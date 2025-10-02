Der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Spannung pur – sowohl im Kampf um die Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf. Spitzenreiter TuS Pewsum will seine beeindruckende Serie ausbauen, während Verfolger Großefehn weiter Druck macht. Gleichzeitig stehen mit den Duellen in Hinte und Wiesmoor echte Kellerkrimis auf dem Programm, die für die beteiligten Teams richtungsweisend sein könnten. Auch in der ausgeglichenen Mitte der Tabelle geht es eng zu, wo gleich mehrere Mannschaften wichtige Punkte für den Anschluss an die obere Hälfte suchen.