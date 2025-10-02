Der 10. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems verspricht Spannung pur – sowohl im Kampf um die Tabellenspitze als auch im Abstiegskampf. Spitzenreiter TuS Pewsum will seine beeindruckende Serie ausbauen, während Verfolger Großefehn weiter Druck macht. Gleichzeitig stehen mit den Duellen in Hinte und Wiesmoor echte Kellerkrimis auf dem Programm, die für die beteiligten Teams richtungsweisend sein könnten. Auch in der ausgeglichenen Mitte der Tabelle geht es eng zu, wo gleich mehrere Mannschaften wichtige Punkte für den Anschluss an die obere Hälfte suchen.
Borssum spielt bisher eine wechselhafte Saison, hat aber vor heimischer Kulisse schon mehrfach Stabilität bewiesen. Mit 14 Punkten rangiert man im sicheren Mittelfeld. Der SV Hage hat zwar nur eine Niederlage auf dem Konto, ließ aber in den laufenden Saison aber durch viele Unentschieden Punkte liegen. Ein Duell auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten.
Wiesmoor steckt mit nur drei Punkten tief im Tabellenkeller und gehört zu den großen Enttäuschungen der Saison. Die Defensive ist mit 28 Gegentoren eine der schwächsten der Liga. Wallinghausen dagegen präsentiert sich als Spitzenteam und steht auf Rang vier. Alles spricht für einen Auswärtssieg, doch Wiesmoor muss unbedingt ein Lebenszeichen setzen.
TuRa 07 spielt eine äußerst ausgeglichene Saison, was ein Blick auf die Tabelle bestätigt – je drei Siege, Unentschieden und Niederlagen. Besonders die stabile Defensive (nur elf Gegentore) ist ein Pluspunkt. Larrelt steht mit 13 Punkten ähnlich solide da, schwächelte jedoch in den letzten Wochen ein wenig. Ein Duell zweier Teams auf Augenhöhe, das knapper werden dürfte, als es die Formkurve vermuten lässt.
Im Derby treffen zwei punktgleiche Teams aufeinander, die sich im Mittelfeld der Tabelle etabliert haben. Norden zeigte zuletzt eine schwankende Form, konnte aber am 8. Spieltag überraschend in Bunde gewinnen. Aurich hingegen präsentierte sich offensiv stark, erzielte in den letzten drei Partien insgesamt elf Tore. Beide Teams wollen mit einem Sieg den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten.
Absteiger Leer steckt weiter im Tabellenkeller und konnte in dieser Saison nur zwei Siege feiern. Besonders die Offensivschwäche (9 Tore) ist noch zu harmlos. Tabellenführer Pewsum hingegen marschiert mit sieben Siegen aus neun Spielen vorneweg und überzeugte zuletzt mit einem 7:0 gegen Hinte. Alles deutet auf einen klaren Favoritensieg hin.
Das Kellerduell des Spieltags: Beide Mannschaften stehen mit nur drei beziehungsweise sechs Punkten auf den Abstiegsrängen. Hinte kassierte am letzten Spieltag eine herbe 0:7-Pleite gegen Pewsum und hat mit 36 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga. Middels konnte zwar einen Achtungserfolg gegen Borssum feiern, ist aber ebenfalls verunsichert. Für beide Teams ist dieses Spiel ein echter Schicksalskampf.
Der Tabellenzweite Großefehn ist seit Saisonbeginn ungeschlagen und überzeugt mit einer fast makellosen Bilanz. Besonders die Offensive (29 Tore) ist die stärkste der Liga. Aufsteiger Süderneuland dagegen steckt im unteren Mittelfeld fest und lebt weiterhin gefährlich. Auf dem Papier ist Großefehn klarer Favorit, doch der Außenseiter wird auf seine Konterstärke setzen.