr
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding II
FC Markt Schwaben
FC Markt SchwabenFC Markt Sch
19:30

Do., 23.04.2026, 20:00 Uhr
SpVgg Höhenkirchen
SpVgg HöhenkirchenHöhenkirchen
Putzbrunner SV
Putzbrunner SVPutzbrunn
20:00

So., 29.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Grafing
TSV GrafingTSV Grafing
TSV Hohenbrunn
TSV HohenbrunnTSV Hohenbru
4
1
Abpfiff

So., 29.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Poing
TSV PoingTSV Poing
VfB Forstinning
VfB ForstinningForstinning II
2
1
Abpfiff

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr
ASV Glonn
ASV GlonnGlonn
SV Hohenlinden
SV HohenlindenHohenlinden
3
4
Abpfiff

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