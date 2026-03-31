Spannung an der Spitze – Poing marschiert weiter

– Foto: Christian Weih

Spitzengruppe:

Der TSV Poing bleibt auch nach dem 19. Spieltag das dominante Team der Liga. Mit einem knappen 2:1-Heimsieg gegen den VfB Forstinning II festigte der Spitzenreiter seine Tabellenführung und steht nun bei 47 Punkten. Verfolger TSV Grafing hielt mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den TSV Hohenbrunn Schritt und bleibt Zweiter. Dahinter lauern FC Dreistern-Neutrudering (35 Punkte) und TSV Feldkirchen, der sich mit einem 3:1-Auswärtserfolg bei TSV Haar auf 33 Punkte schob und seine Aufstiegsambitionen unterstrich.

Mittelfeld:

Im Tabellenmittelfeld bleibt es eng, auch wenn nicht alle Partien ausgetragen wurden. Besonders bemerkenswert: SV Hohenlinden gewann auswärts bei ASV Glonn mit 4:3 und festigte damit den fünften Platz. ATSV Kirchseeon und SpVgg Höhenkirchen müssen ihre Spiele noch bestreiten, wodurch sich die Rangfolge im Mittelfeld noch verschieben könnte.

Abstiegskampf:

Unten wird die Lage immer prekärer. TSV Haar unterlag Feldkirchen mit 1:3 und bleibt mit zwölf Punkten im tiefen Tabellenkeller. Auch TSV Hohenbrunn konnte beim 1:4 in Grafing nichts Zählbares mitnehmen und hängt weiter auf Rang zwölf fest. ASV Glonn verpasste trotz dreier eigener Tore die große Chance auf einen Befreiungsschlag und bleibt abgeschlagen Letzter.

Ausblick: