Spannung am Siedepunkt: WFV terminiert die Relegationskrimis 2026 Die Relegationsrunden von der Verbandsliga bis zu den Landesligen stehen fest. Fußball Württemberg blickt auf einen heißen Juni voller Entscheidungen. von red · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

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Der Weg zum sportlichen Glück oder in die bittere Tränenruhe ist nun vorgezeichnet. Der Württembergische Fußballverband hat den Fahrplan für die Relegation veröffentlicht. Im Juni entscheidet sich, welche Träume in Erfüllung gehen und welche Hoffnungen jäh zerplatzen. Es ist die Zeit der Helden, der Nervenstärke und der grenzenlosen Emotionen, wenn es in den alles entscheidenden Duellen um den Verbleib oder den Aufstieg in die überbezirklichen Ligen geht.

Der steinige Weg in das württembergische Oberhaus

Ein Prunkstück der Relegation ist der Kampf um den Platz in der Verbandsliga. Hier ist der Modus besonders fordernd, da die Vertreter der vier Staffeln der Landesliga zunächst untereinander die Klingen kreuzen müssen. Den Auftakt macht die 1. Runde der Entscheidungsspiele am Mittwoch, 10.06.2026, um 18 Uhr. In diesem ersten Akt des Dramas trifft der Vizemeister der Landesliga 1 auf den der Landesliga 3, während parallel der Vertreter der Landesliga 4 gegen den der Landesliga 2 antritt. Nur wer diese Hürde nimmt, darf weiter vom Aufstieg träumen. Bereits am Samstag, 13.06.2026, folgt um 15.30 Uhr die 2. Runde der Entscheidungsspiele. Hier treffen die beiden Sieger der 1. Runde aufeinander. Das Spiel findet im Fußballbezirks des Siegers der Landesliga 1/3 statt. Das große Finale um einen Platz in der Verbandsliga steigt schließlich am Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr. Dann muss der Relegant Verbandsliga beweisen, dass er die Klasse halten kann, wenn er auf den Qualifikant Landesliga trifft.

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Relegation um einen Platz in der Landesliga 1 Auch in der Landesliga 1 ist die Anspannung förmlich greifbar. Die Relegationsspiele in diese Spielklasse beginnen am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr mit einem Entscheidungsspiel der Bezirksvertreter. Dabei trifft der Vizemeister der Bezirksliga Enz/Murr auf den der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Einen Tag später, am Sonntag, 14.06.2026, um 18 Uhr, greift der Bezirk Franken in das Geschehen ein und fordert den Releganten der Landesliga 1 heraus. Diese beiden Partien sind das hochemotionale Vorspiel für den Showdown am Sonntag, 21.06.2026. Um 15 Uhr kämpfen der Sieger aus Spiel 1 und der Sieger aus Spiel 2 im direkten Relegationsspiel um das begehrte Ticket für die kommende Saison in der Landesliga 1. >>> Hier geht es zu den Spielen.

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Relegation um einen Platz in der Landesliga 2 In der Relegation zur Landesliga 2 rückt ein konkreter Spielort in den Fokus der Fußballfans. Während viele Austragungsorte noch offen sind, steht fest, dass das Entscheidungsspiel zwischen Ostwürttemberg und Neckar/Fils am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr bei den SF Lorch ausgetragen wird. Am Samstag, 13.06.2026, um 18 Uhr, trifft der Vizemeister der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen auf den Releganten der Landesliga 2. Die Gewinner dieser beiden nervenaufreibenden Begegnungen stehen sich am Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr im alles entscheidenden Relegationsspiel gegenüber. >>> Hier geht es zu den Spielen.

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Relegation um einen Platz in der Landesliga 3 Das Teilnehmerfeld für die Landesliga 3 wird in einem kompakten, aber nicht minder intensiven Verfahren ermittelt. Am Samstag, 13.06.2026, finden um 15.30 Uhr die entscheidenden ersten Duelle statt. In der ersten Paarung kämpft der Nordschwarzwald gegen den Releganten der Landesliga 3 um das Weiterkommen. Das zweite Duell bestreiten der Bezirk Alb und der Bezirk Schwarzwald/Zollern. Auch hier führt der Weg nur über den Sieg in das letzte Relegationsspiel am Sonntag, 21.06.2026, um 15 Uhr. Dann stehen sich die beiden Sieger der 1. Runde gegenüber, um in einem letzten Kraftakt die Zugehörigkeit zur Landesliga 3 für die Spielzeit 2026/27 auszuspielen. >>> Hier geht es zu den Spielen.

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Relegation um einen Platz in der Landesliga 4 Die Entscheidungsspiele um einen Platz in der Landesliga 4 am Samstag, 13.06.2026, um 15.30 Uhr versprechen packende Duelle. Oberschwaben trifft auf den Releganten Landesliga 4, während die Vizemeister des Bezirks Donau/Iller gegen des Bezirks Bodensee gegeneinander spielen. Wer hier die Nerven behält, zieht in das Finale am Sonntag, 21.06.2026, ein. Um 15 Uhr entscheidet sich im letzten Relegationsspiel zwischen den beiden Siegern der ersten Runde endgültig, wer in der kommenden Saison in der Landesliga 4 auflaufen darf. >>> Hier geht es zu den Spielen.