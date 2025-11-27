Spannung an der Spitze in der Kreisliga B

Vor der Saison gab es viel Diskussionsbedarf über die Zusammensetzung der Kreisliga B. Dabei ging es vor allem um die Rückkehrer FC Hüfingen und FC Hausen vor Wald. Letzterer gehört eigentlich traditionell in die in dieses Feld, und auch die Hüfinger spielten viele Jahre hier. Dann wurde diskutiert, um die Staffeln quantitativ möglichst ausgeglichen auszustatten. Vor dem ersten Ballwechsel dieser Runde wurde nicht nur am Bezirkstag erneut darüber debattiert, da in der Staffel II nur zehn Mannschaften antreten. Am Ende blieb es bei der geplanten Zuordnung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.