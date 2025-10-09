Spannung an beiden Enden der Tabelle in der Bezirksliga

Keine Frage, das Spiel zwischen dem FV Tennenbronn und dem FC Furtwangen wird sich am Sonntag zum Publikumsmagneten entwickeln. Dabei steht der Gastgeber etwas mehr unter Druck, denn bei einer Niederlage würde sich der Abstand auf den FCF auf sieben Punkte erhöhen. Das wäre eine echte Hypothek im Rennen um die Aufstiegsplätze. Die Furtwanger wiederum wollen den Rückstand auf Spitzenreiter FC Gutmadingen nicht weiter anwachsen lassen. Bisher sind es zwei Zähler auf den Landesliga-Absteiger, der ebenfalls am Sonntag, 15.15 Uhr, bei der SG Schwarzwald-Union Schönwald-Schonach antritt. Sicher, der FCG geht als Favorit in dieser Partie, schließlich hat er bis dato alle seine bisher sieben Spiele gewonnen. Dagegen tut sich die Spielgemeinschaft als Aufsteiger weiter schwer, mit sechs Zählern liegt sie auf dem zehnten Platz. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.