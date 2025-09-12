 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Luthe kann keine weiteren Punkte sammeln
Luthe kann keine weiteren Punkte sammeln – Foto: Philipp Reichelt

Spannung an der Spitze, Kellerduelle mit Brisanz

So läuft der 6. Spieltag in der Bezirksliga Hannover 3

BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen
FC Eldagsen

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hält gleich mehrere brisante Duelle bereit. Während Spitzenreiter Schwarz-Weiß Enzen seine weiße Weste verteidigen will, kämpfen die Verfolger um den Anschluss – und im Tabellenkeller geht es schon früh um wichtige Punkte.

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Luthe
TSV LutheTSV Luthe
MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
0
3
Abpfiff

Den Auftakt machte bereits am Donnerstag die Partie zwischen dem TSV Luthe und MTV Rehren. Die Gäste aus Rehren setzten ihre Erfolgsserie fort und siegten souverän mit 3:0. Trainer Mike Schönherr zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: „Es war wieder eine sehr gute, stabile Leistung von uns. Sowohl defensiv als auch offensiv. Die ganze Mannschaft hat gut gegen den Ball gearbeitet.“

>> Hier zum ausführlichem Spielbericht

Heute, 19:15 Uhr
FC Eldagsen
FC EldagsenFC Eldagsen
TSV Pattensen
TSV PattensenPattensen
19:15

Ein echtes Topspiel erwartet die Zuschauer in Eldagsen. Der heimische FC (8 Punkte) trifft auf den Tabellenzweiten TSV Pattensen (13 Punkte). Beide Teams stellen starke Offensivreihen, wobei besonders Pattensen mit 23 Treffern zu den gefährlichsten Mannschaften der Liga zählt. Eldagsen braucht einen Sieg, um den Anschluss an die Spitzengruppe nicht zu verlieren.

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
TuS Jahn Lindhorst
TuS Jahn LindhorstJahn Lindh.
15:00

Im Tabellenkeller kommt es zum Duell zweier punktarmer Aufsteiger. Beide Teams stehen nach fünf Spielen noch ohne Sieg am Tabellenende. Für Egestorf-Langreder II (1 Punkt, 4:18 Tore) wie auch Jahn Lindhorst (1 Punkt, 5:24 Tore) gilt: Nur ein Erfolg kann neue Hoffnung entfachen.

Morgen, 16:00 Uhr
FC Springe
FC SpringeFC Springe
SV Gehrden
SV GehrdenGehrden
16:00

Der FC Springe (6 Punkte) will nach wechselhaften Leistungen gegen den abstiegsbedrohten SV Gehrden (3 Punkte) wieder in die Spur finden. Während Springe mit 12:11 Toren ein ausgeglichenes Verhältnis aufweist, plagen Gehrden besonders Defensivprobleme. Der Ausgang könnte auch richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Goltern
TSV GolternGoltern
SV Ihme-Roloven 1947
SV Ihme-Roloven 1947Ihme-Rol
15:00

Goltern (4 Punkte) empfängt den Tabellendritten Ihme-Roloven (11 Punkte). Die Gastgeber zeigten zuletzt defensive Anfälligkeit (19 Gegentore) und stehen gegen die stabile Defensive des Favoriten unter Druck. Ihme-Roloven hat bisher nur sechs Gegentreffer zugelassen und reist mit Selbstvertrauen an.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TV Jahn Leveste 1922
TV Jahn Leveste 1922TV Jahn
SV Arnum
SV ArnumSV Arnum
15:00

Ein Duell aus dem Tabellenmittelfeld: Der TV Jahn (5 Punkte) empfängt den SV Arnum (8 Punkte). Arnum konnte in den letzten Partien Stabilität gewinnen, während Leveste nach einem schwachen Saisonstart dringend Punkte braucht, um nicht in die untere Tabellenregion abzurutschen.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
Türkspor Wunstorf
Türkspor WunstorfWunstorf
TSV Kirchdorf am Deister
TSV Kirchdorf am DeisterKirchdorf
15:00

Wunstorf (4 Punkte) steht nach fünf Spielen unter Druck. Gegen den Aufsteiger Kirchdorf (7 Punkte) braucht das Team dringend einen Heimsieg, um nicht den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Kirchdorf zeigte zuletzt variable Leistungen, ist aber vor allem offensiv immer für Tore gut.

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Enzen
TuS Schwarz-Weiß EnzenSW Enzen
SC Rinteln 1911
SC Rinteln 1911SC Rinteln
15:00

Der Spitzenreiter Schwarz-Weiß Enzen (15 Punkte, 25:3 Tore) will seine perfekte Serie fortsetzen. Gegner SC Rinteln (8 Punkte) zählt zu den stärkeren Teams im Mittelfeld, dürfte aber in Enzen vor einer Mammutaufgabe stehen. Besonders die Offensivwucht der Gastgeber macht sie derzeit zum Maßstab der Liga.

