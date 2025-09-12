Spannung an der Spitze, Kellerduelle mit Brisanz

Luthe kann keine weiteren Punkte sammeln – Foto: Philipp Reichelt

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hält gleich mehrere brisante Duelle bereit. Während Spitzenreiter Schwarz-Weiß Enzen seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen die Verfolger um den Anschluss – und im Tabellenkeller geht es schon früh um wichtige Punkte.

Den Auftakt machte bereits am Donnerstag die Partie zwischen dem TSV Luthe und MTV Rehren. Die Gäste aus Rehren setzten ihre Erfolgsserie fort und siegten souverän mit 3:0. Trainer Mike Schönherr zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: „Es war wieder eine sehr gute, stabile Leistung von uns. Sowohl defensiv als auch offensiv. Die ganze Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet.“ >> Hier zum ausführlichem Spielbericht

Heute, 19:15 Uhr FC Eldagsen FC Eldagsen TSV Pattensen Pattensen 19:15 PUSH

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Eldagsen. Der heimische FC (8 Punkte) trifft auf den Tabellenzweiten TSV Pattensen (13 Punkte). Beide Teams stellen starke Offensivreihen, wobei besonders Pattensen mit 23 Treffern zu den gefährlichsten Mannschaften der Liga zählt. Eldagsen braucht einen Sieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zweier punktarmer Aufsteiger. Beide Teams stehen nach fünf Spielen noch ohne Sieg am Tabellenende. Für Egestorf-Langreder II (1 Punkt, 4:18 Tore) wie auch Jahn Lindhorst (1 Punkt, 5:24 Tore) gilt: Nur ein Erfolg kann neue Hoffnung entfachen.

Morgen, 16:00 Uhr FC Springe FC Springe SV Gehrden Gehrden 16:00 PUSH

Der FC Springe (6 Punkte) will nach wechselhaften Leistungen gegen den abstiegsbedrohten SV Gehrden (3 Punkte) wieder in die Spur finden. Während Springe mit 12:11 Toren ein ausgeglichenes Verhältnis aufweist, plagen Gehrden besonders Defensivprobleme. Der Ausgang könnte auch richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.

Goltern (4 Punkte) empfängt den Tabellendritten Ihme-Roloven (11 Punkte). Die Gastgeber zeigten zuletzt defensive Anfälligkeit (19 Gegentore) und stehen gegen die stabile Defensive des Favoriten unter Druck. Ihme-Roloven hat bisher nur sechs Gegentreffer zugelassen und reist mit Selbstvertrauen an.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn SV Arnum SV Arnum 15:00 PUSH

Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld: Der TV Jahn (5 Punkte) empfängt den SV Arnum (8 Punkte). Arnum konnte in den letzten Partien Stabilität gewinnen, während Leveste nach einem schwachen Saisonstart dringend Punkte braucht, um nicht in die untere Tabellenregion abzurutschen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr Türkspor Wunstorf Wunstorf TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf 15:00 PUSH

Wunstorf (4 Punkte) steht nach fünf Spielen unter Druck. Gegen den Aufsteiger Kirchdorf (7 Punkte) braucht das Team dringend einen Heimsieg, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Kirchdorf zeigte zuletzt variable Leistungen, ist aber vor allem offensiv immer für Tore gut.